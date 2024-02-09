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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 9 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 9 Şubat OLAN İŞ İLANLARI

BOLMAKSANPLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı

DEMİROĞULL ARI SAĞLIK HİZMET.TURZ.TEKS.TEM.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ - Anestezi Teknikeri

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

ETA KALIPMAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.- NC/CNC Tezgah Operatörü

Çamaşırcı (Genel)(Çamaşırhane Görevlisi) - ETA KALIPMAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

GÜN TAV KÜMES EKİP.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. - CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü