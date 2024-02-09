Yerel üretimden global pazarlara uzanan lezzet yolculuğu

Türkiye, özellikle Adana bölgesinde yetiştirilen ve halk arasında "kan portakalı" olarak bilinen 'Smith red blood' ile dikkat çekiyor. Bu benzersiz meyve, yerel olarak 580 bin dönüm arazide üretilirken, Adana'da geçen yıla göre yüzde 10 artışla 145 bin dönüm alanda yetiştiriliyor. Ortalama dönüm başına 5 ton verim elde edilen bu portakal, hem iç piyasada tüketiliyor hem de Rusya, Doğu Avrupa ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Kan Portakalının Yükselişi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yetiştirilen 'Smith red blood', bahçede kilogram başına 4 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Türkiye'nin portakal ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan bu meyve, Akdeniz Bölgesi'nde özellikle tercih ediliyor ve kilogramı 12 liraya kadar alıcı bulabiliyor.

Dünya Pazarında Yoğun Talep

'Smith red blood', yurt içindeki tüketiminin yanı sıra özellikle yurt dışında yoğun talep görüyor. Kent genelinde bin 500 dönüm alanda ekimi yapılan bu portakal, şu anda bahçede kilogramı 8 ile 12 lira arasında satılıyor. Yurt içinde pek rağbet görmese de, dünyanın birçok bölgesine ihraç ediliyor, bu da Türkiye'nin narenciye ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Sert Kışın Etkisi ve Fiyat Dalgalanmaları

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'a göre, 'Smith red blood', Adana'da ekilen portakalın yalnızca yüzde 1,5'ini oluşturuyor. Bu portakalın rengi, kışın hava koşullarına bağlı olarak daha kırmızı olabiliyor. Ancak bu yıl hava sert geçmediği için rengi çok kırmızı olmadı. Geçen sene kilogramı 18-20 lira arasında değişen 'Smith red blood', bu yıl hasat bolluğu nedeniyle 8-12 TL arasında satılıyor.

Geleceğin Narenciye Bahçeleri

Doğan, gelecek yıllarda 'Smith red blood' ekim alanının artacağını öngörüyor. Yeni düzenlemelerle, yüzde 6 eğim olmadan narenciye bahçesi kurulamayacağı için, Adana'da portakal ekiminin azalacağı ve yerini yeni cinslere bırakacağı bekleniyor. Bu durum, 'Smith red blood' gibi kaliteli ve lezzetli meyvelerin daha fazla tanıtılmasını ve tüketilmesini sağlayacak.