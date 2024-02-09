SEDAŞ duyurdu: Bolu'da planlı elektrik kesintileri ve etkilenecek bölgeler

SEDAŞ'tan hayati bakım çalışmaları
SEDAŞ, Bolu ve çevresindeki elektrik altyapısını iyileştirme amacıyla planlı kesintiler gerçekleştirecek. Bu kesintiler, altyapıdaki potansiyel sorunları gidermek ve daha sağlam bir sistem inşa etmek için kritik öneme sahip. Kesinti, vatandaşların yaşam kalitesini uzun vadede artırma hedefi taşıyor.
Kesintiden etkilenecek bölgeler ve saatler
Bolu'da yaşayanlar, kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri hakkında SEDAŞ'ın resmî web sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilirler. Kesinti programı, vatandaşların günlük aktivitelerini planlarken bu önemli bilgileri dikkate almalarını sağlayacak.
Kesinti sürecinde alınması gereken önlemler
SEDAŞ, kesinti süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Vatandaşlar, acil durumlarda iletişim hizmetlerini kullanabilir ve kesinti süresince olası aksaklıklara karşı önlemlerini alabilirler.
Elektrik kesintisine hazırlık ipuçları
Bolu sakinleri, 9 ve 10 Şubat'ta yaşanacak elektrik kesintisi için SEDAŞ tarafından sunulan önerilere dikkat ederek, gerekli hazırlıkları yapmalıdır. Bu, altyapı güçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak bölge için önemli bir adımdır.
9 ve 10 Şubat 2024 tarihlerinde Bolu'da gerçekleşecek olan planlı elektrik kesintileri, SEDAŞ'ın altyapı iyileştirme çalışmalarının bir parçası. Bu süreçte Bolu sakinlerinin kesinti bilgilerini ve alınması gereken önlemleri dikkate alması önem taşıyor.
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MENGEN
|AFŞAR, BALATOGLU, ÇAMLI KÖY, ELEMEN, HACIMEHMETOGLU, HAYRANLAR, KARAHÜSEYINLER, KESEROĞLU, KULAKSIZOĞLU, MERKEZ, SEVKIOGLU, ŞABANLAR, ŞAHBAZLAR, TURNA, YUNUSLAR
|AFŞAR KÖYÜ YOLU, BALATOGLU MAHALLE YOLU, ÇAMLI KÖY MAH, ELEMEN KÖYÜ YOLU, HACIMEHMETOGLU MAHALLE YOLU, HAYRANLAR KÖYÜ YOLU, HAYRANLAR MERKEZ KÖY YOLU, KARAHÜSEYINLER MAHALLE YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KESEROĞLU, SEVKIOGLU MAHALLE YOLU, ŞAHBAZLAR KÖYÜ YOLU, TURNA KÖYÜ, TURNA KÖYÜ ŞABANLAR MAH, TURNA KÖYÜ YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU
|09.02.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|MERKEZ
|ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, KARACAAĞAÇ, KURUÇAY
|3632 SoK., BILDIRCIN SK., BOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMP, BOLU F TİPİ KAPALI CEZAEVİ İÇİ, CEMİL ÖZBİLEN SK., D.100 KARAYOLU CD., D.100 KARAYOLU_4, D-100 KARAYOLU_1, D-100KARAYOLU CD., ENDÜSTRİ SK., GALERİCİLER SK., GÜLBAHÇE SK., GÜLDESTE SK., IHSAN ALPMAN, İHSAN ALPMAN SK., KADIR KOCAELI, KADİR KOCAELİ SK., KURUÇAY PARKI İÇİ YOLU, PETROL, PETROL SK., SERT SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., ŞEHİT ÜMİT ÇETİNGÖZ SK., TUNALI HILMI, TUNALI HİLMİ CD., YAYLA YOLU SK., YILMAZLAR SK., ZUHURI DANISMAN, ZUHURİ DANIŞMAN SK.
|10.02.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAĞUTBEY
|AKÇAM SK., ALPER SK.
|09.02.2024
|10:00
|14:30
|BOLU
|MERKEZ
|BAHÇEKÖY MEZRASI, MERKEZ, OĞULDURUK MERKEZ, TATLAR, YAZIÖREN
|AHMETLER MERKEZ KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KAHYALAR, BAHÇEKÖY KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BAHÇEKÖY MEVKİİ, KÜME EVLER, OĞULDORUK YOLU, OĞULDURUK KÖY SOKAĞI, OĞULDURUK KÖYÜ YOLU, TATLAR KÖY YOLU, TATLAR KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ YOLU
|09.02.2024
|09:00
|12:30
|BOLU
|MUDURNU
|HÜSAMETTİNDERE, YENI, YENİ
|HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU
|09.02.2024
|09:30
|12:30
|BOLU
|MUDURNU
|AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID
|AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER
|10.02.2024
|09:30
|17:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|KARAALİLER, MANTARLAR, YAHYALAR
|KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, KARAALİLER KÖYÜ YOLU, YAHYALAR MAHALLE YOLU
|10.02.2024
|10:30
|17:30
|BOLU
|MERKEZ
|AVDAN
|AVDAN KÖYÜ YOLU
|10.02.2024
|09:30
|17:00
|BOLU
|MENGEN
|ARAK, KANCILAR, KARACALAR, KORKUTLAR, MERKEZ, SARIKADILAR, TÜRKMENLER
|ARAK KÖY YOLU, ARAK KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KANCILAR, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KORKUTLAR YOLU, SARIKADILAR KÖY YOLU, SARIKADILAR KÖYÜ YOLU, TÜRKMENLER MAHALLE YOLU
|10.02.2024
|10:00
|17:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.