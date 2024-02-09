Bolu Ziraat Odası'ndan patates enflasyonu iddialarına yanıt

Patates Fiyatları Sabit

Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, son dönemde patates fiyatlarındaki artış iddialarına açıklık getirdi. TÜİK'in raporlarına karşın, patates üreticilerinin düşük fiyatlarla mücadele ettiğini ve fiyatların sabit kaldığını belirtti. İşte detaylar:

Patates Fiyatlarındaki Gerçek Durum

Özer, TÜİK'in aylık en çok artan tarım ürünleri listesinde patatesin yüzde 14,05 ile öne çıkmasına rağmen, gerçekte patates fiyatlarının son üç aydır değişmediğini vurguladı. Altı aydır 11 ile 13 lira arasında değişen patates fiyatlarının, enflasyon haberlerinin aksine, sabit kaldığını ifade etti.

Çiftçinin Durumu ve Fiyat Sabitliği

Özer, çiftçinin emeğinin korunması gerektiğini belirterek, patates fiyatlarının yılbaşından bu yana sabit olduğunu ve söküm mevsiminden bu yana 12-13 lira aralığında seyrettiğini aktardı. Seçim dönemlerinde ortaya çıkan yanlış algıların, gerçek durumu yansıtmadığını dile getirdi.

Patates Stok Durumu nedir?

Ziraat Odası Başkanı, patates stoklarında herhangi bir problem olmadığını, depolarda yeterli miktarda patates bulunduğunu ve bahar dönemine kadar stokların yeterli olacağını belirtti. Çiftçinin emeğinin spekülasyon konusu yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, patates fiyatlarındaki sabitliğin altını çizdi.