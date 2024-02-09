Bolu Mesçiçele Köyü’nde deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Büyütmek için resme tıklayın

Bolu, son iki gündür sabaha depremle uyanıyor. Dün Kızılağıl Köyü’nde meydana gelen deprem sonrasında bugün, Mesçiçele’de de deprem oldu.

AFAD 1,6; Kandilli 2,0 dedi

Bolu il merkezine 20 km uzaklıktaki köyde meydana gelen deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi. Yerin 4,1 kilometre derininde oluşan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 2,0 olarak ölçerken, AFAD; 1,6 dedi. Deprem kuşağındaki ilimizde son günlerde art arda meydana gelen depremler, bölge halkında paniğe sebep oldu.