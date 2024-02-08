Sony, Yeni PS5 güncellemesi getiriyor: Yeni PS5 güncellemesi neler?

Sony, PS5 için heyecan verici bir güncelleme duyurdu. Yenilikler arasında DualSense kontrolcüsünde ses geliştirmeleri, ekran paylaşımında interaktif özellikler ve güç göstergesi parlaklığının ayarlanması yer alıyor.

Yenilikler DualSense kontrolcüsüyle başlıyor

Yeni güncelleme, DualSense kontrolcüsündeki hoparlör ve ses sistemine odaklanıyor. Oyuncular, daha net oyun içi sesler ve sesli sohbetlerle daha etkili iletişim kurabilecekler. Kontrolcülerdeki mikrofon giriş kalitesi, AI makine öğrenimi modeli sayesinde iyileştirilmiş durumda. Böylece, arka plan gürültüsü ve oyun sesi bastırılarak daha kaliteli bir sesli sohbet deneyimi sunuluyor.

Interaktif ekran paylaşımı

Ekran paylaşımı sisteminde yapılan iyileştirmeler, oyun deneyimini daha interaktif hale getiriyor. Artık izleyiciler, paylaşılan ekran üzerinde işaretçi hareket ettirebilecek, ping gönderebilecek veya çizim yapabilecekler. Bu özellik, oynayan oyuncuyu daha doğru bir şekilde yönlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor.

Güç göstergesi ayarı

Son olarak, oyuncular artık PS5'in güç göstergesinin parlaklığını ayarlayabilecekler. Ayarlar menüsünde, Sistem, Bip sesi ve Işık altında yer alan Parlaklık bölümü, kullanıcılara bu konuda esneklik sunuyor. Bu, kullanıcıların oyun ortamlarını kendilerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyor.

Daha iyi bir oyun deneyimi

Sony'nin duyurduğu bu güncelleme, PS5 kullanıcılarına daha iyi bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. DualSense kontrolcüsündeki ses geliştirmeleri, ekran paylaşımındaki interaktif özellikler ve güç göstergesi parlaklığının ayarlanabilir olması, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için önemli adımlar atıyor.