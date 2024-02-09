THY'den 40 Bin TL maaşla personel alımları başladı

Türk Hava Yolları'ndan kariyer fırsatı: 40 bin TL maaşla personel alımı başladı

Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılı itibarıyla kariyerine yön vermek isteyen yeni adaylar için kapılarını aralıyor. "Take-Off Cadet" programı altında gerçekleştirilecek olan personel alım süreci, adaylara aylık 40.000 TL maaş gibi cazip bir teklif sunuyor. Bu fırsat, hem eğitim durumu hem de yaş şartlarını karşılayan adaylar için geçerli olacak.

Cazip maaş ve yan haklar

THY, bünyesine katacağı yeni çalışanlar için sadece yüksek maaş değil, aynı zamanda konaklama imkanı, kira yardımı, yemek kartı, geniş kapsamlı sigorta ve indirimli uçuş biletleri gibi bir dizi yan hak da sunuyor. Bu paket, iki yıllık yoğun bir eğitim programını kapsayacak ve adaylara havacılık sektöründe sağlam bir başlangıç yapma imkanı tanıyacak.

Başvuru koşulları ve süreci

"Take-Off Cadet" programına başvuracak adayların Lisans mezunu olmaları ve 1 Ocak 1994 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekiyor. Adaylar, THY'nin resmi kariyer platformu üzerinden veya doğrudan kariyer.thy.com adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sürecinde adaylar detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirilecek ve başarılı olanlar THY ailesine katılma şansı elde edecekler.

Başvuru için son tarih

THY'nin bu özel programı için başvurular, 30 Nisan 2024 saat 15.00'a kadar devam edecek. Adayların, boy kilo gibi fiziksel şartların yanı sıra dil eğitimi gibi ek şartları da karşılamaları gerekmekte. Bu detaylar ve daha fazlası, THY'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilir durumda.

Genç pilot adaylarına büyük fırsat

THY'nin bu projesi, genç ve yetenekli pilot adayları için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Program, sektöre adım atmak isteyen gençler için önemli bir kariyer başlangıcı olma potansiyeline sahip.

Bu fırsat kaçmaz !

Bu fırsat, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen gençler için benzersiz bir başlangıç noktası sunuyor. THY'nin sağladığı eğitim, maaş ve yan haklar, sektöre girmek isteyen adaylar için cazip bir paket oluşturuyor.