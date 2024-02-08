Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'ya Dikkat! Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen açıkladı! Etkisini güçlü hissettirecek!

Türkiye'nin Genelinden Farklı Bir Durum:
Türkiye, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında! Özellikle Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'da sıcaklık hissedilir derecede yüksek.
Akdeniz bölgesinde ise durum biraz daha farklı.
Orhan Şen'in Tahminleri:
Bugün Perşembe! Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur varken, diğer bölgelerde açık ve az bulutlu bir hava hakim.
Sıcaklıklar ise giderek artıyor. İstanbul'da 16, İzmir'de 20, Ankara'da 14, Antalya'da ise 17 derece ölçüldü.
Sıcak Hava Dalgası Etkisi:
Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'da yaşayanlar, dışarı çıkarken dikkatli olmalı!
Sıcaklık rekor seviyelerde seyrederken, diğer bölgelerde de benzer durumlar söz konusu.
Meteoroloji Uzmanı Uyarıyor:
Vatandaşlar, güneşin etkilerine karşı önlem almalı!
Özellikle dışarıda uzun süre kalmak gerekiyorsa, bol su tüketmeyi ve güneş koruyucu kullanmayı unutmamalı.
Sıcaklık Artışı Devam Ediyor:
Türkiye genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor!
Hava durumu raporları, önümüzdeki günlerde de benzer şartların devam edeceğini gösteriyor.
Bugün Perşembe Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur var. diğer bölgeler açık ve az bulutlu Sıcaklıklar artmaya devam ediyor. İstanbul 16 İzmir 20 Ankara 14 Antalya 17
— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) February 8, 2024
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.