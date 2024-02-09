09 Şub 2024 - 11:00- Gündem G:

Cemre, baharın efsanevi habercisi ve kültürel kökleri

İlkbaharın müjdecisi olarak Türk ve Altay mitolojilerinde önemli yer tutan cemre ne zaman düşecek, Cemre nedir, cemrenin kültürel tarihi, cemre düştü mü? Bu geleneksel fenomen, doğanın canlanışını ve sıcaklık artışlarını simgelerken, kültürel ve bilimsel önemiyle de dikkat çekiyor

Rahmiye Beydili
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Cemre, baharın efsanevi habercisi ve kültürel kökleri mask
Cemre, baharın efsanevi habercisi ve kültürel kökleri
Cemre, baharın efsanevi habercisi ve kültürel kökleri
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Cemre'nin kökeni

Cemre, ilkbaharın başlangıcında sırasıyla havada, suda ve toprakta meydana gelen sıcaklık artışlarını ifade eden bir kavramdır. Arapça'da "kor" anlamına gelen cemre, aynı zamanda hac sırasında Mina vadisinde oluşturulan taş yığınlarına da verilen isimdir. Türk ve Altay halk kültürlerinde ise İmre (İmere veya Emire) adı verilen bir cinin bu sıcaklık artışlarının arkasında olduğuna inanılır. Bu cinin baharın başlangıcında göğe yükselip, buzları eriterek toprağa sıcaklık getirdiği düşünülür.

Cemre, baharın efsanevi habercisi ve kültürel kökleri

Mitolojik inanışlar ve cemre

Cemre, Türk ve Altay mitolojisinde doğanın yeniden canlanışını ve baharın gelişini temsil eden bir fenomen olarak karşımıza çıkar. İmre cininin efsanevi yolculuğu, kışın bitişi ve ilkbaharın başlangıcıyla özdeşleşmiştir. Anadolu'da "Cemre" kelimesinin bu mitolojik figürün adının zamanla evrilmiş hali olduğu kabul edilir, böylece cemre, kültürel bir simge olarak da önem kazanır.
Cemre, baharın efsanevi habercisi ve kültürel kökleri

Cemre'nin takvimdeki yeri ve önemi

Cemre düşmesi, genellikle 20 Şubat'ta başlayarak yedişer gün aralıklarla önce havaya, sonra suya ve en son toprağa düşmesi şeklinde gerçekleşir. Bu dönemler, kışın sona ermesi ve baharın başlangıcını işaret eder. Cemre, meteorolojik bir olay olarak da tanımlanır ve mevsim geçişlerinin gözlemlenmesinde önemli bir yer tutar.

Cemre, baharın efsanevi habercisi ve kültürel kökleri

Cemre ve kültürel ritüeller

Cemre, Türkiye ve Azerbaycan'da Nevruz Bayramı öncesinde gerçekleştirilen "boz ayın dört çarşambası" gibi ritüellerle de ilişkilendirilir. Bu ritüeller, eski inançlardan kaynaklanır ve cemre düşmesinin yaratılışla bağlantılı olduğu düşüncesini yansıtır. Ayrıca, divan şairlerinin cemre zamanlarında yazdıkları övgü şiirleri, bu dönemin kültürel açıdan da zengin bir mirasa sahip olduğunu gösterir.

Cemre, baharın efsanevi habercisi ve kültürel kökleri

Cemre'nin bilimsel ve kültürel önemi

İstanbul'da yapılan 60 yıllık bir araştırma, cemrelerin kıştan bahara geçiş sırasında ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemi işaret ettiğini ortaya koymuştur. Bu, cemrenin sadece bir kültürel inanış olmanın ötesinde, mevsim değişikliklerinin gözlemlenmesinde önemli bir rol oynadığını gösterir. Aynı zamanda tasavvufta temizlenme ve yeniden doğuşu simgeleyen bir kavram olarak da yer alır.

 

Cemre, baharın efsanevi habercisi ve kültürel kökleri

Cemre, yüzyıllar boyunca hem kültürel hem de meteorolojik bir fenomen olarak varlığını sürdürmüş, baharın gelişini müjdeleyen bir işaret olarak kültürler arası bir köprü görevi görmüştür. Bu eski inanış, doğanın döngüsüne olan saygımızı ve mevsimlerin ritmini kutlama geleneğimizi yansıtan değerli bir kültürel miras olarak günümüzde de önemini korumaktadır.

 

# istanbul, zengin, altay

09 Şub 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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