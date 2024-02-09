Köy okulunda istiridye mantarı mucizesi

Yeniden Can Bulan Okulda Üretim Başarı Hikayesi

Veli Gör'ün başlattığı mantar üretimi, köydeki eski ilkokul binasını yeniden canlandırdı. Gör, her ay 3 ton istiridye mantarı üretim kapasitesine ulaşarak, bölgesel bir başarı hikayesinin kahramanı oldu. Mantar üretim sürecini detaylandıran Gör, saman, gürgen talaşı, buğday kepeği, mısır soma ve kireç kullanarak özel bir kompost hazırladığını belirtti. Üretimde farklılık yaratan bu yöntem, ürün kalitesini artırıyor ve köy halkı tarafından büyük takdir topluyor.

Sürdürülebilir Üretim İçin Yenilikçi Yöntemler

Gör, mantar üretiminde benimsediği yenilikçi yöntemlerle dikkat çekiyor. Geleneksel kaynatma yöntemlerinin aksine, kompost karışımını 80 derecede özel bir işlemle hazırlıyor. Bu ince ayar, üretim sürecinin dört ay sürmesine rağmen, ürünün kalitesini ve verimliliğini maksimize ediyor. Gör'ün bu titiz çalışması, sürdürülebilir tarım uygulamalarına örnek teşkil ediyor.

Köy Ekonomisine Katkı ve Gelecek Planları

Veli Gör'ün bu projesi, köy ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Köy halkı, üretilen istiridye mantarını büyük bir memnuniyetle tüketiyor ve bu durum, köydeki dayanışmayı ve ekonomik canlılığı artırıyor. Gör, projeyi daha da genişleterek, bölgesel kalkınmayı destekleme hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini belirtiyor.