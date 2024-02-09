Bolu’da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü!

Yoğun Sis Baskını: Bolu Merkez ve Çevresinde Görüş Mesafesi Alarmı

Bolu'nun merkezi başta olmak üzere, Karaçayır, Sümer, Aktaş ve Köroğlu mahalleleri ile Karacasu Beldesi'nde yoğun sisin hakim olması, günlük yaşamı ve özellikle ulaşımı zorlaştırıyor. Sis, görüş mesafesini yer yer 35 metreye kadar düşürerek sürücüler için ciddi bir risk oluşturuyor. Bu durum, sürücülerin daha dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına sıkı sıkıya uymalarını gerektiriyor.

Trafik Ekiplerinden Yoğun Sis Uyarısı

Bolu'da yaşanan yoğun sis nedeniyle, trafik ekipleri bölgede önlemlerini artırarak sürücüleri tehlikelere karşı uyarıyor. Görüş mesafesinin düşük olduğu bu dönemde, sürücülerin hızlarını azaltmaları, takip mesafelerini korumaları ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları öneriliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sisin daha yoğun olduğu gözlemleniyor, bu saatlerde dışarı çıkacak sürücülerin ekstra dikkatli olmaları isteniyor.

Bolu'da Sis Engeli: Günlük Yaşam ve Ulaşım Üzerindeki Etkileri

Bolu'da yaşanan yoğun sis, sadece ulaşımı değil, günlük yaşamın birçok yönünü de etkiliyor. Görüş mesafesinin düşmesi, yaya ve sürücülerin güvenliğini tehdit ederken, bölgedeki işletmeler ve eğitim kurumları için de olumsuz bir durum yaratıyor. Yetkililer, olası kazaları önlemek ve güvenliği sağlamak adına gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyor.