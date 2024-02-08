- Gündem

Bolu ormanlarından çıkan sıra dışı miras: Türkiye'nin üçüncü kayın ağacı türü keşfedildi

Düzce Üniversitesi'nin araştırma ekibi, Bolu'nun ormanlarında Türkiye'de nadiren rastlanan bir kayın türü keşfetti: Kırım kayını. Bu keşif, Türkiye'nin florasına değerli bir katkı sağlıyor ve biyolojik çeşitliliğin korunması için yeni bir sayfa açıyor.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu ormanlarından çıkan sıra dışı miras: Türkiye'nin üçüncü kayın ağacı türü keşfedildi mask
Bolu ormanlarından çıkan sıra dışı miras: Türkiye'nin üçüncü kayın ağacı türü keşfedildi
Bolu ormanlarından çıkan sıra dışı miras: Türkiye'nin üçüncü kayın ağacı türü keşfedildi
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu'nun derin ormanlarında, Düzce Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen bir keşif, Türkiye'nin bitki çeşitliliğine yeni bir boyut kazandırdı. Ekip, Türkiye'de sadece üçüncü kez rastlanan bir kayın ağacı türünü tespit etti. Bu yeni tür, Kırım kayını olarak adlandırılan, nadir ve değerli bir melez türdür.

 

Bolu ormanlarından çıkan sıra dışı miras: Türkiye'nin üçüncü kayın ağacı türü keşfedildi

Kırım Kayını: Türkiye'nin Nadir Mirası

Kırım kayını, Türkiye için büyük bir öneme sahip. Prof. Dr. Necmi Aksoy ve ekibinin yaptığı araştırmalar, bu türün dar bir alanda yayılış gösterdiğini ve Türkiye'deki kayın türleri içinde nadir bir yere sahip olduğunu ortaya koydu. Doğu kayını ve Avrupa kayını arasında bir melez olan Kırım kayını, 2020'den bu yana yapılan çalışmalar sonucu keşfedildi.

 

Bolu ormanlarından çıkan sıra dışı miras: Türkiye'nin üçüncü kayın ağacı türü keşfedildi

Araştırma ve Keşfin Önemi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin değerli öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri tarafından yürütülen bu araştırma, Bolu ormanlarının zengin biyoçeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'deki kayın ağacı tür sayısının 3'e yükselmesi, ülkenin florasına katkıda bulunmanın yanı sıra, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da büyük önem taşıyor.

 

Bolu ormanlarından çıkan sıra dışı miras: Türkiye'nin üçüncü kayın ağacı türü keşfedildi

Koruma ve Bilinçlendirme Çabaları

Bu yeni keşif, Kırım kayınının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için önemli adımların atılmasını gerektiriyor. Prof. Dr. Necmi Aksoy, bu türün Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından Kritik Tehlike Altında (CR) olarak sınıflandırılması gerektiğini belirtiyor. Araştırma ekibi, bu ender türün popülasyonunun, sağlık durumunun ve üreme durumunun izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Bolu ormanlarından çıkan sıra dışı miras: Türkiye'nin üçüncü kayın ağacı türü keşfedildi

# düzce, orman, zengin

08 Şub 2024 - 20:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL