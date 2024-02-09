Legrad Kasabası'nda ev sahibi olmanın maliyeti: sadece 4 lira!

Hırvatistan'ın Legrad Kasabası: Nüfusu Artırmak İçin Evler Sembolik Fiyatlara Satılıyor

Hırvatistan'ın Macaristan sınırında yer alan Legrad kasabası, nüfusunu artırmak amacıyla terk edilmiş evleri sembolik fiyatlarla satışa sunuyor. Yerel yönetim, bu stratejiyle kasabaya yeni sakinler çekmeyi ve demografik yapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. İşte bu ilginç girişimin detayları:

Nüfusu Canlandırma Çabası

1918'den bu yana nüfusu azalan Legrad kasabası, 2018 yılından itibaren benzersiz bir yöntemle nüfus artışı sağlamaya çalışıyor. Ocak ayında, bazı boş veya terk edilmiş evlerin tanesi sadece 4 lira 20 kuruş (yaklaşık 13 sent) gibi komik bir fiyattan satışa çıkarıldı. Bu düşük maliyetli evlerden birini almanın şartları arasında aile sahibi olmak ve başka bir mülk sahibi olmamak gibi kriterler bulunuyor.

Olumlu Sonuçlar Veren Proje

Yerel medya, programın başladığı 2018 yılından bu yana kasabada çocuk sayısının arttığını ve yeni bir kreşin açıldığını bildiriyor. Legrad Belediye Başkanı Ivan Sabolic, satılan 5 konuttan sonra üç ailenin kasabaya taşındığını ve her birinin yeni bir çocuğa sahip olduğunu, bu durumun kreşteki çocuk sayısını artırdığını belirtiyor.

Tadilat Masrafları ve Destekler

Evler uzun süredir boş olduğu için bakımsız durumda bulunuyor ve yeni sahipleri binlerce euroya tadilat yapmak zorunda kalıyor. Bu nedenle, belediye her taşınan aileye 3558 dolar tadilat yardımı sağlıyor, böylece yeni sakinlerin yerleşim sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Avrupa'da Benzer Girişimler

Hırvatistan, nüfusunu artırmak için bu tür bir yaklaşımı benimseyen tek ülke değil. Sicilya'nın Mussomeli kasabası ve Sambuca di Sicilia gibi yerler de boş evlerini 1 euro karşılığında satışa sunarak benzer bir strateji izliyor.