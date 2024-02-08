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Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'ya Dikkat! Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen açıkladı! Etkisini güçlü hissettirecek!

Türkiye'de sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor! Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'da özellikle yüksek sıcaklık hissediliyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'in tahminleri ve uyarıları burada!

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Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'ya Dikkat! Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen açıkladı! Etkisini güçlü hissettirecek! mask
Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'ya Dikkat! Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen açıkladı! Etkisini güçlü hissettirecek!
Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'ya Dikkat! Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen açıkladı! Etkisini güçlü hissettirecek!
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Türkiye'nin Genelinden Farklı Bir Durum:

Türkiye, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında! Özellikle Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'da sıcaklık hissedilir derecede yüksek.

Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'ya Dikkat! Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen açıkladı! Etkisini güçlü hissettirecek!

Akdeniz bölgesinde ise durum biraz daha farklı.

Orhan Şen'in Tahminleri:

Bugün Perşembe! Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur varken, diğer bölgelerde açık ve az bulutlu bir hava hakim.

Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'ya Dikkat! Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen açıkladı! Etkisini güçlü hissettirecek!

Sıcaklıklar ise giderek artıyor. İstanbul'da 16, İzmir'de 20, Ankara'da 14, Antalya'da ise 17 derece ölçüldü.

Sıcak Hava Dalgası Etkisi:

Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'da yaşayanlar, dışarı çıkarken dikkatli olmalı!

Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'ya Dikkat! Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen açıkladı! Etkisini güçlü hissettirecek!

Sıcaklık rekor seviyelerde seyrederken, diğer bölgelerde de benzer durumlar söz konusu.

Meteoroloji Uzmanı Uyarıyor:

Vatandaşlar, güneşin etkilerine karşı önlem almalı!

Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'ya Dikkat! Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen açıkladı! Etkisini güçlü hissettirecek!

Özellikle dışarıda uzun süre kalmak gerekiyorsa, bol su tüketmeyi ve güneş koruyucu kullanmayı unutmamalı.

Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'ya Dikkat! Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen açıkladı! Etkisini güçlü hissettirecek!

Sıcaklık Artışı Devam Ediyor:

Türkiye genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor!

Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'ya Dikkat! Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen açıkladı! Etkisini güçlü hissettirecek!

Hava durumu raporları, önümüzdeki günlerde de benzer şartların devam edeceğini gösteriyor.

# ankara, istanbul, izmir, antalya

08 Şub 2024 - 12:13 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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