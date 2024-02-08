Erdoğan Zonguldaklılarla buluşuyor, Bolu’ya ne zaman gelecek?

Zonguldak'ta beklenen gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat Cumartesi günü, tarihi ve stratejik öneme sahip Zonguldak'ta bir miting düzenleyecek. Saat 14.00'de Madenci Anıtı'nda gerçekleşecek olan bu miting, şehrin siyasi ve sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek. AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan vatandaşları bu önemli olaya şahit olmaya davet ediyor.

Zonguldak hazırlıklarını tamamlıyor

Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamak için kolları sıvadı. Madenci Anıtı çevresi, daha geniş ve erişilebilir bir meydan haline getirilerek, etkinlik için özel olarak düzenlendi. Yenilenen alan, Balık Pazarı ve Merkez Çarşısı'nın yıkılmasıyla elde edilen geniş mekanda, vatandaşların rahat bir şekilde toplanabilmesini sağlayacak. Bu tarihi gün için tüm hazırlıkların tamamlandığı şehirde, büyük bir katılım bekleniyor.

Bolu Zonguldak mitingine gidecek mi?

Bolu'dan Zonguldak mitingine davet olması halinde mitinge gidebileceklerini belirten AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu’da seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir program takip ettiklerini ifade ederek, “Reis herkesin kendi ilinde programını devam ettirmesini kendi çalışmasını yapmasını ister. O nedenle Zonguldak’a gitmemiz şart değil ancak elbette bir davet olursa komşu şehrimiz Zonguldak’a gidip destek vermekten onur duyarız” diye konuştu.

Erdoğan Bolu’ya gelecek mi? Ne zaman gelecek?

Erdoğan'ın 10 Şubat'ta Zonguldak'ta vereceği mitingin ardından Bolu’ya geleceği iddialarına Güner, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın Bolu’ya Şubat ayı sonu ya da Mart ayı başı gelmesini programlıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu kapsamda müsait olduğu gün onu Bolu’da ağırlamak bizi çok mutlu edecek” diye yanıt verdi.

Mitingin önemi ve etkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti, bölgede büyük bir heyecan yaratıyor. Miting, sadece Zonguldak için değil, çevre iller için de bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Vatandaşlar, bu etkinlikle birlikte Cumhurbaşkanı ile doğrudan bir iletişim kurma ve siyasi gündemi daha yakından takip etme fırsatı bulacak.