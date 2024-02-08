- Spor

Bolu Manav ve Pazarcılar Odası'ndan Boluspor'a destek çağrısı!

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altundal, Boluspor'a destek için oda üyelerine ücretsiz maç biletleri sunuyor. Bolu'nun birlik ve beraberlik çağrısıyla şehrin takımına destek zamanı.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bolu Manav ve Pazarcılar Odası'ndan Boluspor'a destek çağrısı! mask
Bolu Manav ve Pazarcılar Odası'ndan Boluspor'a destek çağrısı!
Bolu Manav ve Pazarcılar Odası'ndan Boluspor'a destek çağrısı!
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altundal, yerel halkın kalbinde özel bir yere sahip olan Boluspor'a destek olma konusunda yeni bir adım attı.

Bolu Manav ve Pazarcılar Odası'ndan Boluspor'a destek çağrısı!

Ücretsiz bilet imkanı

Gerek Bolu halkıyla olan derin bağları gerekse spora olan tutkusuyla tanınan Başkan Altundal, Boluspor'un Kocaelispor ile yapacağı maça gitmek isteyen oda üyelerine ücretsiz bilet sunma kararı aldı. Bu hamle, şehrin takımına olan bağlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bolu Manav ve Pazarcılar Odası'ndan Boluspor'a destek çağrısı!

Boluspor'a büyük destek

Mustafa Altundal'ın bu jesti, Bolu'nun yerel işletmeleri ve halkı arasındaki dayanışmanın bir simgesi haline geldi. Başkan, "Biz Bolu'nun çocukları olarak, iyi ve kötü günümüzde bir aradayız. Zincir marketler gelip geçici olabilir, ancak bizler bu toprakların evlatları olarak birlikte yaşamaya devam edeceğiz," diyerek mesajını güçlü bir şekilde ifade etti.

Bolu Manav ve Pazarcılar Odası'ndan Boluspor'a destek çağrısı!

Birlik ve beraberlik mesajı

Altundal, Bolu halkını ve özellikle manav ve pazar esnafını, şehrin takımı Boluspor'a olan desteği artırmaya çağırdı. "Gün birlik günü, gün kırmızı beyaz renklere sahip çıkma günü" diyerek, herkesi Boluspor'un yanında yer alma ve destek olma konusunda teşvik etti.

Bolu Manav ve Pazarcılar Odası'ndan Boluspor'a destek çağrısı!

Maç gününe özel destek

Oda üyelerine sunulan ücretsiz maç biletleri, Boluspor'un Kocaelispor ile oynayacağı maç için geçerli olacak. Bu, esnafın takıma olan desteğini gösterecek ve tribünlerde Boluspor'a güç verecek.

 

 

# boluspor, başkan, kocaelispor, pazar

08 Şub 2024 - 13:01 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL