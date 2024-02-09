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Bolu Mesçiçele Köyü’nde deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Merkeze bağlı Mesçiçele’de meydana gelen deprem, vatandaşları tedirgin etti. Kandilli Rasathanesi, yerin 4,1 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntının şiddetini 2,0 olarak ölçtü.

Bolu Mesçiçele Köyü’nde deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı mask
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Bolu, son iki gündür sabaha depremle uyanıyor. Dün Kızılağıl Köyü’nde meydana gelen deprem sonrasında bugün, Mesçiçele’de de deprem oldu.

AFAD 1,6; Kandilli 2,0 dedi

Bolu il merkezine 20 km uzaklıktaki köyde meydana gelen deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi. Yerin 4,1 kilometre derininde oluşan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 2,0 olarak ölçerken, AFAD; 1,6 dedi. Deprem kuşağındaki ilimizde son günlerde art arda meydana gelen depremler, bölge halkında paniğe sebep oldu. 
# deprem

09 Şub 2024 - 10:12 - Gündem

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