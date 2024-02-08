Astrolog Mine Ölmez haftalık burç yorumları (12 – 18 Şubat 2024): Tüm burçlar için ayrı ayrı 14 Şubat Sevgililer günü tavsiyesi

Astrolog Mine Ölmez, evrendeki enerjilerin Zodyak işaretlerine etkisini detaylıca inceliyor ve bu hafta her burcun karşılaşabileceği durumları detaylandırıyor.

Koç'tan Balık'a tüm burçların enerji akışını ele alıp, aşk, sağlık, kariyer gibi yaşamın çeşitli yönlerinde kritik anlayışlar sunuyor. Bu haftanın astrolojik öngörülerine ve burç yorumlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme için hazır olun.

İŞTE ASTROLOG MİNE ÖLMEZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

12 – 18 Şubat 2024 KOÇ BURCU

Sevgili koçlar siz bireysel olarak çok büyük bir çıkış yapma dönemindesiniz gibi görünüyor. Çok orijinal fikirlerle orijinal kararlarla değişimlerle sahnede olabilirsiniz.

Koçlarda öyle bir etki var ki sanki böyle siyasete atılıyorlar. Topluluğa hitap ediyorlar. Liderlik becerilerini tam anlamıyla ortaya koyuyorlar.

Artık kendilerine hayırlı olmayan, sadece sömürü için etraflarında olan arkadaşa eşe dosta herkese veda etme zamanından geçiyorlar.

Yani biraz. Birazcık artık ben başka bir yola giriyorum. Bu yola girerken de benimle misiniz? Diye sorabilir. Koçlar etrafındaki herkese ben yeni bir yola giriyorum. Ben bu yola girerken de acaba benimle misiniz diye sorabilirler.

Çünkü sosyal çevrelerinde de çok büyük bir değişim yaşanacak. Benim onlara avantaj olarak söyleyeceğim şey şu, gerçekten orijinal fikirlerle çok farklı fikirlerle, farklı kariyer planlarıyla kendinizi çok iyi bir şekilde gösterebilirsiniz.

Bugüne kadar size hizmet etmeyen hep aynı noktada gitmenizi sağlayan iş arkadaşlarınıza ya da işinize veda edebilirsiniz.

Gerçekten ya bu iş beni geliştirmiyor. Ben bu işin içinde 20 yıldır 10 yıldır çalışıyorum ama hiç gelişemedim dediğiniz işleri, arkadaşlıkları bir kenara bırakabilirsiniz.

Bu süreçte sizin karşınıza avantaj olarak size başka bir pencere olduğunu gösteren dostlar arkadaşlar çıkabilir.

Sen hep bu yoldan gidiyorsun ama bak burada bambaşka bir yol var artık kendini aş tarzını değiştir, tavrını değiştir diyecek güçlü dostlarla ve arkadaşlarla karşılaşabilirsiniz.

Bununla beraber ne dezavantaj olarak bakarsak gerçekten sosyal çevrelerinde çok büyük kapışmalar şahit olabilirler.

Arkadaşlarının birbirlerine düşmesi veya arkadaşlarının kavgalarına dahil olmak veya bazı insanlarla gerçekten çok ciddi tartışmalara girmek gibi durumlar söz konusu olabilir.

Sadece bu hafta için falan söylemiyorum. Önümüzdeki yaklaşık 20 gün kadar sosyal çevrenizde gerçekten çok büyük bir dönüşüm yaşanacak.

Yani yıllardır emek verdiğiniz, arkasını kolladığınız insanların bile nankörlüğünü gördüğünüz için hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

Çok uzun vadeli dostluklar bile bu sebepten dolayı bitebilir ama bu sizin tamamen hayrınıza. Sakın kendinizi üzmeyin. Evet, bir bitiş her zaman yeni bir başlangıcın işaretidir.

Ölüm de bir son değil, her zaman başka bir şeye evrildiğimizi sakın unutmayın. Dostluk ilişkileriniz de böyle olacak.

Sizi başka bir noktaya taşıyacak ve sizi bu anlamda konfor alanınızdan çıkarıp ya ben yıllardır bunlarla hep aynı ortamdaydım bana hiçbir hayırları olmamış.

O sizin kariyerinize öyle bir katkı olacak ki ortam değiştirmeniz insanları hayatınızdan çıkarmanız gidenin yerine bolluk ve bereketin geleceği bir süreçten geçiyor olacaksınız.

Bunu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Bu arada aşk ilişkilerinizde çocuklarınızla olan ilişkilerinizde de böyle bir anlaşmazlık, özellikle ergen ebeveyn iseniz çocuğunuzu anlayamama anlaşmazlık veya işte gelininizle damadınızla anlaşmazlıklar olabilir.

Siz yıkıcı olan taraf olmamaya ve böyle aklı Selim olarak davranış göstermeye devam edin. Çünkü su akacak ve yolunu bulacak. Gitmesi gereken hiç kimseyi de asla tutamayacaksınız. Gitmek zorundaysa gitmek zorunda.

Yeni bir bakış açısıyla orijinal fikirlerle kariyerinize çok katkı olacak bir süreçten geçtiğinizde sakın unutmayın. Bu aralar parayla ilgili risk almasınlar. Çok büyük risklere girmemenizi tavsiye ediyorum.

Bu sebepten ve yalnız olan koçlar öyle çekici insanlarla denk gelebilirler ki, hani ya bununla bu biraz arızalı ama bana da çok çekici geliyor. Kadın erkek için söylüyorum. Bu arada hani tek cins için söylemiyorum.

Çok karizmatik, çok çekici ve çok zeki insanlarla ilişkiler başlayabilir. Bu süreçte koçların hayatında onlara da demişti.

Ya Veli, Ya Kafi niye dost olarak bana Allah yeter demeniz için dostlarınız sizi üzerse sevdikleriniz bunu söyleyin.



14 Şubat’ta tutku öfke ve seninle ne sensiz gibi giriyor bak bunu da hepsine söyleyelim. Koçlar biraz böyle şey giriyor sorumluluklarıyla sosyal hayatlar arasında sıkışabilirler.

Çocuğa mı bakayım, dışarı mı çıkayım, yemeğe mi gideyim. İşte eşimle mi ilgileneyim işimle mi ilgileneyim diyebilirler.

Sakın 14 Şubat’ta kalabalık gruplarda olmayın sevgiliniz veya eşinizle baş başa olun. Sosyal çevrenizden birileri canınızı çok merak sıkabilir. Kalabalıkta olmayın. Evinizde güzel güzel oturun, eşinizle, sevgilinizle neyse geçirin arkadaş kurbanı olabilir koçlar.

12 – 18 Şubat 2024 BOĞA BURCU

Evet boğaların değerine değer katacağı bir süreç aslında ödüller ve kutlamalar zamanı diyebiliriz.



Şöyle, bu arada kutlamalarda da nasıl bir ruh hali olacak ya ben bu kadar emek veriyorum. Gerçekten bunu hak ettiğimi de biliyorum ama içimde de tam hak ettiğim değeri hala göremiyorum Böyle bir şey diyebilir.

Ayrıca bir de boğalarda bir özgürleşme arzusu, bir özgürleşme arzusu yere göğe sığamıyor, kendini aşmak istiyor. Sanki böyle bir üstünde kabuğu varmış da bu arada bu oran 3 sene etki 2018’den beri yaşıyor.

Boğa çok büyük çarpıldı, elektrik çarptı boğa 2018’de başladı. Elektrik çarpmaları bir süre daha böyle elektrik çarpacak onu ama ona ne katacak?

