Dolandırıcılık tehlikesine karşı Bolu Emniyetinden önemli uyarılar

Sahte Kimliklerle Dolandırıcılığa Dikkat!
Vatandaşlara yapılan açıklamada, dolandırıcıların sıklıkla yüksek makamdaki kişileri taklit ederek, para veya değerli eşya talebinde bulunduklarına işaret edildi. Polis, asker, savcı, vali ve belediye başkanı gibi kimliklerle meydana gelen sahtekarlıklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
İnternet Alışverişlerinde Güvenlik Uyarısı
Bolu Emniyet Müdürlüğü, internet üzerinden yapılacak alışverişlerde güvenli olmayan sitelerden uzak durulması gerektiğini, kişisel ve finansal bilgilerin korunmasının önemini vurguladı. Kimlik, kredi kartı ve banka kartı bilgilerinin paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.
Araç ve Gayrimenkul Alım-Satım İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi Önerisi
Araç ve gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasında dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, noterler tarafından kullanılan güvenli ödeme sistemlerinin tercih edilmesi gerektiği ifade edildi. Bu yöntemle, ödemelerin sadece alım-satım işlemi yapılan kişi adına yapılması önerildi.
Güvenlik Tedbirleri ve Acil Durum İletişimi
Açıklamada, vatandaşlardan araçlarını her zaman kilitlemeleri, yeni taşındıkları adreslerde kapı kilitlerini değiştirmeleri talep edildi. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşıldığında ise 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın emniyet birimine başvurulması istendi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu uyarıları, dolandırıcılık olaylarına karşı toplumun bilinçlendirilmesi ve güvenliğin artırılması amacı taşımaktadır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.