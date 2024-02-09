09 Şub 2024 - 09:42- Gündem G:

Bolu Ziraat Odası'ndan patates enflasyonu iddialarına yanıt

Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, patates fiyatlarının son aylarda sabit kaldığını açıkladı. TÜİK raporlarına karşın, patates üreticilerinin düşük fiyatlarla mücadele ettiğini ve stoklarda sorun olmadığını belirtti. Çiftçinin emeğinin korunması vurgulandı.

Esra Perçin
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Bolu Ziraat Odası'ndan patates enflasyonu iddialarına yanıt mask
Bolu Ziraat Odası'ndan patates enflasyonu iddialarına yanıt
Bolu Ziraat Odası'ndan patates enflasyonu iddialarına yanıt
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Patates Fiyatları Sabit

Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, son dönemde patates fiyatlarındaki artış iddialarına açıklık getirdi. TÜİK'in raporlarına karşın, patates üreticilerinin düşük fiyatlarla mücadele ettiğini ve fiyatların sabit kaldığını belirtti. İşte detaylar:

Bolu Ziraat Odası'ndan patates enflasyonu iddialarına yanıt

Patates Fiyatlarındaki Gerçek Durum

Özer, TÜİK'in aylık en çok artan tarım ürünleri listesinde patatesin yüzde 14,05 ile öne çıkmasına rağmen, gerçekte patates fiyatlarının son üç aydır değişmediğini vurguladı. Altı aydır 11 ile 13 lira arasında değişen patates fiyatlarının, enflasyon haberlerinin aksine, sabit kaldığını ifade etti.Bolu Ziraat Odası'ndan patates enflasyonu iddialarına yanıt

Çiftçinin Durumu ve Fiyat Sabitliği

Özer, çiftçinin emeğinin korunması gerektiğini belirterek, patates fiyatlarının yılbaşından bu yana sabit olduğunu ve söküm mevsiminden bu yana 12-13 lira aralığında seyrettiğini aktardı. Seçim dönemlerinde ortaya çıkan yanlış algıların, gerçek durumu yansıtmadığını dile getirdi.Bolu Ziraat Odası'ndan patates enflasyonu iddialarına yanıt

Patates Stok Durumu nedir?

Ziraat Odası Başkanı, patates stoklarında herhangi bir problem olmadığını, depolarda yeterli miktarda patates bulunduğunu ve bahar dönemine kadar stokların yeterli olacağını belirtti. Çiftçinin emeğinin spekülasyon konusu yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, patates fiyatlarındaki sabitliğin altını çizdi.

# seçim, tarım

09 Şub 2024 - 09:42 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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