Gençler arasında sürekli yükselen bağımlılık tehlikesi

E-Sigara Kullanımı: genç nüfusta artan bir tehdit

Dünya genelinde tütün bağımlılığı, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle gençler arasında popülerliği artan elektronik sigaralar, sağlık üzerindeki zararlarıyla dikkat çekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, e-sigara kullanımının gençler arasında hızla yayıldığını ve bu ürünlerin masum olmadığını vurguluyor.

E-Sigaraların Sağlık Üzerindeki Etkileri

E-sigaralar, içerdikleri nikotin oranı ve kanserojen maddelerle, kullanıcıların sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Dr. Işık, e-sigaralarda bulunan aroma verici katkı maddelerinin solunum ve kalp-damar sistemleri başta olmak üzere, karaciğer, böbrekler ve sinir sistemine zarar verebileceğini belirtiyor. Ayrıca, e-sigaraların bağışıklık sistemini zayıflattığı ve alt solunum yolu enfeksiyonları riskini artırdığına dikkat çekiliyor.

E-Sigara ve Sigara Bırakma Yanılgısı

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Solunum Derneği, e-sigaraların ve ısıtılmış tütün ürünlerinin sigara bırakmada yardımcı olmadığını, aksine bağımlılık yarattığını bildiriyor. Türkiye'de 2020 yılında e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin satışı yasaklanmış olmasına rağmen, gençler arasında bu ürünlerin kullanımı artıyor. Bu durum, yasa dışı yollarla yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin önlenmesi gerektiğini gösteriyor.

Önlemler ve Yasal Düzenlemeler

E-sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi yeni nesil tehditlerin üretimi, ithalatı ve satışına yönelik engellemeler ve yasal düzenlemelerin önemi büyük. İnternet üzerinden ve sosyal medyada yapılan yasa dışı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin önüne geçilmesi, gençlerin sağlığını korumak adına atılması gereken adımlar arasında yer alıyor.