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Sony, Yeni PS5 güncellemesi getiriyor: Yeni PS5 güncellemesi neler?

Sony'nin duyurduğu yeni PS5 güncellemesi, DualSense kontrolcüsündeki ses geliştirmeleri, interaktif ekran paylaşımı özellikleri ve güç göstergesi parlaklık ayarı gibi önemli yenilikleri içeriyor. Bu güncelleme, PS5 kullanıcılarına daha iyi bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Sony, Yeni PS5 güncellemesi getiriyor: Yeni PS5 güncellemesi neler? mask
Sony, Yeni PS5 güncellemesi getiriyor: Yeni PS5 güncellemesi neler?
Sony, Yeni PS5 güncellemesi getiriyor: Yeni PS5 güncellemesi neler?
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Sony, PS5 için heyecan verici bir güncelleme duyurdu. Yenilikler arasında DualSense kontrolcüsünde ses geliştirmeleri, ekran paylaşımında interaktif özellikler ve güç göstergesi parlaklığının ayarlanması yer alıyor.

Sony, Yeni PS5 güncellemesi getiriyor: Yeni PS5 güncellemesi neler?

Yenilikler DualSense kontrolcüsüyle başlıyor

Yeni güncelleme, DualSense kontrolcüsündeki hoparlör ve ses sistemine odaklanıyor. Oyuncular, daha net oyun içi sesler ve sesli sohbetlerle daha etkili iletişim kurabilecekler. Kontrolcülerdeki mikrofon giriş kalitesi, AI makine öğrenimi modeli sayesinde iyileştirilmiş durumda. Böylece, arka plan gürültüsü ve oyun sesi bastırılarak daha kaliteli bir sesli sohbet deneyimi sunuluyor.

Sony, Yeni PS5 güncellemesi getiriyor: Yeni PS5 güncellemesi neler?

Interaktif ekran paylaşımı

Ekran paylaşımı sisteminde yapılan iyileştirmeler, oyun deneyimini daha interaktif hale getiriyor. Artık izleyiciler, paylaşılan ekran üzerinde işaretçi hareket ettirebilecek, ping gönderebilecek veya çizim yapabilecekler. Bu özellik, oynayan oyuncuyu daha doğru bir şekilde yönlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor.

Sony, Yeni PS5 güncellemesi getiriyor: Yeni PS5 güncellemesi neler?

Güç göstergesi ayarı

Son olarak, oyuncular artık PS5'in güç göstergesinin parlaklığını ayarlayabilecekler. Ayarlar menüsünde, Sistem, Bip sesi ve Işık altında yer alan Parlaklık bölümü, kullanıcılara bu konuda esneklik sunuyor. Bu, kullanıcıların oyun ortamlarını kendilerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyor.

Sony, Yeni PS5 güncellemesi getiriyor: Yeni PS5 güncellemesi neler?

Daha iyi bir oyun deneyimi

Sony'nin duyurduğu bu güncelleme, PS5 kullanıcılarına daha iyi bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. DualSense kontrolcüsündeki ses geliştirmeleri, ekran paylaşımındaki interaktif özellikler ve güç göstergesi parlaklığının ayarlanabilir olması, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için önemli adımlar atıyor.

Sony, Yeni PS5 güncellemesi getiriyor: Yeni PS5 güncellemesi neler?

08 Şub 2024 - 17:45 - Teknoloji

Mahreç  Osman Aykan

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