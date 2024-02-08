Ziraat bankasından 0 Faiz kredi desteği başladı!

Ziraat Bankası'ndan dev hamle: 450.000 TL faizsiz kredi!

Ziraat Bankası,2024 yılı itibariyle "Köyümde Yaşamam İçin Bir Sürü Nedenim Var" isimli projenin üçüncü kademesi için başvuruları kabul etmeye başladı. Bu girişim, kırsal kesimde yaşamı desteklemek ve tarımsal istihdamı özendirmek amacıyla, kadın ve erkek çiftçilere üretim ve hayvancılık aktiviteleri için finansman sağlama fırsatı sunuyor. Bankanın bu desteği sayesinde, üreticilere 450.000 TL'ye kadar finansal yardım sunulabiliyor.

Uygun koşullarda anında kredi

Ziraat Bankası, damızlık koyun satın almak isteyenlere 7 yıl vadeye kadar olan kredi imkanları sunarken, yem masraflarını karşılamak amacıyla da 18 aylık vade seçeneğiyle işletme kredisi sağlıyor. 2023 yılında yapılan destek ödemeleri hakkındaki duyuruda, birlik ve kooperatiflerle ortak yürütülen projeler için kredi limitinin 1.000.000 TL'ye yükseltildiği, valiliklerle işbirliği içinde gerçekleştirilen küçükbaş hayvancılık projeleri içinse kredi limitinin 400.000 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Proje, başladığı andan itibaren birçok valiliğin dahil olmasıyla geniş bir kapsama sahip oldu.

Uzun vadeli finansman seçeneği

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu benzersiz kredi paketi, 84 ay gibi uzun bir vade seçeneği ile dikkat çekiyor. Uzun vade seçeneği, kredi geri ödemelerini daha yönetilebilir ve bütçe dostu hale getirerek, müşterilerin finansal planlamalarını kolaylaştırıyor.

Kimler faydalanabilir?

Bu kredi paketinden yararlanmak isteyen bireylerin Ziraat Bankası'na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Banka, başvuru sürecinde müşterilerin kredi notu ve finansal durumunu değerlendirerek, uygunluk durumuna göre kredi tahsis edecektir. Hem mevcut müşteriler hem de banka ile yeni ilişki kuracak müşteriler bu fırsattan yararlanabilir.

Başvuru süreci ve gerekli belgeler

Tarım kredisi başvurusu için gerekli belgeler genellikle şunlardır:

-Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi geçerli bir kimlik belgesi

-Çiftçilik belgesi veya çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olduğunuza dair belge

-Tapu kaydı veya kira sözleşmesi gibi tarım faaliyetinin yapılacağı araziye ilişkin belgeler

-İş planı veya proje detaylarını içeren belgeler

-Gelir durumunu gösteren belgeler ve varsa diğer finansal belgeler

Kredi başvurusu için gerekli belgeler arasında kimlik belgesi, gelir durumunu gösterir belgeler ve varsa kefil bilgileri yer alıyor. Başvurular, Ziraat Bankası şubelerinden veya bankanın dijital platformları üzerinden yapılabiliyor.

Kırsal kesimleri canlandırma hedefleniyor

Bu destek paketi, köylerde yaşamı yeniden canlandırmayı ve kırsal göçü teşvik etmeyi amaçlıyor. Köyüne dönerek üretim ve hayvancılık yapmak isteyen bireylere sunulan kredi desteği, ihtiyaca göre şekillendiriliyor ve 81 ilin valiliği aracılığıyla farklı kazanımlar sunuluyor.