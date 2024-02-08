Sony, Yeni PS5 güncellemesi getiriyor: Yeni PS5 güncellemesi neler?

Sony, PS5 için heyecan verici bir güncelleme duyurdu. Yenilikler arasında DualSense kontrolcüsünde ses geliştirmeleri, ekran paylaşımında interaktif özellikler ve güç göstergesi parlaklığının ayarlanması yer alıyor.
Yenilikler DualSense kontrolcüsüyle başlıyor
Yeni güncelleme, DualSense kontrolcüsündeki hoparlör ve ses sistemine odaklanıyor. Oyuncular, daha net oyun içi sesler ve sesli sohbetlerle daha etkili iletişim kurabilecekler. Kontrolcülerdeki mikrofon giriş kalitesi, AI makine öğrenimi modeli sayesinde iyileştirilmiş durumda. Böylece, arka plan gürültüsü ve oyun sesi bastırılarak daha kaliteli bir sesli sohbet deneyimi sunuluyor.
Interaktif ekran paylaşımı
Ekran paylaşımı sisteminde yapılan iyileştirmeler, oyun deneyimini daha interaktif hale getiriyor. Artık izleyiciler, paylaşılan ekran üzerinde işaretçi hareket ettirebilecek, ping gönderebilecek veya çizim yapabilecekler. Bu özellik, oynayan oyuncuyu daha doğru bir şekilde yönlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor.
Güç göstergesi ayarı
Son olarak, oyuncular artık PS5'in güç göstergesinin parlaklığını ayarlayabilecekler. Ayarlar menüsünde, Sistem, Bip sesi ve Işık altında yer alan Parlaklık bölümü, kullanıcılara bu konuda esneklik sunuyor. Bu, kullanıcıların oyun ortamlarını kendilerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyor.
Daha iyi bir oyun deneyimi
Sony'nin duyurduğu bu güncelleme, PS5 kullanıcılarına daha iyi bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. DualSense kontrolcüsündeki ses geliştirmeleri, ekran paylaşımındaki interaktif özellikler ve güç göstergesi parlaklığının ayarlanabilir olması, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için önemli adımlar atıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.