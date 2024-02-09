- Ekonomi

TÜİK raporu açıkladı: sanayi üretimi yüz güldürdü

Aralık 2023'te Türkiye'de sanayi üretimi yüzde 1.6 artış gösterdi. Aylık olarak yüzde 2.4 yükseldi. Buna göre 5 aylık düşüşün ardından sanayi üretiminde ilk aylık yükseliş kaydedildi. İmalat sanayi ve enerji sektörlerindeki büyüme ekonomik iyimserliği artırırken, madencilik sektörü durağan kaldı.

Doğukan Demirci
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TÜİK raporu açıkladı: sanayi üretimi yüz güldürdü
TÜİK raporu açıkladı: sanayi üretimi yüz güldürdü
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Türkiye'nin ekonomik yükselişi: aralık ayında sanayi üretimi artışı

TÜİK raporu açıkladı: sanayi üretimi yüz güldürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye ekonomisi için kritik bir gösterge olan sanayi üretimi, 2023 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 oranında artış gösterdi. Bu gelişme, sanayi sektörünün dinamiklerine dair önemli ipuçları sunuyor.

İmalat sektöründeki canlanma dikkat çekiyorTÜİK raporu açıkladı: sanayi üretimi yüz güldürdü

Aralık ayında sanayi üretimindeki bu artış, özellikle imalat sanayi sektöründeki hareketlenme sayesinde gerçekleşti. İmalat sanayi sektörü endeksi, yıllık bazda yüzde 2.1 artış kaydetti. Bu, sektörün ekonomideki toparlanma sürecinde önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Enerji üretiminde önemli artışTÜİK raporu açıkladı: sanayi üretimi yüz güldürdü

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yıllık bazda yüzde 4.5 gibi dikkate değer bir artış sergiledi. Bu artış, enerji sektörünün istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini ve ekonominin genel performansına katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor.

Madencilik sektörü durağanTÜİK raporu açıkladı: sanayi üretimi yüz güldürdü

Buna karşın, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 azalış gösterdi. Bu durum, sektörün genel ekonomik büyüme trendinden farklı bir yol izlediğini gösteriyor.

Aylık bazda ilk yükselişTÜİK raporu açıkladı: sanayi üretimi yüz güldürdü

Aralık ayında sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 2.4 artarak, beş ayın ardından ilk kez aylık bazda artış kaydetti. Bu durum, ekonominin kısa vadeli toparlanma sinyalleri verdiğini gösteriyor.

Ekonomik iyimserliğe işaret

Sanayi üretimindeki bu artış, Türkiye ekonomisinin direncini ve toparlanma kapasitesini göstermesi açısından önem taşıyor. İmalat sanayi ve enerji sektörlerindeki büyüme, ekonomik iyimserliği artırıyor ve gelecek dönemler için umut verici bir tablo çiziyor.

# elektrik

09 Şub 2024 - 10:45 - Ekonomi

Mahreç  Doğukan Demirci

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