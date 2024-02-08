2025 model Renault Symbol çıkıyor! İşte fiyatları!

Efsane Geri Döndü: Renault Symbol'ün Yenilenen Yüzü

Fransız otomobil devi Renault, kentsel yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelen ve şehir içi kullanımın yanı sıra uzun yolculuklar için de ideal olan Renault Symbol ile pazarlara yeni bir soluk getiriyor. 1999 yılında ilk defa otomobil severlerle buluşan ve 2020 üretimi durdurulan Renault Symbol, geri dönüyor.

Zarif Tasarım ve Konforun Buluşması

Renault Symbol, zarif hatları, kavisli tavanı ve yüksek bel çizgisiyle dikkat çekiyor. Spor tasarımı ve uzun, sivri uçlu motor kaputuyla göz dolduran araç, ince farları ve çarpıcı ızgarasıyla estetik bir görünüm sunacak. Keskin arka tasarımı ve iddialı duruşuyla Renault Symbol, şehir içinde dikkatleri üzerine çekecek.

Performans ve Yakıt Verimliliği

Renault Symbol, 1.6 litrelik turboşarjlı motoru ile 188 BHP güç ve 192 lb/ft tork üretiyor. 7 vitesli otomatik şanzımanı sayesinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 7,7 saniyede ulaşırken, maksimum 225 km/s hıza erişebiliyor. Ayrıca, 5,88l/100km'lik kombine yakıt tüketimi ile ekonomik bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Konfor ve Güvenlik

Yol tutuşu ve direksiyon hassasiyeti ile ön plana çıkan Renault Symbol, uzun yolculuklarda dahi konforlu bir sürüş vaad ediyor. MacPherson süspansiyon sistemi ve aerodinamik tasarımı ile yüksek hızlarda bile stabil bir sürüş sağlıyor. Şık ve konforlu iç mekanı, geniş arka koltuk alanı ve 515 litrelik bagaj hacmi ile Renault Symbol, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda ideal bir seçenek olacak.

Teknoloji ve Donanım

Renault Symbol, modern bilgi-eğlence sistemleri, rahatlık ve güvenlik özellikleri ile donatılmış durumda. Dikey olarak hizalanmış büyük bilgi-eğlence ekranı, sezgisel kontroller ve göstergeler ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Renault Symbol, şehir yaşamının getirdiği ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış bir otomobil olarak öne çıkıyor.

Renault Symbol’ün Fiyatı Ne Olacak, Piyasaya Ne Zaman Sürülecek!

2025 Model Renault Symbol’ün fiyatı 1.5 milyon TL civarında olması bekleniyor. Ne zaman piyasaya çıkacağı ise şuan netleşmiş değil. Otomotiv meraklıları, aracın 2025 Şubat ayında çıkabileceğini söylüyor.





Renault'un yenilikçi yaklaşımı ve zengin donanımı ile dikkat çeken Renault Symbol, hem performansı hem de ekonomik yakıt tüketimi ile öne çıkan bir model olacak. Şehir içindeki pratik kullanımı, uzun yolculuklardaki konforu ve göz alıcı tasarımı ile Renault Symbol, modern şehir yaşamının ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor: 1,6 litre, enine, turboşarjlı 4 silindirli

Çap x strok: 79,5 x 80,5 mm

Sıkıştırma: 10:1

Valf mekanizması: 16 valf, DOHC, direkt enjeksiyon

Şanzıman: 7 vitesli otomatikleştirilmiş çift kavramalı, önden çekişli

Güç, BHP (PS) [kW]: 188 (190) [140] @5.750rpm

Özgül güç: 116BHP/litre

Güç-ağırlık: 130BHP/ton

Tork, lb/ft (Nm): 192 (260) @2.500rpm

Spesifik tork: 160Nm/litre

Tork-ağırlık: 180Nm/ton

0-100 km/saat: 7,7 saniye

80-120km/saat: 6,6 saniye

Azami hız: 225km/saat

Yakıt kapasitesi: 51 litre

CO2 emisyonları, ortalama: 139g/km

Palet, İleri/Sağ: 1.614/1.609 mm

Aerodinamik sürükleme katsayısı: CD0.27

Bagaj hacmi: 515 litre

Yük kapasitesi: 600kg

Direksiyon: Güç destekli kremayer ve pinyon

Süspansiyon, Ön/Sağ: MacPherson payandaları/burulma kirişi, viraj denge çubukları

Frenler, İleri/Sağ: havalandırmalı diskler, 320 x 28 mm/290 x 11 mm

Lastikler: 245/45R18