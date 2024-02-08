Bolu Manav ve Pazarcılar Odası'ndan Boluspor'a destek çağrısı!

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altundal, yerel halkın kalbinde özel bir yere sahip olan Boluspor'a destek olma konusunda yeni bir adım attı.

Ücretsiz bilet imkanı

Gerek Bolu halkıyla olan derin bağları gerekse spora olan tutkusuyla tanınan Başkan Altundal, Boluspor'un Kocaelispor ile yapacağı maça gitmek isteyen oda üyelerine ücretsiz bilet sunma kararı aldı. Bu hamle, şehrin takımına olan bağlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Boluspor'a büyük destek

Mustafa Altundal'ın bu jesti, Bolu'nun yerel işletmeleri ve halkı arasındaki dayanışmanın bir simgesi haline geldi. Başkan, "Biz Bolu'nun çocukları olarak, iyi ve kötü günümüzde bir aradayız. Zincir marketler gelip geçici olabilir, ancak bizler bu toprakların evlatları olarak birlikte yaşamaya devam edeceğiz," diyerek mesajını güçlü bir şekilde ifade etti.

Birlik ve beraberlik mesajı

Altundal, Bolu halkını ve özellikle manav ve pazar esnafını, şehrin takımı Boluspor'a olan desteği artırmaya çağırdı. "Gün birlik günü, gün kırmızı beyaz renklere sahip çıkma günü" diyerek, herkesi Boluspor'un yanında yer alma ve destek olma konusunda teşvik etti.

Maç gününe özel destek

Oda üyelerine sunulan ücretsiz maç biletleri, Boluspor'un Kocaelispor ile oynayacağı maç için geçerli olacak. Bu, esnafın takıma olan desteğini gösterecek ve tribünlerde Boluspor'a güç verecek.