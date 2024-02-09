Bolu ve çevre illerin hafta sonu hava tahmini: Güneşli ve parçalı bulutlu gökyüzü bekleniyor

Rüzgâra karşı hazırlıklı olun
Güneşli günlerin tadını çıkarırken, soğuk rüzgarların etkisini de göz ardı etmemek önemli. Özellikle gece saatlerinde sıcaklık düşüşleriyle karşılaşabilirsiniz, bu yüzden dışarıda vakit geçirecekler ekstra önlem almalı. Rüzgâra karşı korunmak, mevsim normallerine uygun kıyafet seçiminin yanı sıra önem taşıyor.
Aktiviteler için ideal zaman
Bolu ve çevresinde hüküm sürecek olan bu harika hava, açık hava etkinlikleri için adeta bir davet niteliği taşıyor. Doğa yürüyüşleri, piknikler veya sadece doğanın tadını çıkarmak için mükemmel bir zaman dilimi sunuyor. Bu özel günleri kaçırmayın ve doğanın güzelliklerini keşfedin.
Bolu ve çevresinde 9-10-11 Şubat 2024 tarihlerinde beklenen hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu gökyüzüyle dikkat çekiyor. Gündüz ve gece sıcaklık farklılıkları, rüzgâra karşı alınacak önlemlerle birlikte, bölgeyi ziyaret edecek olanlara giyim ve dışarıda vakit geçirme konusunda önemli ipuçları veriyor.
İşte il il hava durumu tahmin raporu:
Bolu Hava Durumu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli
Bartın Hava Durumu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 19°C En düşük: 13°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi 22°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 0°C Güneşli
Karabük Hava Durumu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 17°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 22°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 6°C Puslu
Kastamonu Hava Durumu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 15°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli
Sinop Hava Durumu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 17°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Güneşli
Çankırı Hava Durumu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 12°C En düşük: 2°C Güneşli
Bilecik Hava Durumu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 15°C En düşük: 9°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 18°C En düşük: 9°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 6°C Güneşli
İstanbul Hava Durumu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 16°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
Ankara Hava Durumu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 6°C Hafif Yağmurlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli
İzmir Hava Durumu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Yağmurlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 20°C En düşük: 11°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 28°C En düşük: 13°C Çok Bulutlu
Bursa Hava Durumu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 15°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 19°C En düşük: 10°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 17°C En düşük: 9°C Güneşli
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.