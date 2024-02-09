Bolu Mesçiçele Köyü’nde deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Bolu, son iki gündür sabaha depremle uyanıyor. Dün Kızılağıl Köyü’nde meydana gelen deprem sonrasında bugün, Mesçiçele’de de deprem oldu.
AFAD 1,6; Kandilli 2,0 dedi
Bolu il merkezine 20 km uzaklıktaki köyde meydana gelen deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi. Yerin 4,1 kilometre derininde oluşan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 2,0 olarak ölçerken, AFAD; 1,6 dedi. Deprem kuşağındaki ilimizde son günlerde art arda meydana gelen depremler, bölge halkında paniğe sebep oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.