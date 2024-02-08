- Asayiş

Dolandırıcılık tehlikesine karşı Bolu Emniyetinden önemli uyarılar

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, artan dolandırıcılık vakaları konusunda vatandaşları uyararak, güvenlik önlemlerinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Ekipler, sahtekarlık faaliyetlerine karşı tetikte olunması gerektiğini vurgulayarak, bir dizi önlem ve tavsiyede bulundu.

Anadolu Ajansı
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Dolandırıcılık tehlikesine karşı Bolu Emniyetinden önemli uyarılar mask
Dolandırıcılık tehlikesine karşı Bolu Emniyetinden önemli uyarılar
Dolandırıcılık tehlikesine karşı Bolu Emniyetinden önemli uyarılar
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Sahte Kimliklerle Dolandırıcılığa Dikkat!

Vatandaşlara yapılan açıklamada, dolandırıcıların sıklıkla yüksek makamdaki kişileri taklit ederek, para veya değerli eşya talebinde bulunduklarına işaret edildi. Polis, asker, savcı, vali ve belediye başkanı gibi kimliklerle meydana gelen sahtekarlıklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Dolandırıcılık tehlikesine karşı Bolu Emniyetinden önemli uyarılar

İnternet Alışverişlerinde Güvenlik Uyarısı

Bolu Emniyet Müdürlüğü, internet üzerinden yapılacak alışverişlerde güvenli olmayan sitelerden uzak durulması gerektiğini, kişisel ve finansal bilgilerin korunmasının önemini vurguladı. Kimlik, kredi kartı ve banka kartı bilgilerinin paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.Dolandırıcılık tehlikesine karşı Bolu Emniyetinden önemli uyarılar

Araç ve Gayrimenkul Alım-Satım İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi Önerisi

Araç ve gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasında dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, noterler tarafından kullanılan güvenli ödeme sistemlerinin tercih edilmesi gerektiği ifade edildi. Bu yöntemle, ödemelerin sadece alım-satım işlemi yapılan kişi adına yapılması önerildi.Dolandırıcılık tehlikesine karşı Bolu Emniyetinden önemli uyarılar

Güvenlik Tedbirleri ve Acil Durum İletişimi

Açıklamada, vatandaşlardan araçlarını her zaman kilitlemeleri, yeni taşındıkları adreslerde kapı kilitlerini değiştirmeleri talep edildi. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşıldığında ise 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın emniyet birimine başvurulması istendi.Dolandırıcılık tehlikesine karşı Bolu Emniyetinden önemli uyarılar

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu uyarıları, dolandırıcılık olaylarına karşı toplumun bilinçlendirilmesi ve güvenliğin artırılması amacı taşımaktadır.

# araç, kredi, belediye, para, banka, polis

08 Şub 2024 - 17:01 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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