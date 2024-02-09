Ünlü şeflerden göz kamaştıran workshop

Düzce Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından ünlü şefleri bir araya getirdi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün liderliğinde, gastronomi alanında tanınmış isimler, Düzce Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine unutulmaz bir eğitim deneyimi sundu. Yöresel lezzetlerin yanı sıra farklı kültürlerden tatlar, bu etkinlikle genç şef adaylarının repertuarına katıldı.

Kültürlerarası Lezzet Buluşması

Etkinliğin yıldızları arasında, Kırıkkale'den Executive Chef Hüseyin Şipal ve İstanbul Gedik Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Huriye Zafera gibi isimler yer aldı. Anadolu mutfağının zenginliklerini Düzce'de sergileyen şefler, öğrencilere ve katılımcılara memleketlerinin özgün tatlarını aktardı.

Benzersiz Lezzetler ve Gastronomi Mirası

Başkan Özlü, gastronominin kültürel mirasın devamlılığı için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Düzce'nin kültürler arası etkileşimde önemli bir rol oynadığını belirtti. Öğr. Üyesi Huriye Zafera ise Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nin sunduğu lezzetlerin İstanbul'daki birçok yerden üstün olduğunu ifade etti. Etkinlik, katılımcılara Düzce'nin gastronomi zenginliği hakkında değerli bilgiler sundu.

Gastronomi ve Kültürün Buluşma Noktası

Düzce Mutfak Sanatları Merkezi, şehrin gastronomi alanındaki zenginliğini sergileyen ve farklı kültürlerden lezzetleri bir araya getiren bir platform olarak öne çıkıyor. Etkinlik, yöresel ve geleneksel Türk mutfağının yanı sıra, Orta Asya'dan günümüze uzanan bir gastronomi kültürünün de tanıtılmasına olanak sağladı.

Düzce'de Gastronomi Şöleni

Programın sonunda Executive Chef Hüseyin Şipal, Başkan Özlü'ye Kırıkkale Yahşihan ilçesinin yöresel ürünlerinden oluşan bir sepet hediye etti. Bu anlamlı hediye, etkinliğin kültürler arası paylaşım ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.