Gençlik, dinamiklik, başarı, orijinallik ve özgürlük benim özgürlüğümü kısıtlamazsan hayatımda kalabilirsin beni rahatsız edersen üstüme gelirsen baskı yaparsan yolunda gitmemi engellersen kusura bakma kardeşim eşim, dostum, sevgilim her kimsen ben seninle uğraşamam.

Benim artık tahammülüm kalmadı sabırsızlık şeyi bu süreçte boğayı bir kova burcu gibi düşünebilirsiniz. Hani kovalara atfettiğimiz özellikler var ya özgürdür, çağdaştır işte önüne işte orijinaldir.

Kimse dursun istemez, dostluklara önem verir ve gerçekten kendisini iyilikle keyifle gelen, kendini geliştirmiş insanlarla ilerlemek istiyor.

Bu hafta boğaların bu hafta değil aslında geçen haftadan başlayan bir etki yaklaşık bir 15 20 gün devam edecek. Boğaların yanına ateşle yaklaşmayın.

Bak geçen hafta da söyledim, neden? Çünkü bir öyleler, biri böyleler, bir sabah çok neşeli olacaklar, ertesi gün çok sinirli olacaklar, siz de arada paralayabilirler, duygu durumları, tansiyonları bu arada sadece duygu durumları değil, tansiyonları, enerjileri, duyguları.

Mesela birden eski aşkını özleyebilir, birden yeni sevgilisine kızabilir, birden annesini hatırlayıp duygulanabilir. Ben acaba iyi bir evlat değil miyim, garip garip duygusallıklara ve fırtınalarından geçebilirler.

Seni çok seviyorum deyip ertesi gün telefon atabilir valla samimiyete söylüyorum ama kariyerlerinde parlayacaklar. Yani hak ettikleri başarı dönemine giriyorlar. Hak ettiği başarı dönemine giremeyenlerle patronlarına, otoritelere rest çekebilir.

Annesine babasına ayrı, büyüklerine rest çekebilir. Evlilerse eşliğinin aileleriyle problem yaşamamaya dikkat etsinler. Boğalar 14 Şubat’ta sakın ailenizden hiç kimse partnerinizle olduğunuz ortamda olmasın.

Anne baba kardeş eşinizin ailesi hadi bugün önder şubatta annemle babama gidelim hanım derse hayır diyeceksiniz bakın sakın diyorum, aile içi tartışmalar çıkabilir.

En güzel gününüzü mahvetmeyin. Kendi yuvanız da evinizde kutlayın. Sizde aile içinden kimse olmasın arkadaş olabilir, aileden kimse.



Baş başa kalalım aynen ama arkadaşlar olabilir. Mesela koçta arkadaş olmamalı. Boğada aileden kimse olmalı. Aile büyükleri 2 taraftan da kardeş akraba olmayacak, başkaları olabilir ama bunlar olmasın.

Çünkü aile kavgaları çıkabilir. Dikkat edin. Bunun dışında sakin ol ipleri koparmadan 2 düşün düğün lavanta portakal aromalarını bu ara bol bol tüket sakinleşme planlarını sıraya koyarak ilerle. Birdenbire onu alacağım bunu giyeceğim.

Bunu takacağım havasından çıkmalısın boğa. Sıraya koy çok sabırsızlaşıyorsun, dengeleye korumaya nefes egzersizleri yapmaya gayret et.

Ya Muktedir, Ya Melik yükselişi, başarısı ve kendi markasını oluşturabilmesi için destekler.

12 – 18 Şubat 2024 İKİZLER BURCU

Kesinlikle onlara en büyük tavsiyem şu, bakış açınızı değiştirmeniz. Şu an mevcut olan bütün sorunlarınızı çözmenize vesile olabilir.

Bir kere önümüzdeki bir yıl, 2 yıl değil, 20 yıl boyunca sizin düşünce sisteminiz inançlarınız bakış açınız o kadar çok değişecek ki daha güzel olan şeyi söyleyeyim.

Millet yaş alırken siz daha da gençleşeceksiniz, daha da güzelleşeceksiniz, daha da yakışıklı olacaksınız. Neden? Çünkü Plüton yıllar boyu sizi destekleyeceği bir pozisyona geçti, karizmanız artıyor, cazibeniz artıyor, birazcık ikizler de şey olabilir ya ben herkese çok neşeli davranıyorum, çok verici davranıyorum.

Ama bundan da hiçbir hayır görmüyorum, bundan sonra ketum olacağım ikizler bu ucun o konuşkan her şeyini anlatan ikizleri artık biraz daha ketum karizmatik ağırbaşlı önce dinleyen olma yolunda görebiliriz.

Kendilerini bu anlamda eğitecekler. Eğitemezlerse de büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Mesela fevri davranışları yüzünden mahkemelerde uğraşabilirler. Fevri davranışları yüzünden eğitim hayatları uzayabilir. Fevri davranışları yüzünden akrabalarıyla birbirlerine düşebilirler.

Çok sevdikleri bir insanla bile yollarına ayırmak zorunda kalabilirler. O zaman ikizler ne yapmalı? Asla fevri olmamalı şunun için evriliyorsunuz.

Önce dinle, sonra konuş 2 düşün bir söyle her şeyini anlatma dünyanın en güzel kadını da olsan en yakışıklı erkeği de olsan colcene olan insanların hiçbir zaman kıymeti olmuyor.

Çok konuşan, çok gülen insanların ortamdaki bütün karizması ölüyor hayatta seni bu noktada eğitmeye gayret ediyor. Sen de gayretli ol. Bu arada öğrenci olanlar biraz daha böyle ders odaklanma konularına yönelebilirler.

Nasıl daha odaklanabilirim? Başarılı olabilirim. Bu süreçte hukuk, eğitim, iletişim, uluslararası işler, seyahat planları, uzak ülkelere yerleşme planları, köklü değişiklikler hayatınızda çok büyük önem arz edecek.

Gerçekten bakış açınız, inançlarınız, fikirleriniz ve düşünceleriniz o kadar çok değişecek ki ikizler mesela gidip hiç bilmediği bir konuda eğitim almaya başlayabilir, kendini geliştirmeye başlayabilir.

Benim bir şey bulmam lazım ama ne olduğunu bilmiyorum. Duygusu çok olabilir ikizlerde benim böyle kalmamam lazım. Benim başka bir noktaya gitmem lazım.

Teknolojiyi ve iletişim becerilerini de çok had safhada iyi kullanabilecekleri bir süreçten geçiyorlar ve biliyorsunuz ki bu yılın en şanslı burçlarından birisiniz.

Şu yaz aylarının ortalarına geldiğinizde bunu daha iyi anlayacaksınız hep. Birileri siz durdurmak isteyecek. Bütün yıl boyunca hep yapma, gitme bırakma etme, siz sıkışacaksınız belki ama başarı da peşinizi bırakmayacak. Bu çok önemli.



Gereksiz tartışmalara girmeyin. Bu arada karizmanızın farkına varın ve lütfen bunu çok anlatarak çok dile getirerek bozmamaya gayret edin.

Ya Aliy-ül Azim bak bu ismi birleştirdim. Ali'yi ve azim isimlerini ya ali azim bu sizin bu bilgi birikim beceri, azmetme, derinleşme, odaklanmayla ilgili bütün problemlerinize katkı olabilecek güzel bir isim ya da 2 isim diyeyim.

Onlar kiminle geçirmesine sakın sevgililer gününü eşinizin akrabalarıyla geçirmeyin. Bak, kendi kardeşleri ufak ufak olabilir ama eşinizin akrabaları, kuzenleri eltiniz, görümceniz sakın böyle bir kalabalık gruba girmeyin.

