TCMB'den enflasyon tahminlerinde istikrar mesajı, 2024-2026 beklentileri sabit

TCMB'nin Enflasyonla Mücadelede Kararlı Duruşu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların ve orta vadeli tahminlerin üzerinden geçtiği bir toplantı düzenledi. Karahan, enflasyonun hedeflenen seviyelere düşürülmesi için gerekli parasal sıkılığın korunacağını belirtti.
2024-2026 Enflasyon Tahminleri Sabit
TCMB'nin enflasyon tahminleri, 2024 yılı için %36, 2025 ve 2026 yılları için ise önceki raporlarla uyumlu şekilde sabit bırakıldı. Karahan, bu tahminlerin, enflasyon görünümünde iyileşme sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunu yansıttığını ifade etti.
Parasal Sıkılaştırma ve Politika Faizi Artışı
Karahan, 2023 yılı haziran ayında başlatılan parasal sıkılaştırma sürecinde politika faizinin %8,5'ten %45'e yükseltildiğini hatırlattı. Bu adımların, Türk lirası mevduata geçişi teşvik ettiğini ve Türk lirası varlıklara olan talebi güçlendirdiğini vurguladı.
Enflasyon Beklentileri ve Fiyatlama Davranışları
TCMB Başkanı, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının yakından takip edildiğini, enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin verilmeyeceğini belirtti. Karahan, uygulanan politikaların etkisinin gözlemlenmeye başlandığını ve kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşunun sürdürüleceğini ifade etti.
Mayıs Sonrası Enflasyonda Hızlı Düşüş Beklentisi
Karahan, yılın ilk yarısında mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun ortalama olarak %4'ün altında seyredeceğini öngördüklerini açıkladı. Mayıs sonrasında ise yıllık manşet enflasyonda hızlı bir düşüş beklediklerini ve dezenflasyon dönemine girileceğini belirtti.
TCMB'nin Orta Vadeli Hedefleri
TCMB'nin enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşu, Türkiye ekonomisinin orta vadeli fiyat istikrarına ulaşmasında kritik bir rol oynuyor. Karahan'ın açıklamaları, enflasyonla mücadeledeki yol haritasını ve ekonomik istikrar için atılan adımları net bir şekilde ortaya koyuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.