09 Şub 2024 - 09:00- Gündem G:

TCMB'den enflasyon tahminlerinde istikrar mesajı, 2024-2026 beklentileri sabit

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024-2026 yılları için enflasyon tahminlerini sabit tutarak parasal sıkılık politikasında kararlılık vurgusu yaptı. Başkan Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede sürdürülecek stratejileri ve önümüzdeki dönem beklentilerini açıkladı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
TCMB'den enflasyon tahminlerinde istikrar mesajı, 2024-2026 beklentileri sabit mask
TCMB'den enflasyon tahminlerinde istikrar mesajı, 2024-2026 beklentileri sabit
TCMB'den enflasyon tahminlerinde istikrar mesajı, 2024-2026 beklentileri sabit
+3
Haber albümü için resme tıklayın

TCMB'nin Enflasyonla Mücadelede Kararlı Duruşu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların ve orta vadeli tahminlerin üzerinden geçtiği bir toplantı düzenledi. Karahan, enflasyonun hedeflenen seviyelere düşürülmesi için gerekli parasal sıkılığın korunacağını belirtti.

TCMB'den enflasyon tahminlerinde istikrar mesajı, 2024-2026 beklentileri sabit

2024-2026 Enflasyon Tahminleri Sabit

TCMB'nin enflasyon tahminleri, 2024 yılı için %36, 2025 ve 2026 yılları için ise önceki raporlarla uyumlu şekilde sabit bırakıldı. Karahan, bu tahminlerin, enflasyon görünümünde iyileşme sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunu yansıttığını ifade etti.

TCMB'den enflasyon tahminlerinde istikrar mesajı, 2024-2026 beklentileri sabit

Parasal Sıkılaştırma ve Politika Faizi Artışı

Karahan, 2023 yılı haziran ayında başlatılan parasal sıkılaştırma sürecinde politika faizinin %8,5'ten %45'e yükseltildiğini hatırlattı. Bu adımların, Türk lirası mevduata geçişi teşvik ettiğini ve Türk lirası varlıklara olan talebi güçlendirdiğini vurguladı.
TCMB'den enflasyon tahminlerinde istikrar mesajı, 2024-2026 beklentileri sabit

Enflasyon Beklentileri ve Fiyatlama Davranışları

TCMB Başkanı, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının yakından takip edildiğini, enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin verilmeyeceğini belirtti. Karahan, uygulanan politikaların etkisinin gözlemlenmeye başlandığını ve kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşunun sürdürüleceğini ifade etti.

TCMB'den enflasyon tahminlerinde istikrar mesajı, 2024-2026 beklentileri sabit

Mayıs Sonrası Enflasyonda Hızlı Düşüş Beklentisi

Karahan, yılın ilk yarısında mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun ortalama olarak %4'ün altında seyredeceğini öngördüklerini açıkladı. Mayıs sonrasında ise yıllık manşet enflasyonda hızlı bir düşüş beklediklerini ve dezenflasyon dönemine girileceğini belirtti.

TCMB'den enflasyon tahminlerinde istikrar mesajı, 2024-2026 beklentileri sabit

TCMB'nin Orta Vadeli Hedefleri

TCMB'nin enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşu, Türkiye ekonomisinin orta vadeli fiyat istikrarına ulaşmasında kritik bir rol oynuyor. Karahan'ın açıklamaları, enflasyonla mücadeledeki yol haritasını ve ekonomik istikrar için atılan adımları net bir şekilde ortaya koyuyor.

# para

09 Şub 2024 - 09:00 - Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL