İstanbul'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü

Adalet Arayışında Bir Yolculuk

Filistin'e özgürlük umuduyla yola çıkan iki cesur arkadaş, İstanbul'dan Ankara'ya uzanan uzun bir adalet yürüyüşüne başladı. İsrail'in Gazze'deki savaşının gölgesinde, bu iki arkadaşın yürüyüşü, adalet ve özgürlük çağrısının güçlü bir ifadesi haline geldi. Yürüyüşlerinin beşinci gününde Düzce'ye ulaşan bu kararlı duo, günde 35-40 kilometre yol kat ederek, Filistin'e özgürlük mesajını Türkiye'nin dört bir yanına yayıyor.

Bir Mesajın Yankıları: Özgürlük İçin Adımlar

İsmail Tiryaki ve arkadaşı, yürüyüşlerini Ankara'nın kalbi Kızılay Meydanı'nda sonlandırmayı hedefliyor. "Özgürlük, özgürlük, özgürlük" diyerek, dünyanın vicdanına seslenen bu iki yürek, sabah namazından akşam namazına kadar süren yürüyüşleriyle, emperyalizmin ve onun destekçilerinin mazlumları katletmesine dikkat çekiyor. Bu adalet yolculuğunda, kendilerine destek olan emniyet mensuplarına ve yol boyunca karşılaştıkları destekçilere teşekkür ediyorlar.

Yürüyüşün Amacı ve Ulaşılan Noktalar

Yürüyüşün amacı sadece bir protesto ya da tepki göstermekten öte, dünya çapında bir bilinç ve dayanışma ruhu uyandırmak. İki arkadaşın yolculuğu, Filistin halkına özgürlük ve adalet talebinin güçlü bir sembolü olarak öne çıkıyor. Yürüyüşleri boyunca, her adımlarıyla Filistin halkının yanında olduklarını ve bu uğurda her türlü zorluğa göğüs gerebileceklerini gösteriyorlar.

Yürüyüş Devam Ediyor

İstanbul'dan Ankara'ya, özgürlük ve adalet arayışında yola çıkan iki arkadaşın yürüyüşü, Filistin halkına destek olmanın yanı sıra, bütün dünyaya insan hakları, özgürlük ve barış mesajları yayıyor. Bu yürüyüş, aynı zamanda, bölgesel ve küresel sorunlara karşı toplumsal bilinç ve dayanışmanın gücünü gösteriyor.