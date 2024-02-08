200 TL'lik koruma ile 200 bin TL'lik hasarı önleyin

Antifriz: Motorun Kış Sigortası

Kış aylarının gelmesiyle birlikte araç sahipleri için motor soğutma sisteminin donmasını önleyen antifriz, hayati bir önem taşıyor. Araç bakım uzmanları, soğuk havalarda motor bloğuna verebileceği zararlar konusunda uyarılarda bulunuyor ve antifrizin önemine dikkat çekiyor.

Araç Bakımında Öncelikli Madde

Araç Bakım Servis Müdürü Ümit Sel, kış aylarına girilmeden önce araçların gerekli bakımlarının yapılmasının önemini vurguluyor. Sel, "Kış şartlarına hazırlık için en kritik konulardan biri antifrizdir. Motor suyu olarak da bilinen bu sıvı, soğuk havalarda motorunuzu korur" diye belirtiyor.

Motor Hasarının Önlenmesi

Motor soğutma sisteminde yeterli antifriz bulunmaması, soğuk havalarda ciddi hasarlara yol açabiliyor. Müdür Sel, "Eğer motorunuzda antifriz yoksa, soğuk havalarda motor bloğunuz zarar görebilir. Bu durum radyatörün patlamasına, hortumların zarar görmesine veya alüminyum gövdelerin hasar almasına neden olabilir" şeklinde uyarılarda bulunuyor. Bu tür hasarlar, araç sahiplerine 200 bin TL'ye kadar maliyet çıkarabiliyor.

Kışlık Cam Suyu Kullanımı da Önemli

Soğuk havalarda sadece antifriz değil, kışlık cam suyu kullanımı da önem taşıyor. Sel, yolda mağduriyet yaşanmaması için bu önlemlerin alınmasını şiddetle tavsiye ediyor.

Kış aylarında araç bakımı, özellikle motor soğutma sisteminin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Antifriz kullanımı, küçük bir maliyetle büyük hasarların önüne geçilmesini sağlayarak araç sahiplerine ekonomik bir koruma sunuyor. Uzmanlar, soğuk havalarda araç bakımının önemli noktalarına dikkat çekerek, araç sahiplerini uyarıyor ve kışa hazırlıklı olmanın önemini vurguluyor. Bu basit önlemlerle, araç sahipleri kış aylarını sorunsuz ve güvenli bir şekilde geçirebilir.