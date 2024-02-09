- Kültür-Sanat

Erasmus+ gençlik akreditasyonu, uluslararası gençlik buluşması

Tosya Belediyesi, Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında, Türkiye ve dünya genelinden gelen 50 genci ağırladı. "Yeşil Uygulamalar" teması altında gerçekleştirilen bu etkinlik, gençlerin doğa koruma ve sürdürülebilirlik üzerine fikir alışverişinde bulunmalarına olanak sağladı.

İhlas Haber Ajansı
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Erasmus+ gençlik akreditasyonu, uluslararası gençlik buluşması
Erasmus+ gençlik akreditasyonu, uluslararası gençlik buluşması
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Doğa İçin Uluslararası Fikirler

Tosya, Kastamonu ilçesinde düzenlenen programda, yurtdışı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, doğayı koruma ve sürdürülebilirlik üzerine yenilikçi fikirlerini paylaştı. Tosya Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, gençlerin fikirlerinin önemine ve yerelde uygulanabilecek projelere dikkat çekti.

Erasmus+ gençlik akreditasyonu, uluslararası gençlik buluşması

Yeşil Düşüncelerin Buluşma Noktası

Kaymakam Ünsal, katılımcıların doğa koruma çabalarını destekleyen fikirlerini önemsediklerini ve bu fikirlerin Tosya'nın tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Kavaklıgil ise, Tosya Belediyesi'nin Türkiye'deki nadir Erasmus+ akredite belediyelerden biri olduğunu ve bu programın yeşil projeler üzerine düşünceler geliştirmek için mükemmel bir fırsat sunduğunu vurguladı.Erasmus+ gençlik akreditasyonu, uluslararası gençlik buluşması

Sürdürülebilir Gelecek İçin Ortak Çabalar

Tosya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Tabakoğlu, projenin 3 yıl önce başladığını ve 7 yıl süreyle akreditasyonun devam edeceğini açıkladı. Gençlerin Tosya'yı kendi perspektiflerinden değerlendirip, yeşil uygulamalar hakkında fikirlerini paylaşmalarının önemini vurguladı.Erasmus+ gençlik akreditasyonu, uluslararası gençlik buluşması

Programın sonunda, yabancı öğrencilere yöresel lezzetlerden oluşan bir ziyafet sunuldu, bu da kültürel alışverişi ve karşılıklı anlayışı teşvik etti.Erasmus+ gençlik akreditasyonu, uluslararası gençlik buluşması

# kastamonu, doğa, belediye, başkan

09 Şub 2024 - 10:41 Kastamonu- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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