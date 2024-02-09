Seben'in Parlayan Yıldızı Kaymakam Tuğçe Orhan ile halkla derin bağları

Seben ilçesi, Kaymakam Tuğçe Orhan'ın halkla kurduğu sıcak ilişkiler ve dikkat çekici kişiliği ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Genç ve dinamik yapısıyla "Barbi Kaymakam" lakabıyla anılan Orhan, halkın gönlünde taht kurarak devlet ile vatandaş arasındaki bağları güçlendiriyor.

Halkın Gönlünde Yer Edinen Kaymakam

Tuğçe Orhan, Seben ilçesindeki görev süresi boyunca gerçekleştirdiği samimi ve içten yaklaşımlarla halkın sevgisini kazandı. Bir köylünün, "Tayini çıktığı zaman evde bir 10-15 gün ağlarım. Kızım gibi seviyorum," şeklindeki ifadeleri, Orhan'ın halk üzerinde bıraktığı derin izi gösteriyor.

Barbi Kaymakam: Tuğçe Orhan

15 aydır Seben İlçesi'nde görev yapan Kaymakam Tuğçe Orhan, sarı saçları ve ince fiziğiyle dikkat çekiyor. Halk arasında "Barbi Kaymakam" olarak sevgiyle anılan Orhan, güler yüzü ve pozitif enerjisiyle devletin halka yakın ve dostane yüzünü temsil ediyor.

Tuğçe Orhan'ın Yolculuğu

2017 yılında Fırat Üniversitesi'nden mezun olan ve kaymakamlık sınavını kazanarak bu yola çıkan Tuğçe Orhan, İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılındaki atamasıyla Seben'e kaymakam vekili olarak atandı. Geleneksel kaymakam profilinin dışında bir yol çizen Orhan, halkla iç içe olmayı tercih ediyor ve bu yaklaşımıyla da büyük takdir topluyor.