12 – 18 Şubat 2024 YENGEÇ BURCU

Evet, biraz öyle bir süreçten geçiyorlar. Onlar aslında Ekim, kasımdan beri ilişki sorunları, sağlık sorunları, problemler işte iniş çıkış iş konusu. Hepsi birbirine girmişti zaten.

Ocak ayında da çok sağlam ilerledir ama Mars’ın oğlak burcunda olması, onları sürekli partnerleriyle, ortaklarıyla birlikte iş yaptıkları insanlarla, arkadaşlarıyla böyle bir didiştirmiş olabilir.

Ayrılıklar, kopuşlar, iniş çıkışlar ayrıldık, barıştık bunları yaşamış olabilirler. Birazcık daha bu süreç azıcık devam ediyor olabilir. Bir ilişkiniz varsa evliliğiniz varsa hala kendinizi tam olarak güvende hissetmiyor olabilirsiniz.

Partnerinizin gergin, sinirli ya da mutsuz davranışları sizi Çok fazla kaygılandırıyor olabilir. Benimse tavsiyem şu, bu bir süreç gelip geçici bir süreç. Lütfen ben neyim, neredeyim, nereye gidiyorum? Sorularını sürekli sorup kendinizi darlamayın.

Bu ara en güvensiz hissetme sebepleri kendilerini kesinlikle ekonomik sebepler, maddi sebepler, ilişkiler bir arkadan gelirken gelecek kaygısı, ekonomik sebepler kendilerinde bir ne bileyim, çok kilo almıştır, çok kilo vermiştir, kendini beğenmiyordur, sürekli kendini eleştiriyordur.

Bazıları hamile olabilir, bazıları baba oluyor olabilir, bir kaygı yaşıyorlar, güven problemi yaşıyorlar. Benim onlara tavsiyem şu, gerçekten ben kendimi güvende hissetmiyorum.

Bu ilişkide bu işte bu yolda ya da hamileyim güvende hissetmiyorum. Çocuğum olacak, korkuyorum lütfen destek alın. Uzman birinden bu süreçte destek alın. Çünkü tek başınıza atlatamıyorsanız bu sürecin uzamaması açısından birazcık böyle destek almanız gerekiyor.

Olma açıdan bakarsak özellikle tıp sektöründe olanlar psikoloji işiyle uğraşanlar, parayla alakalı konularda uğraşanların çok büyük sıçramalar yapabilecekleri bir süreç. Böyle hani bir hazineyi ararsın, ararsın, nihayet bulursun ya.

Hedeflerinize ve hayallerinize giden yolda çok güzel bir kapı açılabilir. Önünüzde ve kendinizi çok aşabilirsiniz. Çok zengin olmakla büyük bir hata yapıp fakirleşmek arasında çok delice ince bir çizgi var.

Yengeçlerde yatırımlarınıza çok dikkat edin. Gerekirse bu konularda eğitim alın. Psikoloji, derinleşme, insanların en derin arzularını çözebilecek kadar manevi gelişimler yaşayabilirler.

Mesela ibadetlerini, maneviyatlarını arttırarak bu süreçte gerçekten sezgi güçlerini de çok fazla yükseldiğine şahit olabilirler.

Bambaşka bir sezgi gücüne giriyor, yengeçler algılamaları zaten açıktır, daha da çok açılacak gibi gözüküyor. Para konularında ölçülü davransınlar, önümüzdeki günlerde hiç yapmadıkları kadar çok harcama yapabilirler.

Dolandırıcılıklara çok açıksınız, 20 gün kadar paranıza pulunuza, yatırımlarınıza lütfen çok dikkat edin, hata yapmamaya çalışın, elinizden çok fazla para çıkabilir. Zira



Ve hak ettikleri parayı almak için de çok büyük mücadeleler verebilirler. Hak ettikleri gücü elde etmek için de sevgililer gününde sevgilinize bana niye hediye almadın? Muhabbeti yapmayın, para konusunu sakın açmayın.

Para sıkıntılarınızı ilişkinize yansıtmayın. Sizin de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam.

Aynen ya da ama niye çok susun, niye bana dokunmuyorsun, niye sarılmıyorsun? Bunlara da girmeyin çünkü çok sert bir açı var.

Ya Rahman, Ya Rahim hem eril enerjinizi hem dişil enerjinizi şefkatinizi dengeler.

12 – 18 Şubat 2024 ASLAN BURCU

Bu ara en sinirlerine hakim olmakta zorlanacak burçlardan birisi de aslan burcu konuşmalarında ölçüyü kaçırabilir, öfke kontrol problemi yaşayabilir. Çok beklendik ya da beklenmedik kopuşlar yaşayabilir.

Hayatında arkadaş eş doz sevgili bir takım ayrılıklar, kopuşlar yaşayabilir. Birazcık kendine karşıdan bakmalı ama bu karşıdan bakışta haklıyım. Kavga etmekte de haklıyım. Yıkmakta da haklıyım şeklinde değil de biraz daha ben kendimi daha nasıl iyi hissedebilirim?

Sağlığıma hayatıma, dış görünüşüme nasıl daha çok özenebilirim noktasında olmalı. Yani haklı olduğu çok konu vardır aslanların. Mutlaka ki haklıdırlar, haklarını almak istiyorlar. Adalet bekliyorlar.

Birçok konuda ama bu süreçte kendilerine özen göstermek kendilerini mutlu hissetmek için gayret etmek bu gayretlerini yani mücadele gayretini kendilerini daha iyi bir birey haline getirmek için harcamak onlar açısından çok daha yararlı olacak gibi geliyor bana.

Çünkü eşlerini, partnerlerini etraflarındaki insanlara bu aralar anlamakta zorlanabilirler. Onların davranışlarına sabır göstermekte, yanlışlarına sabır göstermekte zorlanabilirler.

Benim tavsiyem her şeyi bir yana bıraksınlar, benim huzurum mutluluğum sağlığım stresten uzak kalmam çok önemli.

Ben kendime özen göstereceğim desinler ve kendilerini aynaya bakıp beğenmemek beğenmemeleri sebebiyle sürekli bir şeylerini değiştirme arzusu, bunlardan da emin olmadan hani değişimler yapmaya kalkışmazlar.

Mesela birden saç rengi değiştirmek, birden tavır değiştirmek, birden giyim değiştirmek, birdenbire estetik operasyonlara karar vermek, bir dizi bunlara girmemelerini tavsiye ederim. Yani Yanılabilirler.

O değişim arzusu, özgürleşme, bir değişiklik yapma arzusu o kadar güçlü olacak ki yanılabilirler. Bu aralar, patronları ve yönetici figürlerle de bir takım zıtlaşmalar yaşayabilirler.

Resmi işler resmi işlemlerle de ilgili çok iniş çıkış uğraş verebilirler. Birazcık sinirleri gergin olabilir. Aslanlar lütfen açık açık size düşmanlık eden, rekabet eden insanlara elinizden geldiğince prim vermek yerine şunu düşünün, eğer birisi sizinle çatışabilecek mesafeye yaklaşmışsa, sizin o mesafeden yukarı çıkmanız gerekiyor demektir.

Onun karşısında durmaya devam ettiğiniz sürece siz de onun seviyesinde olacaksınız. Lütfen onları görmezden gelin ve nasıl daha yukarı çıkabilirim, nasıl daha başarılı olabilirim diye düşünmeye bakın.

Alışkanlıklarınızı, yemenizi içmenizi, sağlığınızı her zamankinden daha çok düşünmenizi tavsiye ediyorum ve siz de bağımlılıklarından, yanlışlarından arınması gereken gruptasınız iş arkadaşlarınız ya da birlikte iş yaptığınız insanlarla da gerilim olmamasına dikkat edin.

Birazcık şey var gibi onlara iş öğreten, baskı yapan, özgürlüğünü kısıtlayan kişilerle ilgili bir çatışma içerisinde olabilirler gibi.



Fakat bir yandan da yalnızım. Hayatımda kimse yok. Yıllardır hiç kimseye hayatıma almıyorum diyenler büyük bir yıldırım aşkına tutulabilir.

Hakikaten çok karizmatik, çok güçlü, belki biraz tehlikeli ve gizemli insanlara çekilme ihtimaliniz çok fazla görünüyor. Bugüne kadar hayatta ben hoşlanmam.

Mesela sizden yaşça çok büyük sizden yaşça küçük size göre çok farklı bir sektörden benim hiç tarzım değil dediğiniz bir insana çekilebilirsiniz. Önümüzdeki 20 gün yalnız olan aslanlar için çekici ve biraz da gizemli insanlara çekilme olasılığı çok yüksek bir şey.



Aşıklara da hiç dur diyemem. Valla aşıklara bas gaza gidin. Beni dinlemeyin bana sormayın daha aklıselim birine soru bunları.

Ama bence böyle bir bas gaza git, aşık olacaklar gibi çok gibi geliyor bana. Ezber bozan ilişkiler içerisinde göreceğiz.

Onlara ezber bozan ve ben şuna inanıyorum bir insan birine aşıklar çok seviyorsa çok da büyük bir problem yoksa arada bence insan duygusunu yaşamalı duygusunu peşinden gitmeli.

Hayatta o kadar uzun değil yani hani diye düşünüyorum. Bana sormayan böyle konuları ben çok duygusalım size hiç güzel tavsiye veremem.

Aslanlar siz ne yapacaksınız? Sevgililer gününde şimdi şey diyeceğim sevgilinizle görüşmeyin diyeceğim olmayacak tabi.

Görüşün ama ne yapmayın mesela birincisi akraba aile ilişkilerinize iş sorunlarınızı eşinize yansıtmayın ve yine onun eğer hayatında bir sorun hastalık zor bir süreç varsa mesela bazıları bu sevgililer gününde sevdiklerinden uzak olabilir, sevgilisi askerde olabilir, yurt dışında olabilir, uzak birikmiş odur veya kadınsa ailesinin yanına gitmiş olabilir.

Bunları çok dert edip de içinizi vurmayın diyeyim ben size ve çok da partnerinizle tartışmayın. Çok tartışma riskiniz var. Bunu yapmayın. Bu arada da yalnız olanlar da sosyalleşsin.

Çünkü aradıkları aşka tam da sevgililer gününde karşılaşabilirler. Hayatıma bomba gibi düşün yaktın. Kavurdun beni diyeceğimiz aşklara hazır olun gerçekten.



Bu arada, lütfen sizi pamuk gibi hissettirecek aktivitelere geçin çilekler, vanilyalar, güller. Ya Mümin, Ya Selam eminlik ve korunma selamet için.

Bu arada büyük bir yanılgıyı da fark edebilir. Kuzu gibi zannettiği insanların hiç dünyasını görüp hayretler içerisinde de kalabilir. Bu arada sadece aşk için düşünmeyin bunu. Sen neymişsin diyeceğiniz şeyler olabilir hakikaten.

12 – 18 Şubat 2024 BAŞAK BURCU

Bu dönemde başaklar çok mükemmeliyetçi yapıya sahipler. Allah Allah nereden biliyorum diye sormayın. Çünkü ben de bir başağım ve gerçekten bir şeyi çok iyi yapmazlarsa kendilerini hep çok kötü hissederler.

Yani en iyisini yapma arzusu çok yüksek olduğu için de onların derdi hiç bitmez çünkü eşyalar. Yerli yerinde olacak hayat yerli yerinde olacak. Bu aralar hayatımı toparlayamıyorum, evimi toparlayamıyorum işime zaman ayıramıyorum.

Acaba eksik miyim? Kendilerini çok eleştirdikleri bir dönemden geçiriyor olabilirler ve başak burçları şimdiden söylüyorum. Önümüzdeki yıllar sizin artık bazı alışkanlıklarınızı komple değiştirmeniz yönünde ilerliyor.

Mesela hiç spor yapmıyorsanız ufak ufak spora başlayın. Mesela egzersiz yapmıyorsanız beslenmenize dikkat etmiyorsanız başak burçlarına önümüzdeki günlerde ve yıllarda nur bazı yiyecekler komple yasaklanabilir. Bunu yemeyeceksin.

Bak bunu artık kes mesela şekeri bırak, gluteni bırak, laktoz alerjin var. Bir takım sağlık problemleri yaşamamak istiyorsanız size iyi gelmediğinden emin olduğunuz yiyecekleri siz kendi kendinize şimdiden bırakın sağlığınıza, psikolojinize, huzurunuza özen gösterin.

Başak burcu en çok neye dikkat etmeli, neye özen göstermeli tamamen kendine. Bedenini doğru dinle ihtiyaçlarına kulak asma vücudunda bir problem varsa arkasını ara kendini evham yapın diye söylemiyorum.

Bunları bir de öyle yazanlar oluyor ya ben sizin gibi değilim. Mesela bu kadar takılmam, sağlık, hastalık arkadaşlar.

Hepimizin yapması gereken şeyler bunlar. Sana iyi gelmediğini bildiğin bir yiyeceği yemeye devam etme uykunu getiren şey, demek ki sana yaramıyor git arkasını ara 6 ayda bir vitaminlerine minarellerine baktır.

Yani bu bir kötü bir şey değil insanın kendisini kontrol etmesi ben şey biliyorum mesela hastalık korkusuyla hiç doktora gidip kontrol olmayan kadınlar var ne kadar yanlış bir şey yani insanın bir şey çıkacak diye kötü bir şey çıkacak diye daha kötü yapıyorsun.

Sen kendini kontrol altına tutmayarak başakları bunları sizleri evham yapın diye söylemiyorum ama psikolojinize sağlığınıza, bedeninize, ruhunuza her zamankinden çok dikkat edin dolaşım problemlerine ve kalp sorunlarına en açık olan gruplardan birisiniz.

Ne yapmanız lazım? Yavaş yavaş egzersiz çok ağır olmamakla beraber Birden nabınızı yükseltmemekle beraber bol su sıvı tüketimi, sağlıklı spor, nefes egzersizi toprak bakın 4 elementinize bu şekilde dengeleyin.

Akşamları güzel bir mum, yakın nefes egzersizliğinizi yapın. Ondan sonra işte bol sıvı tüketin, toprakta yürüyün. Bu dördünü yaparsanız bu söylediğim 4 eylemi bu size çok iyi gelecek bence diye düşünüyorum.

Ben yapıyorum size de tavsiye ederim avantajınız ne iş hayatında çok orijinal fikirlerle ilerleyebilir, teknolojiyi, iletişimi çok etkin kullanabilirsiniz.

Mesela yıllardır almak istediğiniz işinizle alakalı bir bilgisayardır, cihazdır, teknolojik bir şey varsa bunları alma imkanı bulabilirsiniz. Bazılarınız iş hayatını komple bitirip değiştirebilir, yepyeni bir iş sektörüne geçebilir bu aralar iş yoğunluğunuzdan kendinize zaman ayıramaz hale gelebilirsiniz.



O yüzden söylüyorum, yorgunluklarınızla işinizi doğru dengeleyeyim ve sevgililer gününde sakın eve iş getirmeyin. Böyle bir riskiniz var sizin de bir de eğer hastaysanız kendinizi çok kötü hissediyorsanız, bu moral bozukluğuyla ilişkinize de bunu yansıtmamaya çalışın.



Dolayısıyla siz de eve iş getirmeyin, iş sorunlarınıza ilişkinize yansıtmayın. Ruhsal sorunlarınıza ilişkinize yansıtmayın ve sürekli eşime layık mıyım acaba? Partnerime layık mıyım acaba beni beğeniyor mu, beğenmiyor mu? Bu tip kaygılardan da arınmanız gerekiyor.

Kimler neleri beğeniyor, neden sizi beğenmesinler? Öyle düşünün. Evet, kendinizi yenileyin, bağışıklığınızı güçlendirin. Lavanta limon nane aromalarını bolca tavsiye ederim.

Ya Muhyi, ihya eden dirilten.

12 – 18 Şubat 2024 TERAZİ BURCU

Valla sensin bir şey söylesen Plüton onlara öyle bir yarıyor. Öyle bir yarıyor ki yıkılan gururlarını kırılan özgüvenlere tamir edecek çok güçlü bir ilişki içerisine girmiş giriyor.

Allah mesela gerçekten benim bir terazi tanıdığım bir kaç ay önce bir ilişkisi başladı. Gerçekten bir özgüven patlaması yaşıyor. Şu an hep o süslü olan kız artık eşofmanla geziyor dedi ki, bana insan böyle de sevilebiliyormuş dedi.

Bu hayatındaki insanla ilgili işte doğru eş insanı kendiyle barıştırır ya tam öyle bir şey kendini o aşırı bir takıl takmalar, tırnaklar bile hepsini bıraktı, sadeleşti.

Çünkü niye özünü seven insanla buluştu işte terazilerin tam böyle bir zamanı müthiş aslında karizmatik olduğunuzu, güzel olduğunuzu, hoş olduğunuzu anlamanız için başka birinin desteğini veya sürekli süslenmeye yakışıklı gözükmeye, iyi kokmaya ihtiyaç duymadınız biraz daha sadeleşerek de çok sevilebileceğinizi fark edebilirsiniz.

Karizmanız çok güçlü. Dış görünüşünüze yansıyan siz fark edin, fark etmeyin. Dışarıdan size gelen enerji çok cazibeli olduğunuz ve çekici olduğunuz yönünde çekiciliğinizin had safhada arttığı bir süreçtesiniz.

Ama ben kendimi çok kötü hissediyorum diyorsanız, bu tamamen sizinle ilgili hemen enerjinizi yükseltin. Yanlış taraftan besleniyorsunuz. Yanlış tarafa enerji veriyorsunuz. Bu aralar birçok terazi kişisi çocuk yapma, bebek hayalleri, bebek yapma haline veya tedavilerine girişebilir.

Bazıları da var olan çocuklarıyla alakalı bir kıskançlık dengelenme ilgi gösterdin, göstermedin, paylaştığın, paylaşamadın durumu yaşayabilir. Özellikle ayrı olup çocuk sahibi olan teraziler eski eşlerle çocuklar konusunda problemler yaşayabilir.

Çocukların velayeti konusunda problemler yaşayabilir, bunu bir savaşa dönüştürmeyi niye uyardın böyle? Çeşitli çeşitli önümüzdeki günlerde çocuklarınız işte eski eşler, eski ilişkiler, eski aşklar veya var olan aşktaki şiddet, öfke dengelenememesi kaynaklı problemleriniz artış gösterebilir.

Önümüzdeki 20 gün çocuklarınıza ayrıca özen gösterin. Sevdiklerinize ayrıca özen gösterin ve kendinizi değiştirmek istiyorsanız doğru hamlelerle yapın. Bunu mesela size en çok yakışan saç en çok yakışan tarz neyse onu benimsemeye bakın.

Çünkü yanlış hamleler yaparsanız bunların karşılığında sonradan pişman olabilirsiniz. Karizmanız çok yüksek ünlenebilir ün kazanabilir. Teraziler yaptıkları işlerle adlarını duyurabilirler. Sahnede çok gizemli, karizmatik bir şekilde böyle bir yürüyebilirler.

Nişanlar, nikahlar, kutlamalar yapabilirler. Sevgiye ve aşka bakış açıları çok değişebilir, çocuk yapmak istemeyenler istemeye başlayabilir var. Olan çocukların hayatını dengelemek artık daha önemli hale gelebilir.

Bugüne kadar ne tarz, neyi ne yöntem belirlediyseniz hepsini değiştirme ihtiyacında olabilirsiniz ve gerçekten hiç tanışmadığınız tarzda insanlara siz de çekilmeye başlayacaksınız gibi gözüküyor.

Çocuklarınız varsa onlarla iletişimimize lütfen dikkat edin. Bu konuda bir kere daha uyarıyorum ve sudan sebeplerle öfke patlamalarıyla ilişkilerinizi de bozmamaya gayret edin.

Bir de onları para konusuna uyaracağım. Maddi olarak çok böyle iniş çıkışlı bir süreçten geçiyorsunuz. Paranıza pulunuza dikkat etmeye gayret edin. Evli olanlar, kavga, öfke, sevdikleri insanları boş yere üzmeme gayretinde olsunlar ilişkisi olmayanlar için de verimli bir süreç olduğunu söyleyebiliriz.

Ya Kerim, Ya Şekür esmaları

Eğer evliyseniz çocuklarınız varsa o gün çocuklarla bir yere sepetliyorsunuz. En başta onu söylüyorum, çocuklar yüzünden o dönüş batının mahvolabilir veya işte beni sevdiğin, sevmediğin eskisi gibi değilsin işte çok romantik hazırlanırsınız.

Mesela eşinizde aynı enerji yoktur, üstüne gitmeyin, kıskançlık yapmayın. Mesela. Özellikle eşinizin rahatsız olduğu bir kıyafetiniz vardır. Bu arada bu konuda bana katılmayanlar olacak ama ben 2 taraflı da partnerlerin birbirlerinin rahatsız olduğu şeylere biraz özen göstermesi gerekiyor.

Birazcık biraz sen biraz o böyle gider. Mesela adam sana diyor ki lütfen çok açık giyinme bak gittiğimiz ortamda ben rahatsızım.

Sen üstüne bastıra bastıra çok açık giyinme mesela ya da erkeksin sana dedi ki ya bu gömleği giyme şunu yapma, partnerini istemediği şeyi ısrarla yapmaman gerekiyor.

Sevgililer gününde birbirinizin böyle huyuna gitmeye gayret etmenizde yarar var. Çoluğumuz çocuğunuz varsa mümkünse imkanınız varsa erken yatırın ya da birine e postala gel. Çünkü çocuklar böyle bir şey oluşturabilir.

Bu arada hamilelik bebek bekleyen teraziler de biraz daha sakin geçirmeli. Sevgililer gününü böyle çok hormonlarınızın şeylerine yenilmemenizi tavsiye ediyorum. Size ve kıskançlık öfke seni seviyorum. Derken senden nefret ediyorum bile diyebilir aslında.

12 – 18 Şubat 2024 AKREP BURCU

Olayları, yaşam düzenlerinin değişmesi üzerinden ilahiyle ne güzel, bunun güzel tarafları da olabilir. Tabi ki bazıları bunu nasıl yapar?

Mesela ayrılır yeni bir düzen kurar, bazıları evlenir, yeni bir düzen kurar, bazıları şehir değiştirir işi için. Bazıları şehir değiştirir eşi için bazılarının tayini çıkar ataması olur.

Akreplerin yaşam planları, kariyer planları, iş planları değişim gösterecek. Değişim döneminden geçiyorsunuz. Sağlam bir zeminde ilerliyorsunuz bu kesin ama hayatınızda köklü değişikliklerin yaşanacağı kısa değil uzun bir süreçten geçeceksiniz.

