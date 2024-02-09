- Sağlık

Türk Kahvesine limon ekleyerek metabolizmanızı hızlandırın!

Ev yapımı bir fincan Türk kahvesine yarım limon sıkarak metabolizmanızı canlandırın ve yağ yakımını hızlandırın. Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği bu basit yöntemle sağlığınıza katkıda bulunun.

Esra Perçin
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Türk Kahvesine limon ekleyerek metabolizmanızı hızlandırın! mask
Türk Kahvesine limon ekleyerek metabolizmanızı hızlandırın!
Türk Kahvesine limon ekleyerek metabolizmanızı hızlandırın!
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Metabolizmayı canlandıran mucizevi ikili

Türk kahvesi, geleneksel lezzetlerimiz arasında özel bir yere sahiptir. Ancak bu sevilen içeceği bir adım öteye taşıyarak sağlığımıza katkıda bulunabileceğimizi biliyor muydunuz? Evde hazırlayacağınız bir fincan Türk kahvesine yarım limon sıkarak, metabolizmanızı hızlandırabilir ve yağ yakımını destekleyebilirsiniz. İşte bu basit ama etkili yöntemin detayları:

Türk Kahvesine limon ekleyerek metabolizmanızı hızlandırın!

Limonlu Türk Kahvesinin Metabolizma Üzerindeki Etkisi

Türk kahvesi, zengin aroma ve köpüğüyle kahve severlerin vazgeçilmezidir. Ancak bu kahveye yarım limon eklemek, içeceğin sağlık üzerindeki faydalarını katlayabilir. Limon, C vitamini bakımından zengin olup yağ yakıcı özelliklere sahiptir. Türk kahvesi ile birleştiğinde, bu etki daha da artarak metabolizmanızı hızlandırır.Türk Kahvesine limon ekleyerek metabolizmanızı hızlandırın!

Prof. Dr. Canan Karatay'ın Tavsiyeleri

Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay, Türk kahvesinin aç karnına içilmesinin beyin ve zihin açıklığına katkıda bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca, domatesten 100 kat daha fazla antioksidan içeren Türk kahvesinin, kilo verme sürecinde de yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Karatay, bu süreçte Hindistan cevizi yağı eklenmiş Türk kahvesi tarifini de paylaşıyor.Türk Kahvesine limon ekleyerek metabolizmanızı hızlandırın!

Hindistan Cevizi Yağlı Türk Kahvesi Tarifi

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 kahve fincanı su. Bu basit tarif, metabolizmanızı hızlandırmanın yanı sıra sağlıklı yağlar açısından zengin bir alternatif sunuyor.

Türk Kahvesine limon ekleyerek metabolizmanızı hızlandırın!


Kahvenin hazırlanışı

Bir cezvenin içine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini koyun. Daha sonra üzerine 1 fincan su ekleyin. Son olarak 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını ekleyin. Son olarak güzelce bütünleşmesi için iyice karıştırın. Ardından ocağa alıp pişirin. Kaynamaya geldiği an altını kapatın ve bardağa dökün.

# zengin

09 Şub 2024 - 09:48 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

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