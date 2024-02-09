Din işleri yüksek kurulu açıkladı: 2024 fitre miktarı ne kadar?

Fitre nedir ve kimlere vaciptir?

Fitre veya fıtır sadakası, Müslümanların Ramazan ayını tamamlayıp bayrama ulaşmanın şükrü olarak, ihtiyaç sahibi insanlara verilmesi gereken zorunlu bir yardımdır. Nisap miktarı malı olan her Müslüman için vacip olan bu ibadet, toplumsal dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirir.

Fitre vermek zorunlu mu?

Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir.

Fitrenin ödenme zamanı

Fitre, geleneksel olarak Ramazan Bayramı namazının kılınmasından önce verilir. Bayram günü veya daha sonra da ödenebilir, ancak en faziletlisi bayramdan önce verilmesidir. Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman için vaciptir. 2024 Fitre bedeli miktarı, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlenmiş olup, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda kamuoyu ile paylaşıldı.

2024 Fitre bedeli ne kadar?

Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı liderliğindeki Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararıyla, bu yılki fitre bedeli 130 TL olarak belirlendi. Belirlenen 130 TL'lik miktar, aynı zamanda günlük oruç fidyesi olarak da işlev görür. Bu, her Müslümanın kendi günlük gıda harcamalarına göre fitre verebilmesi anlamına gelir, böylece daha fazla esneklik ve kolaylık sağlanmış olur.

Nasıl hesaplanır ve nasıl verilir?

Fitre miktarının hesaplanmasında bir ölçü kullanılır, ki bu bir fakirin günlük iki doyumluk yemeğine denk gelir. Bu ölçü, genellikle 3 kilogram arpa, kuru hurma veya 1,5 kilogram buğday olarak belirlenir. Ayrıca, bu değerde nakit para da kullanılabilir. Her yıl, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından (Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından) yapılan istişareler sonucunda bu miktar belirlenir.

Toplumsal önemi ve esneklik

Fitre vermek, zengin ile fakir arasındaki makasın daralmasına katkıda bulunur. Ayrıca, Ramazan ayının maneviyatını daha da güçlendirir. Bu yıl belirlenen fitre miktarı ve fitrenin önemi, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı teşvik ederken, aynı zamanda dini vecibelerin yerine getirilmesinde önemli bir rol oynuyor.