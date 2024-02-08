Özcan’a olan tepki partileri bir araya getirdi

Oylama sürecindeki usulsüzlüklerin perde arkası

Bolu Belediye Meclisi'nin 07.02.2024 tarihli toplantısında, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yönetiminde yaşanan oylama süreci usulsüzlükleri, demokratik işleyişe gölge düşürdü. Özellikle ikinci gündem maddesinin oylamasında "hayır" oylarının sormadan kabul edilmesi, meclis üyeleri ve Bolu halkı nezdinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Bolu Belediye Meclis üyelerinden ortak tepki

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi'nden meclis üyeleri, Uğur Akbay, Mansur Şen, İlkay Bayrak, Necdet Çakır, Nurettin Ulutürk, Hüseyin Türkmen, Semih Dimicioğlu, İbrahim İpek, Kamuran Avcı, Sinan Seymen, Fatih Bayrak, İsmail yerlikay, Hakan Alparslan, Feridun Yılmaz, Bülent Oturak ve Fatih Silin yaşanan sürecin antidemokratik olduğunu belirterek ortak bir cephe oluşturduklarını söylediler. Meclis üyelerinin, oylama usulüne yönelik itirazlarına rağmen, Başkan Özcan'ın bu itirazları dikkate almaması, meclis içindeki demokratik diyalog ve iş birliğinin önemine dair ciddi soru işaretleri uyandırdı.

Hukukun çiğnenmesi ve iradesizleştirme

Basın açıklamasını seslendiren AK Parti Grup Başkanı Uğur Akbay, Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin açık hükümlerine rağmen, Başkan Özcan'ın oylama sürecindeki keyfi tutumu ile, hukukun üstünlüğü ilkesine açıkça meydan okuduğunu söyleyerek. 16 "hayır" oyuna karşın 13 "kabul" oyu ile kararın "kabul edildiğine dikkat çekti. Akbay bunun seçmen iradesinin açıkça gasp edilmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Basın açıklaması ve kamuoyu tepkisi

Meclis üyeleri, yaşanan bu antidemokratik süreci kamuoyuna duyurmak ve Bolu halkının desteğini almak amacıyla Bolu Belediyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bu açıklama, Bolu halkının demokratik haklarının savunulması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Hukuki ve idari mücadele yolunda

Yaşanan bu hukuksuz uygulamaya karşı meclis üyeleri, idari ve cezaî yollara başvuracaklarını ve Bolu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bu kararlı duruş, demokratik süreçlerin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına atılan önemli bir adım olarak öne çıktı.