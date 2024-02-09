- Asayiş

ATV kazası bir yaralı bıraktı

Sinop'ta bir ATV kazası, sürücünün yaralanmasıyla sonuçlandı. Geri manevra sırasında dengesini kaybeden sürücü devrildi. 112 ekipleri hızla müdahale etti. Soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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ATV kazası bir yaralı bıraktı
ATV kazası bir yaralı bıraktı
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Dengesini Kaybeden Sürücü Devrildi

Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki Alaaddin Ş., kontrolündeki 57 ABR 114 plakalı ATV ile geri manevra yaparken dengesini kaybetti. Bu kritik an, aracın devrilmesine ve sürücünün yaralanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar, yaralı sürücüyü yerde görmelerinin ardından hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

ATV kazası bir yaralı bıraktı

Hızlı Müdahale: 112 Acil Servis Ekiplerinden Hayati Destek

Olay yerine ivedilikle ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücünün sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, sağlık personelinin hızlı müdahalesi takdir topladı.ATV kazası bir yaralı bıraktı

Güvenlik Önlemleri ve Trafik Kazaları

Bu olay, ATV ve diğer motorlu taşıtların kullanımında güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle geri manevra yaparken dikkatli olunması ve gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini vurguluyor.ATV kazası bir yaralı bıraktı

Devam Eden Soruşturma

Sinop Emniyet Müdürlüğü, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Soruşturmanın, kazanın nedenlerini ve sorumlulukları belirlemeye yönelik olduğu belirtildi. Kazanın ardından alınacak önlemler ve trafik güvenliği ile ilgili çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

# trafik, sinop

09 Şub 2024 - 10:54 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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