Emekliliğe sayılı günler kala hayatını kaybeden madenci

Zonguldak, Kilimli ilçesinde bulunan Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'nde, özel bir maden ocağında yaşanan göçük, derin bir acıya yol açtı. 45 yaşındaki Murat Çetinkaya, emekliliğine sadece 20 gün kala, meydana gelen bu felaket sonucu hayatını kaybetti. Murat Çetinkaya, madencilik sektöründe 13 yıllık deneyime sahip bir işçiydi ve aynı zamanda üç çocuğun babasıydı.

Kurtarma Operasyonu ve Acı Son

Çalışma arkadaşlarından Erdem Yıldız ile birlikte göçük altında kalan Çetinkaya'nın kurtarılması için yapılan 5 saatlik çaba, maalesef ki yetersiz kaldı. Yıldız, ekiplerin yoğun çabaları sonucu yaralı olarak kurtarılırken, Çetinkaya'nın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Toplumun ve Ailenin Yası

Murat Çetinkaya'nın cenaze töreni, memleketi Beycuma beldesi Dereli Mahallesi'nde, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Tören, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yerel ve bölgesel yetkililerin yanı sıra madencilik camiasından birçok kişinin katılımıyla duygusal anlara sahne oldu. Göçükten yaralı olarak kurtulan Erdem Yıldız da, cenaze töreninde son görevini yerine getirmek için hazır bulundu.

Madenciliğin Zorlukları ve Tehlikeleri

Bu acı olay, madencilik gibi zorlu ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin karşılaştığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Murat Çetinkaya'nın emekliliğine sayılı günler kala yaşanan bu trajedi, madencilik sektöründeki güvenlik önlemlerinin ve çalışma koşullarının önemini vurgulamaktadır.