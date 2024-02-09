Bolu ve çevre illerin hafta sonu hava tahmini: Güneşli ve parçalı bulutlu gökyüzü bekleniyor

Rüzgâra karşı hazırlıklı olun

Güneşli günlerin tadını çıkarırken, soğuk rüzgarların etkisini de göz ardı etmemek önemli. Özellikle gece saatlerinde sıcaklık düşüşleriyle karşılaşabilirsiniz, bu yüzden dışarıda vakit geçirecekler ekstra önlem almalı. Rüzgâra karşı korunmak, mevsim normallerine uygun kıyafet seçiminin yanı sıra önem taşıyor.

Aktiviteler için ideal zaman

Bolu ve çevresinde hüküm sürecek olan bu harika hava, açık hava etkinlikleri için adeta bir davet niteliği taşıyor. Doğa yürüyüşleri, piknikler veya sadece doğanın tadını çıkarmak için mükemmel bir zaman dilimi sunuyor. Bu özel günleri kaçırmayın ve doğanın güzelliklerini keşfedin.

Bolu ve çevresinde 9-10-11 Şubat 2024 tarihlerinde beklenen hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu gökyüzüyle dikkat çekiyor. Gündüz ve gece sıcaklık farklılıkları, rüzgâra karşı alınacak önlemlerle birlikte, bölgeyi ziyaret edecek olanlara giyim ve dışarıda vakit geçirme konusunda önemli ipuçları veriyor.

İşte il il hava durumu tahmin raporu:

Bolu Hava Durumu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli

Bartın Hava Durumu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 19°C En düşük: 13°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi 22°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 0°C Güneşli

Karabük Hava Durumu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 17°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 22°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 6°C Puslu

Kastamonu Hava Durumu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 15°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli

Sinop Hava Durumu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 17°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Güneşli

Çankırı Hava Durumu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 12°C En düşük: 2°C Güneşli

Bilecik Hava Durumu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 15°C En düşük: 9°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 18°C En düşük: 9°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 6°C Güneşli

İstanbul Hava Durumu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 16°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

Ankara Hava Durumu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 6°C Hafif Yağmurlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli

İzmir Hava Durumu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Yağmurlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 20°C En düşük: 11°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 28°C En düşük: 13°C Çok Bulutlu

Bursa Hava Durumu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 15°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 19°C En düşük: 10°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 17°C En düşük: 9°C Güneşli