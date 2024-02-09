Türkiye'nin en kalabalık köyü şaşırttı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü Köyü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı verilerine göre, 6.064 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü unvanını yeniden kazandı. 2021'de bu unvanı Şırnak'ın Cizre ilçesine kaptıran Bostanbükü, sanayi sitesi ve büyük tekstil firmalarının yanı sıra, Karabük ve Safranbolu'ya olan yakınlığı sayesinde göç alan bir cazibe merkezi haline geldi.

Göç Alan Köy: Bostanbükü'nün Sırrı

Köy muhtarı Osman Alkan, İhlas Haber Ajansı'na verdiği demeçte, köyün göç vermek yerine nasıl göç aldığını ve nüfusunun sürekli arttığını belirtti. Alkan, köyün Karabük, Safranbolu ve üniversiteye yakınlığı ile hem köy hem de şehir hayatının bir arada sunulduğu bir yaşam alanı olduğunu vurguladı.

Altyapı ve Ekonomi: Köyün Temelleri

Bostanbükü, altyapı ve sosyal olanaklarıyla dikkat çekiyor. Köyde ilkokul, sağlık ocağı, düğün salonu, KYK yurtları ve zincir marketler bulunmakta. Ekonomik olarak tarım, hayvancılık ve profesyonel seracılık faaliyetleri ön plana çıkıyor. Yerel sebze üretiminin büyük bir kısmı bu köyde gerçekleştiriliyor.

Eğitim ve Nüfus: Bostanbükü'nde Öğrenci Etkisi

Köyde bulunan iki KYK yurdu, 4 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Muhtar Alkan, bu öğrencilerin resmi nüfusa dahil olmamalarına rağmen köyde yaşamalarıyla gerçek nüfusun 10 bini aştığını ifade etti. Bostanbükü, eğitim olanaklarıyla da genç nüfusu kendine çekiyor.

Beldeden Büyük Köy: Bostanbükü

Muhtar Alkan'ın vurguladığı gibi, Bostanbükü'nün 91 ilçeden daha büyük bir nüfusa sahip olması ve sunulan imkanlarla belde olabilecek kapasitede olması dikkat çekici. Köy, hem ekonomik hem de sosyal altyapısıyla Türkiye'nin öne çıkan yerleşim yerlerinden biri haline gelmiştir.