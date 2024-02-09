Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'dan Boluspor maçı öncesi önemli açıklamalar

Pazar günü Boluspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor için Sağlam, bu maçın önemini ve takımın hedeflerini detaylı bir şekilde anlattı.

“Bolu deplasmanı her zaman zorlu geçmiştir”

Sağlam, Boluspor ile yapılacak deplasman maçının zorluğuna değinerek, "Boluspor'un ligdeki konumu ne olursa olsun, Bolu deplasmanı her zaman zorlu geçmiştir," dedi. Rakibin son dönemdeki performansını ve play-off iddiasını vurgulayan Sağlam, bu durumun maçı daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

Kocaelispor'un büyük hedefi

Kocaelispor teknik direktörü, takımın büyük bir hayali gerçekleştirme hedefinde olduğunu ve bu yolda herhangi bir hata yapmak istemediklerini ifade etti. Sağlam, "Binlerce, on binlerce insanın hayalini gerçekleştirecek bir hedefimiz var. Hata yaparak geride kalmak istemiyoruz," şeklinde konuştu.

Takımın galibiyet serisi ve hedefleri

Ertuğrul Sağlam, oyuncularıyla yaptıkları toplantılarda her maçın bir final maçı olduğunu ve şampiyonluk yolunda ilerlediklerini aktardı. Takım olarak oluşturulan 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirme arzusunu dile getiren Sağlam, "Her maça galibiyet, 3 puan parolasıyla çıkıyoruz," dedi.

Boluspor analizi ve takımın hırsı

Boluspor'un zaaflarını ve özelliklerini analiz ettiklerini belirten Sağlam, takımın bu maça özel bir hazırlık yaptığını söyledi. Oyuncuların hırslı olduğunu ve hafta sonu gerekeni yapacaklarına inandığını ifade etti.

Sakatlık güncellemeleri ve takıma yeni katılanlar

Kamp döneminde sakatlanan Oğuz Ceylan'ın durumuna değinen Sağlam, oyuncunun iyileştiğini ve takıma katıldığını belirtti. Ayrıca, Giorgi'nin takıma katılmasının orta sahadaki eksikliği gidereceğini ve Douglas Tanque'nin ayrılışının uzun vadede bir problem oluşturmayacağını aktardı.

Tanque'nin ayrılışı ve yeni transferler

Douglas Tanque'nin ayrılışı hakkında konuşan Sağlam, bu durumu bir fırsata dönüştürmek istediklerini ve önemli bir oyuncuyu kadrolarına katmayı planladıklarını söyledi. Tanque'nin gitmesinin takım için olumsuz bir durum olmadığını, aksine olumlu bir dönüş sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.