SEDAŞ duyurdu: Bolu'da planlı elektrik kesintileri ve etkilenecek bölgeler

SEDAŞ'tan hayati bakım çalışmaları

SEDAŞ, Bolu ve çevresindeki elektrik altyapısını iyileştirme amacıyla planlı kesintiler gerçekleştirecek. Bu kesintiler, altyapıdaki potansiyel sorunları gidermek ve daha sağlam bir sistem inşa etmek için kritik öneme sahip. Kesinti, vatandaşların yaşam kalitesini uzun vadede artırma hedefi taşıyor.

Kesintiden etkilenecek bölgeler ve saatler

Bolu'da yaşayanlar, kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri hakkında SEDAŞ'ın resmî web sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilirler. Kesinti programı, vatandaşların günlük aktivitelerini planlarken bu önemli bilgileri dikkate almalarını sağlayacak.

Kesinti sürecinde alınması gereken önlemler

SEDAŞ, kesinti süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Vatandaşlar, acil durumlarda iletişim hizmetlerini kullanabilir ve kesinti süresince olası aksaklıklara karşı önlemlerini alabilirler.

Elektrik kesintisine hazırlık ipuçları

Bolu sakinleri, 9 ve 10 Şubat'ta yaşanacak elektrik kesintisi için SEDAŞ tarafından sunulan önerilere dikkat ederek, gerekli hazırlıkları yapmalıdır. Bu, altyapı güçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak bölge için önemli bir adımdır.

9 ve 10 Şubat 2024 tarihlerinde Bolu'da gerçekleşecek olan planlı elektrik kesintileri, SEDAŞ'ın altyapı iyileştirme çalışmalarının bir parçası. Bu süreçte Bolu sakinlerinin kesinti bilgilerini ve alınması gereken önlemleri dikkate alması önem taşıyor.