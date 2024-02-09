MHP’li Durak vaatlerden çok icraata önem veriyor

Tam zamanlı belediyecilik anlayışı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesinde Bolu için gece gündüz demeden çalışma sözü veriyor. "Part-time belediyecilik olmaz" diyerek, belediye başkanının her daim halkın hizmetinde olması gerektiğini vurgulayan Durak, bu yaklaşımı bir yaşam felsefesi olarak benimsemiş durumda.

Belediye Başkanlığının Geniş Sorumluluk Alanı

Durak, belediye başkanlığının, toplumun her kesimine hizmet etmeyi gerektirdiğine dikkat çekiyor. Sokak hayvanlarından ekonomik zorluklar içinde olan vatandaşlara kadar geniş bir yelpazede sorumluluk alınması gerektiğini belirten Durak, belediyeciliğin ciddiyetini ve topluma hizmet etme gerekliliğini ön plana çıkarıyor.

Bilim ve teknolojiye yatırım

Durak, Bolu'nun gençlerine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini savunuyor. Teknoloji ve bilim alanında atılımlar yapılmasının önemine değinen Durak, Teknofest gibi etkinliklere gençlerin aktif olarak katılımını sağlayacak projelerin altını çiziyor. Bu sayede Bolu'nun bilim ve teknoloji alanında kendini göstermesi gerektiğini vurguluyor.

Amatör Spor Kulüplerine destek

Durak, amatör spor kulüplerinin gençler için önemli bir yere sahip olduğunu ve bu kulüplere destek verilmesi gerektiğini belirtiyor. Sporun, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunduğunu, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağladığını ifade ediyor.

Deprem Hazırlığı Üzerine Yoğunlaşma

Bolu'nun deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Durak, bu konuda yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu eleştiriyor. Vatandaşların depreme karşı bilinçlendirilmesi, gönüllü belediye çalışanlarının eğitilmesi ve güvenli konteyner kentlerin oluşturulması gerektiğini vurguluyor.

1 Nisan’da somut adımlar

Durak, seçilmesi halinde 1 Nisan'dan itibaren somut adımlar atacağını ve sadece vaatlerde bulunmayacağını belirtiyor. Bolu için gerçekçi ve uygulanabilir projelerin altını çizerek, "Yapılabilecek işler hepsi, çok basit işler" diyerek Bolu'nun potansiyeline dikkat çekiyor. Durak, belediyecilikte vaatlerin ötesine geçerek, icraat odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceğinin altını çiziyor, böylece Bolu'nun geleceğine yön verme konusunda kararlı bir tutum sergiliyor.