Sizin evlilik ilişki, aşk, ev kurma, yuva kurma, yaşam düzeni değiştirme, kariyer planı oluşturma konusundaki şansınız neredeyse Mayıs sonuna kadar devam ediyor.

Yani hiç yalnızım, kimsem yok hayatınızdan yıllar sonra biri girebilir, bazen şey yazıyorlar ya kaç yıldır, kaç Mayıs geçti ama kaç Mayıs ta hep Jüpiter, boğa da Venüs de kavuşmuyordu şimdi? Kaç mayısta Jüpiter boğa da Venüs de karmaşık konuşuyor.

12 yılda bir olan bir etkiyi yaklaşık olarak yaşayacaksınız. O yüzden öyle hemen gelip geçmeyen şeylere çok açıksınız. Şans ve fırsatlara çok açıksınız.

Değerinizin değerlendiği, şansınızın arttığı, becerilerinizin arttığı, kariyer planlarınızın daha iyi duruma geldiği, daha çok parlayış gösterdiğiniz, iyi bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilir, iyi olan şu. Taşınmak istediğiniz bir yere taşınıp ev değiştirebilirsiniz.

Sıkıntılı olan şu, istemeseniz de taşınmak durumunda kalabilirsiniz. Ev sahibi ile anlaşmazlıklar işte bir takım sorunlar. Ofis taşıma zorunluluğu, ev taşıma zorunluluğu biraz zorunlulukta olabilir işin içinde.

Ama sonuç olarak bu sizin hayrınıza hizmet edecek. Şöyle söyleyeyim, yanlış olduğunu bile bile kök saldığınız her şeyden de aranacaksınız. Her şeyden dedim. Bak yanlış olduğunu bile bile bu aralar aile büyüklerinizi annenize babanıza çok patlamamaya dikkat edin.

Buralardan bir takım sıkıntılar gelebilir. Aile içi sorumluluklarınızı da artabilir. Siz sevgililer gününde ailesiyle olmaması gereken gruptansınız ay annem babamı da bir kutlayalım.

Sevgililer günün uzaktan kutla kapat kimsenin evin evinde kendi evinizde ha bu arada evde olmasanız belki sizin için daha iyi olur.

Sevgililer gününde biraz bir değişiklik yapsanız bir kaçamak yapsanız sizin için daha iyi olur gibi gözüküyor, onu da söyleyeyim. Yani yapabiliyorsanız bir dışarıya çıkın derim.

Bu konuda da söylemiş olayım esmalarını ciddi ilişkiler kurmak için şansınız çok yüksek, hala çok yüksek, Mart’ta da çok yüksek. Bunun da farkında olun.

Ya Muhyi, Ya Kafi bunlar sizin için güzel esmalar ve dediğim gibi hani yıllardır yalnız olanlar da hani nihayet yuva kurulacak insanlarla karşılaşmaya başlayabilir. O konuda da şanslı son derece yüksek.

12 – 18 Şubat 2024 YAY BURCU

Fikirlerinde bakış açılarında müthiş bir dönüşüm geçiriyorlar. Hayata olan bakışları bugüne kadar inandıkları değerler, düşünceleri, söylemleri komple değişiyor. Yepyeni eğitimler, yepyeni bilgiler, onların fikirleri değiştirecek çok önemli gelişmeler yaşayabilirler.

Özellikle reklam sektöründe eğitim sektöründe olanlar açısından teknolojiyi çok daha etkin kullanma zamanı diyebiliriz. Gerçekten fikir ve düşüncelerini çok değiştirecek. Onlara hem katkı olacak hem de birazcık böyle şaşırmaların da sağlayacak şeylerle karşılaşabilirler.

Sosyal çevrelerinde ve yakın çevrelerinde, akrabalarında ve kardeşlerinde. Ve bir takım olaylar, değişimler ve fark etmedikleri bilmedikleri şeylerini açığa çıkması sebebiyle birazcık şaşkınlık yaşayabilir.

Yay burçları yine bir dedikoduyla da karşılaşabilirler. Gizli bir şeyin ortaya çıkmasıyla da karşılaşabilirler.

Benim tavsiyem şu olacak, en yakınlarınız kardeşiniz, akrabalarınız, sevdiğiniz koruma kollama içgüdüsüyle hareket ettiğiniz kişileri bu aralar biraz daha sahiplenmeye çalışın.

Sizi dinlemiyor olabilir, kafasının içinde yerlere esiyor olabilir, sizi anlamıyor olabilir ama şefkatinizi ve iyi niyetinizi göstermeye devam etmenizi tavsiye ediyorum.

Çünkü yakınlarınızda birilerinin psikolojisi fena bozulmuş olabilir ve belki de gerçekten psikolojisi bozuk olduğu için davranışlarını kontrol edemiyor olabilir ve yayları şu konuda da uyarmak istiyorum,

Eğer kafanızın içinde böyle çok fazla fırtınalar esiyorsa kendinizi dengeleyemiyorsanız, siz de bu süreçte bir destek almalı ya da bir uzman görüşüne başvurmalısınız diye söylemek isterim.

Yaşadıkları yer değişebilir, çok fazla seyahat etmeye başlayabilirler. Yakın çevrede bir dönüşüm yaşanabilir. Bu dönüşümden kaynaklı bir eşitliği olabilir, arabalarına, arabalarının bakımına motor ve benzeri elektrikle alakalı konulara çok dikkat etmeleri tavsiye ediyorum.

Önümüzdeki yaklaşık 20 gün araba alım satımıyla ilgili konularda uyanık olun ve arabanızın bakımını sakın ihmal etmeyin. Elektronikler telefon ve bu gibi cihazlarda da değişim yapma mecburiyeti doğabilir.

Birtakım sebeplerden dolayı yaylar çok orijinal fikirlerle ve düşüncelerle kendilerini sahnenin ortasına atabilirler. Sağlık açısından da şunu söylemek istiyorum, birazcık vücut dengesi, sağlık, tansiyon gibi konulara dikkat etsinler.

İş yerlerinde, iş yerlerinde herhangi bir sebepten dolayı ya işverenden kaynaklı ya iş arkadaşlarından kaynaklı bir denge sorunu yaşanıyor olabilir. Ayak uydurmakta zorlanıyor olabilirler ya da bir gün işe gidip bir gün gitmeme gibi problemler yaşıyor olabilirler.

Fakat şöyle bir şey var ki, bambaşka bir taraftan bakıp bambaşka bir bakış açısıyla kendinizi geliştirme ihtimaliniz çok yüksek. Bol bol gezin bol bol okuyun size en çok bu ara bu iyi gelecek gibi görünüyor.

Sevgili yaylar sakın boş tartışmalara girmeyin. En önemlisi bu komşu arkadaş, kardeş boş tartışmalara girmeyin, aklınızın gücünü iyi yönde kullanın.

Ya Aziz Ya Basir, neden? Çünkü dilinize gözünüze elinize hakim olun diye.

12 – 18 Şubat 2024 OĞLAK BURCU

Evet, gerçekten anlamlı bir mücadeleleri varsa bu yolda çektikleri zahmetler ve sıkıntılar bir gün onların çok güzel anıları olabilir. Şu an yaşadığımız zorluklara veya zorlanmalara kapılmamanızı tavsiye ediyorum.

Çok ciddi kilo vermiş baya ilerlemiş olabilir. Bu konuda spora başlamış, kendini çok geliştirmiş olabilir.

Birçok oğlak akıllıca davrananlar bu enerjiyi doğru kullananlar bazıları da kendinde değişimler yapma arzusunda olabilir işte estetik değişimler, bakım, onarım çalışmaları kendisini daha iyi hissetmek için ciddi kararlar verebilir.

