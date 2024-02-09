 Günde 80 dakikadan fazla kullanmayın

Kulaklık kullanımının yaygınlaşması, özellikle akıllı telefonların her yaştan insan için vazgeçilmez bir araç haline gelmesiyle, işitme sağlığı üzerindeki potansiyel zararlar giderek daha fazla önem kazanıyor. Yapılan araştırmalar, özellikle ergenler arasında, aşırı ve kontrolsüz kulaklık kullanımının ciddi bir işitme kaybı riski taşıdığını ortaya koyuyor.

Ergenlerde işitme kaybı riski

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nden Yrd. Doç. Dr. Remzi Tınazlı'nın ifadelerine göre, günde ortalama 80 dakika veya daha uzun süre kulaklık kullanan ergenlerde işitme kaybı görülme sıklığı yüzde 22,3'e ulaşıyor. Bu süreyi aşan kullanımlar, işitme kaybı riskini günde 80 dakikadan az kullananlara göre 4,7 kat daha fazla artırıyor. Bu istatistikler, kulaklık kullanımının ciddiyetini ve potansiyel zararlarını gözler önüne seriyor.

Yüksek sesin zararları

Kulaklık kullanırken yüksek ses seviyelerine sürekli maruz kalınması, iç kulak tipi işitme kaybına yol açabilir. Eskiden daha çok yaşlılıkla ilişkilendirilen bu tür işitme kaybı, günümüzde çocuk ve ergenler arasında da yaygınlaşmış durumda. Yrd. Doç. Dr. Tınazlı, kulak sağlığının korunmasında ses seviyesi ve kullanım süresinin büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Kulak çınlamasına dikkat

Kulak çınlaması, çoğu zaman işitme kaybının ilk belirtisi olabilir. Bu nedenle geçici bile olsa kulak çınlamasına dikkat etmek ve erken tanı için harekete geçmek büyük önem taşıyor. İç kulak hasarı, zamanla kendini tamir edemeyebilir ve sonuçta kalıcı işitme kayıpları meydana gelebilir.

Dış kulak sağlığı

Kulaklık kullanımı sadece işitme kaybı riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda dış kulakta tahriş, bakteriyel enfeksiyonlar ve mantar hastalıkları gibi sorunlara da yol açabilir. Yrd. Doç. Dr. Tınazlı, kulaklık uçlarının sürekli dış kulak yoluna takılmasının, dış kulak yolunun tahriş olmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olduğunu belirtiyor.

Kulak sağlığı için öneriler

Gürültülü ortamlardan kaçının veya kulak koruyucu tıkaçlar kullanın.

Kulaklıkla müzik dinlerken uyumayın.

Ses izolasyonu iyi olan ve arka plan gürültüsünü azaltan kulaklıkları tercih edin.

Kulaklığın sesini yüzde 60'ın üzerine çıkarmayın.

Bu önerilere dikkat ederek, kulaklık kullanımının yol açabileceği olumsuz etkilerden korunabilir ve işitme sağlığınızı uzunvadede koruyabilirsiniz.