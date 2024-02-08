Bolu ormanlarından çıkan sıra dışı miras: Türkiye'nin üçüncü kayın ağacı türü keşfedildi

Bolu'nun derin ormanlarında, Düzce Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen bir keşif, Türkiye'nin bitki çeşitliliğine yeni bir boyut kazandırdı. Ekip, Türkiye'de sadece üçüncü kez rastlanan bir kayın ağacı türünü tespit etti. Bu yeni tür, Kırım kayını olarak adlandırılan, nadir ve değerli bir melez türdür.

Kırım Kayını: Türkiye'nin Nadir Mirası

Kırım kayını, Türkiye için büyük bir öneme sahip. Prof. Dr. Necmi Aksoy ve ekibinin yaptığı araştırmalar, bu türün dar bir alanda yayılış gösterdiğini ve Türkiye'deki kayın türleri içinde nadir bir yere sahip olduğunu ortaya koydu. Doğu kayını ve Avrupa kayını arasında bir melez olan Kırım kayını, 2020'den bu yana yapılan çalışmalar sonucu keşfedildi.

Araştırma ve Keşfin Önemi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin değerli öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri tarafından yürütülen bu araştırma, Bolu ormanlarının zengin biyoçeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'deki kayın ağacı tür sayısının 3'e yükselmesi, ülkenin florasına katkıda bulunmanın yanı sıra, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da büyük önem taşıyor.

Koruma ve Bilinçlendirme Çabaları

Bu yeni keşif, Kırım kayınının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için önemli adımların atılmasını gerektiriyor. Prof. Dr. Necmi Aksoy, bu türün Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından Kritik Tehlike Altında (CR) olarak sınıflandırılması gerektiğini belirtiyor. Araştırma ekibi, bu ender türün popülasyonunun, sağlık durumunun ve üreme durumunun izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.