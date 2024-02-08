08 Şub 2024 - 16:48- Teknoloji G:

Katlanabilir iPhone 16'lar yolda: İşte fiyatları!

Apple, akıllı telefon teknolojisinde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. İlk iPhone'un 2007'deki piyasaya sürülüşünden bu yana, şirketin akıllı telefon tasarımları büyük oranda sabit kaldı. Yeni çıkarmayı planladığı iPhone 16 ile yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Mustafa Aykan
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Katlanabilir iPhone 16'lar yolda: İşte fiyatları! mask
Katlanabilir iPhone 16'lar yolda: İşte fiyatları!
Katlanabilir iPhone 16'lar yolda: İşte fiyatları!
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Apple'ın akıllı telefon pazarındaki yerini yeniden tanımlayacak tamamen yeni bir katlanabilir telefon tasarımı üzerinde çalıştığı görüldü.

Katlanabilir iPhone 16'lar yolda: İşte fiyatları!

İşte karşınızda katlanabilir iPhone 16

Apple'ın, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek, yatay olarak katlanabilen 'en az iki' iPhone prototipi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu tasarımlar, geleneksel dikey katlanma yerine, bir zamanların popüler çevirmeli telefonları hatırlatan bir yatay katlanma özelliğine sahip.

Katlanabilir iPhone 16'lar yolda: İşte fiyatları!

Katlanabilir telefon pazarı çeşitleniyor

Katlanabilir telefon pazarı, Samsung Galaxy Fold'un 2019'da piyasaya sürülmesiyle birlikte büyümeye başladı. Samsung Galaxy Z Flip 5, Motorola Razr+ ve Google Pixel Fold gibi ürünlerle pazar giderek çeşitleniyor.

Katlanabilir iPhone 16'lar yolda: İşte fiyatları!

Apple’ın yaklaşımı

Apple ise şimdiye kadar katlanabilir cihazlar konusunda görece sessiz kalmıştı. Ancak, şirketin şimdi erken geliştirme aşamasında bir dizi prototip ile bu alana adım atmayı planladığı ortaya çıktı.
Katlanabilir iPhone 16'lar yolda: İşte fiyatları!

Apple'ın katlanabilir telefon stratejisi

Apple'ın katlanabilir telefon konsepti, Samsung'un Z Flip 5 modeline benzer bir yatay katlanma mekanizmasına sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Ayrıca, telefonun harici bir ekran içermesi ve Samsung modeline benzer bir tasarım sunması bekleniyor. Apple mühendisleri, katlanabilir telefonu piyasa için cazip kılacak benzersiz özellikler üzerinde çalışıyor.

Katlanabilir iPhone 16'lar yolda: İşte fiyatları!

Üretim planları

Apple'ın, katlanabilir iPhone'u her iki yarısı da normal bir iPhone'dan iki kat daha ince olacak şekilde tasarlamayı hedeflediği bildiriliyor.

Katlanabilir iPhone 16'lar yolda: İşte fiyatları!

Yeni katlanabilir iPhone 16’nun fiyatı ne olacak, piyasaya ne zaman sürülecek!

Yeni katlanabilir iPhone’nun fiyatı yurt dışında 1400 dolar civarında olması bekleniyor. Türkiye’de ise yaklaşık 120.000TL civarı olması bekleniyor. Ne zaman piyasaya çıkacağı ise şu an netleşmiş değil. Teknoloji meraklıları, telefonun 2026 Eylül ayında çıkabileceğini söylüyor.

 

 

 

 

 

# üretim, teknoloji

08 Şub 2024 - 16:48 - Teknoloji

Mahreç  Mustafa Aykan

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