BAİBÜ öğrencilerinden Bolu Belediyesi'ne çağrı

Kastamonu'dan Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi

Kastamonu Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı sıcak çorba ikramı ile sosyal belediyecilik adına örnek bir adım attı. Her sabah Kocaeli Üniversitesi kampüs girişinde kurulan ikram aracı, öğrencilere sıcak bir başlangıç sunuyor. Belediye Başkanı Vidinlioğlu, bu hizmetin öğrencilere ders öncesi güç vermek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Öğrencilerden Teşekkür

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, sabahın erken saatlerinde aldıkları bu sıcak ikram için memnuniyetlerini dile getiriyor. Belediyenin bu jesti, öğrenciler arasında olumlu bir hava yaratıyor ve eğitim hayatlarının yoğun temposunda onlara moral veriyor.

Bolu'dan Benzer Adımlar Bekleniyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, Kastamonu Belediyesi'nin bu anlamlı projesini duyduktan sonra benzer hizmetlerin kendi şehirlerinde de gerçekleştirilmesi için Bolu Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Öğrenciler, özellikle sabahın erken saatlerinde alacakları bir kase çorbanın veya sıcak bir içeceğin, günlerine pozitif bir başlangıç yapmaları için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bolu Belediyesi'ne Çağrı

Kastamonu Belediyesi'nin başlattığı bu anlamlı sosyal sorumluluk projesi, diğer şehirler için de ilham kaynağı oluyor. Bolu'daki üniversite öğrencileri, kendi belediyelerinden de benzer destekler bekliyor. Bu tür sosyal hizmetlerin, öğrencilerin akademik yaşamına olumlu katkılar sağladığı ve şehirler arası dayanışmayı güçlendirdiği görülüyor. Bolu Belediyesi'nin bu çağrıya nasıl yanıt vereceği merak konusu.