Onlar da diyet perhiz spor moduna girebilirler. Bu çok doğru bir davranış olur. İş hayatınızda bazı iniş çıkışlar yaşanıyor olabilir. Doğru işi bulmakla alakalı düşüncelere dalmış olabilirsiniz.

Bundan sonra nasıl para kazanacağım, gelirlerimi nasıl kontrol edeceğim veya maddi olarak nasıl daha çok güçlenebilirim gibi konuları çok fazla düşünmeye başlayabilirsiniz. Bazıları iş değiştirmiş olabilir veya gelir kaynaklarıyla alakalı iniş çıkışlar yaşıyor olabilirler.

Bazıları da kendisine bir maaş bağlansın diye veya iyi bir gelir elde etmek için mücadele ediyor olabilir ki. 15 - 20 gün boyunca çok hazır sizin için çok yaşa sağlıklı yaşa sizin için önümüzdeki 15 - 20 gün boyunca maddi konuları dengelemek her şeyden daha önemli olacak gibi görünüyor.

Kazançlarınız masraflarınızdan daha az olmaya başlayabilir. Lütfen masraflarınızı dengelemeye çalışın ve paranızla alakalı konularda daha dikkatli hareket etmeye özen gösterin.

İş ve para konuları birazcık oğlakları oyalıyor gibi görünüyor. Para kaygısı, para korkusu, para kaybetme korkusu, bunlarla hareket etmek yerine daha çok iletişim becerilerinizi arttırarak teknolojiyi doğru takip ederek doğru yatırımlar yaparak gelirlerinizi arttırmanın bir yolunda bulabilirsiniz.

Ama bu 15 - 20 gün ne olursunuz? Maddi konularda biraz daha dikkatli olmaya gayret edin. Gayretli olmanız gereken zamanlardan geçiyorsunuz. Ve şöyle de bir şey söylemek istiyorum, sabırla ilerlediğiniz konuların ödüllerini alma zamanından da geçiyorsunuz.

Bu aralar ilişkisi olan odaklar sevgililerinin ya da eşlerinin bir dargın bir barışıp dengesiz halleriyle mücadele ediyor olabilirler.



Eşiniz sevgiliniz çok dengesiz hareket ediyor olabilir. Sizi bırakıp özgürleşmek istiyor olabilir. Siz kendinizi, dış görünüşünüzü fiziksel olarak kendinizi çok ciddi yenileme arzusunda olabilirsiniz.

Saç değişimi, kıyafet, değişimi, tarz değişimi gibi estetik dokunuşlar gibi bu da bir karar değil ama emin değilsiniz belki de hani değiştireyim mi, değiştirmeyeyim mi? Ne yapsam ne etsem gibi birazcık böyle çocuklarınız varsa onlarla ilgili konularda da denge sorunları yaşıyor olabilirsiniz.

Ne olur özellikle çocuğu olanlar ilişkisi olanlar bu konuda biraz daha dengeli olsunlar diye tavsiye etmek durumundayım. Siz 14 Şubat’ta sakın partnerinize para konularından bahsetmeyin işte.

Çok masraf yapma hediye almana gerek yok işte bu ekonomi çok kötü sana hediye almadım falan böyle şeyleri sakın. Sakın yapmayın maddi konuları ve iş hayatınızdaki sorunları sizde ilişkinize kesinlikle yansıtmamalısınız. Bu konuda sizi uyarmak istiyorum.



Ya Rezzak, Ya Şekür esmaları.

Bu arada çekici ve cazip olduğunuz bir dönemdesiniz hem de çok fazla. Bunu da fark edin. Karşınıza gerçekten çok iyi partner yalnızlar için çok iyi fırsatlar çıkabilir.

Ciddi ilişki fırsatları çıkabilir ama sinirliyim. Şimdi uğraşamam demeyin. Gerçekten ilişkiler açısından da şanslı olduğunuz bir süreçtesiniz sevgili oğlaklar.



Dedim ki maddi konularda konuşmuyor oluşmaz, iş konusu konuşmuyoruz. Ne hediye aldıysa teşekkür ediyorsun. Mümkünse sen de imkanın varsa hediyeni al. Tamam mı ama? Alamıyorsan da bir güzellik yap yani hani ve lütfen yalnız olma.



Bilmiyorum ya yani bilmiyorum o ilişkinin şeyine göre değişir. Nasıl başladıysa öyle gidiyor. Bir alışkanlık varsa yıllardır yapılan şimdi birdenbire hediye almazsa problem olur ama hiç hediye almayan bir çizse niye problem olsun ki yani?



Yani geç bunu demesinin sebebi de önemli. Şimdi öyle yemezler. En büyük hediye sensin falan. Yerleşmek sünnettir. Bir kere her şeyi geçtim, hediyeleşmek dünyanın en güzel şeyi sünnettir.

12 – 18 Şubat 2024 KOVA BURCU

Ateşle mi oynuyorsun yoksa ateşin kendisi sen misin yanıyor musun, yakıyor musun bilemedik. Gerçekten kovalar bu aralar sinirlerine öfkelerine hakim olmak durumundalar.

Önümüzdeki yaklaşık 20 günlük süreç sizin için birazcık sert geçebilir. Sevgili kovalar 14 Şubat’ta kimse kova burçlarına ateşle yaklaşmasın. Kova burçları da lütfen sinirlerine hakim olsunlar.

Sizi her konuda uyarıyorum, dikkatli olun, sakin olun, temkinli olun, kavgadan, kazadan, sakarlıklardan kendinizi korumanız gereken bir süreç.

Özellikle kovalar dişlerinize, kemiklerinize ani hareketler yapmamaya çok dikkat edin, aynı zamanda toplardamar varis problemleri baldırlar, baldırı ağrıları özellikle.

Diz kapağımız ve ayağınıza kadar olan bölgeler ani hareketler yapıp bu bölgeleri incitmemeye çalışın. Ben bunu genel olarak söylüyorum ama sizin hayatınızda nasıl şekillenir? Tabii ki hepinizi bilemeyiz. Bunlar genel bilgiler, birazcık kovaların ruh ve beden sağlığına dikkat edip özen göstermesi gereken bir süreç.

Çok büyük bir dönüşüm ve kabuk değiştirme süreci yaşıyorlar. Lütfen bile bile belanın üzerine doğru gitmeyin. Mesela kavgacı olduğunu biliyorsunuz, şer olduğunu biliyorsunuz. Bütün şerlilerden Allah’a ve yolunuzda devam edin.

Sizi hiç alakadar etmeyen insanların bile tuhaf tutumlarıyla karşı karşıya gelme ihtimaliniz var. Bu süreç sizin için çok güçlü bir kabuk değiştirme süreci, bazıları önemli ameliyatlar, operasyonlar geçirebilir.

Bazıları sağlıkla alakalı konular yaşayabilirler veya bir erteledikleri bir ameliyatı bir dönüşümü yaşayabilirler.

Bazıları estetik olarak kendilerini yenileyip değiştirebilirler. Bu süreci nasıl daha iyi atlatırsınız? Bir kere su ve toprakla bol bol temas edin ve mutlaka nefesinizi kontrol edin. Sevdiğiniz müzikler dinleyin.

Size iyi gelen şarkıları daha çok dinleyin. Müzikleri daha çok dinleyin, insan ruhunu rahatlatan güzel seslere özen gösterin.

Gülsuyu, Melisa, limon, portakal ben bunları tavsiye ediyorum ama sizin çok sevdiğiniz kokladığınızda sizi çok rahatlatan çiçek kokuları neyse bununla da kendinize özen gösterin daha çok bakın, daha çok ilgilenin, kendinize birazcık şu anlamda iyi.

Yıllardır bekledikleri olmayan işler olmaya başlayabilir. Akmayan sular akmaya başlayabilir. Çok güzel gelişmeler olabilir.

Benim tavsiyem şu, özellikle hiç olmasını istemediğiniz şeyler vardır ya bazen hani ben hiç bunu istemezdim ilişkimde.

Bunu hiç yaşamak istemezdim. Aile içinde bunu hiç yaşamak istemezdim. İşte bunlarla yüzleşiyorsanız, korktuğunuz şeylerle yüzleşiyorsanız, onu korkularınızı artık bırakma, zamanınızın geldiğini bilin.

Eğer özgür olmanız gerekiyorsa özgür olacaksınız. Eğer bir ilişkinin sorumluluğunu almanız gerekiyorsa bunu da almak zorunda kalacaksınız.

O yüzden hayatta bencil olmadan bencilleşmeden karşı tarafta düşünerek ama kendi haklarınızı da özen göstererek dengeli ilerlemeye gayret etmeniz gereken bir zamandan geçiyorsunuz yine yalnız olanların.

İlişki fırsatları çok olabilir ama işte öfke gözü dönmüştük. Aşırı sinir aşırı iddiacılık insanlara tepeden bakma gibi özellikleri olan bir kolaysanız bu süreç sizin için çok zor geçer. Lütfen. Beladan, kavgacı insanlardan kendinizi koruyun.

Özellikle sizi uyarmak istiyorum. Benim tavsiyelerimi yaparsanız bu süreci çok daha iyi geçirirsiniz.



Valla her konuya dikkat etsin ağzından çıkana kulağa duysun, kavga çıkarmasın sakin olsun iyi uykusunu iyi alsın. Bu aralar iyi dinlensin. Sürekli bir yetişme telaşıyla kendini ve sevdiklerini ihmal etmesin.

Önce sen önce senin sağlığını huzurun ki etrafına da bunu yayabilesin. Nefes egzersizleri bol bol yap.

Ya Selam, Ya Halim bu isimleri zikredebilirsiniz.



Kesinlikle öze dönme merkezine yerleşme kendine değer verip, ruhuna zaman ayırma zamanı. Sakın demek ki bana işte ben kendimi ihmal ediyorum işte işim çok ne yapayım işte sorumluluğum çok ne yapayım lütfen.

Ne olursa olsun elinden geldiğince eğer gece çalışan bir sektörde değilsen. Ne bileyim nöbet tutmuyorsan hastanede filan lütfen gece uykularına çok dikkat et ne yapıp edip bir şekilde uykunu erkene alıp uykunu almaya özen göstermen gerekiyor.

Bu aralar gerçekten insan. Ruhunun başka bir tarafı olduğunu keşfedebilirsin yani? Başka bilgiler, başka eğitimler, başka bir olgunluk, başka bir idrak seviyesine geçebilirsin. Özellikle manevi olarak kendilerini çok büyük uyanışların içinde bulabilirlerÇ

12 – 18 Şubat 2024 BALIK BURCU

Sevgili balıklar şöyle, bir son 5 - 6 yılınıza bakın, büyük kayıplar, ayrılıklar, acılar ve ihanetler yaşadıysanız bir şekilde hayat hep sizi yorduysa sorumluluklarınız çok ağırdıysa işte şimdi bu sorumluluklarınızın bu kadar ağır olmasını ve yaşadıklarınızın nedenini biraz daha anlamaya başlıyorsunuz.

Aslında o kayıpların bir kayıp değil, bir kazanç olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlıyorsunuz. İç dünyanızda gerçekten neyin önemli olduğu kararını vereceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Bakın bu çok önemli bir cümle.



Öyle şeyler yaşarsınız ki gerçekte neyin önemli olduğunu birden idrak etmeye başlarsınız. Sizin için ruhunuzu, maneviyatınızı geliştirmek. Bu süreçte her şeyden daha önemli olacak.

Lütfen ruhunuza, kendinize inancınıza göre ibadet ederek maneviyatınıza zaman ayırın. En önemli tavsiye bu size. Uykunuza dikkat edin maneviyatınıza zaman ayırın, dinlenin sessiz vakit geçirin.

Biraz daha ruhani konulara yönelmenin size daha faydalı olacağını düşünüyorum ve gerçekten rüyaları sezgileri onların da çok güçlenecek ve. Bir takım kararlar vereceksiniz.

Önümüzdeki günlerde belki bazı şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir ve bazı farkındalıklar yaşayabilirler. Özellikle 14 Şubat’ta. Gizli bir şey açığa çıkabilir. Hatalı bir davranışının sizi eksiye düşürebilir mi? Dikkat etmeniz lazım.

Konuşmalarınıza ve düşüncelerinize 14 Şubat’ın enerjisini çok hissetmediğiniz bunlara çok bunlardan ziyade hani bana gösterişle gelmeyin bana samimiyetle gelin dediğiniz bir zaman olabilir.

Partnerinize samimi gidin ve onun da sizden size samimi gelmesini rica edin. Yani böyle cafcaflar süsler. Bunlar hiçbir işe yaramıyor bu arada.



Ne kadar böyle? Cafcaf süs gösteriş yapan varsa hepsinin arkasından başka bir şey çıkıyor, aksini de hiç görmedim. Şimdiye kadar öyle şeyler şahit olmuşumdur ki böyle cafcaflar, gösteriler, patlamalar, çatlamalar, arkası tamamen bambaşka bir sahne.

Dolayısıyla sizin bu ara bunlara değil, samimiyete ve maneviyata ihtiyacınız var ve ruhunuzu beslemeye ihtiyacınız var. Pasaport vize işlemleriniz, eğitim planlarınız, hukuki girişimleriniz varsa biraz iniş çıkışlı gitmekle beraber bu konularda başarı elde edebilirsiniz.

Sosyal çevrenizden dostlarınızdan çok güzel ilgi görebileceğiniz sosyal çevrede değerinizin artacağını ve davetlerde, düğünlerde ya da kalabalık gruplarda boy gösterebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz.

Enerjisinin karanlık olduğuna emin olduğunuz veya ya bunda benim hoşuma gitmiyor bir şey var dediğiniz herkesten uzak durun. Bunu sadece Şubat için de söylemiyorum.

Mart boyunca da bunu yapın. Bu hikayesi sizin için bu çok önemli. Ben bu insanı sevemedim. Git dediğiniz insanın arkasında gerçekten bir şey olduğuna.



Balık çocuğunuz varsa sevgiliniz eşiniz varsa onu zaten çok zorlamayın. Çünkü onlar enerjileri çok net hissediyorlar. Adını koyup anlam veremeseler de mideleri bulanır, başlarına bir ağrı girer mızmız olarak görülmelerinin bazen sebebi bu oluyor.

Çünkü enerjiyi çok rahat alıp bedenlerinde de bunu yansımasını yaşayabiliyorlar. O yüzden karanlık enerjili insanlardan evet, bir şey hissediyorsanız. Suçlayın demiyorum ama uzak durun. Tabii ki kimseyi suçlamayın emin olmadan.

Ya Mümin Ya Hafiz koruyucu muhafaza etmek anlamında ve Ya Selam.



Sevgiler günü için şüphelerinizle gününüzü tabi ki mahvetmeyin ve sizin için gerçekte neyin önemli olduğunu, partnerinize tatlı bir dille ifade edin. Uykusuz yorgun bir gün geçirmemeye gayret edin diye söylemiş olayım.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Mine Ölmez'in konuşmaları haberleştirilmiştir.