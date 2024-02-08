Bolu iş dünyası Boluspor'a omuz veriyor: Maaş destek projesi başladı!

Boluspor, ekonomik zorluklarla başa çıkmak için özgün bir finansman modeli geliştirdi. Kulüp, Bolu'daki işletmeleri, kulüp personelinin maaş ve diğer giderlerini karşılamaya davet etti. Bu inovatif yaklaşım, kulübün ekonomik sıkıntılarını aşma yolunda yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Boluspor'un mali zorluklarla mücadelesi

Son dönemlerde Boluspor, mali krizler ve yüksek borç yükü ile mücadele ediyor. Kulüp Başkanı Savaş Abak, takımın 80 milyon TL borcunun büyük bir kısmını ödediklerini belirtti. Profesyonel A takım olmasa bile yaklaşık 80 kişilik bir personel kadrosunun maaş yükümlülüklerini yerine getirmek zorundalar.

İş dünyasından destek projesi

Boluspor, ekonomik sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla, her bir firmanın ayda bir personelin giderlerini karşılaması şeklinde bir proje başlattı. Proje, yerel işletmelerin desteğiyle kulübün mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Bu girişim, takımın daha sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşmasını sağlamayı hedefliyor.

İlk destekçilerden güçlü sözler

Projenin ilk adımları olarak, Boluspor Başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri, yerel iş insanları İlhan Bilen ve Mehmet Öztürk ile görüştü. Görüşmeler sonucunda, Öztürk, her ay bir Boluspor personelinin maaşını üstlenme sözü verdi.

Boluspor'a yönelik çağrı

Mehmet Öztürk, bu kampanyanın Boluspor için önemini vurgulayarak, diğer iş insanlarına da destek olmaları çağrısında bulundu. Boluspor'un zor şartlardan geçtiğini ve her türlü desteğin önemli olduğunu belirtti.

Savaş Abak’tan teşekkür

Savaş Abak ise, "Sizlerin de bildiği gibi biz Trendyol 1. Ligdeyiz. Kulüplerin A takım harici yaklaşık 60 ile 110 kişi arası personeli var. Bizim kulübümüzün de yaklaşık 80 personeli var. Aşçısı, temizlikçisi, stadyum görevlileri, çim saha çalışanı ve fizyoterapistler olmak üzere kulübümüzde yaklaşık olarak 80 personel var. Mehmet ve İlhan ağabeyler geçen görüştüğümüzde sağ olsunlar bize destek vermişlerdi. '1 yıl boyunca 1 personelin ücretini biz ödeyelim' dediler. İlhan Bilen ve Mehmet Öztürk'e ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.