Küresel piyasalarda durum iyiye gidiyor

Küresel piyasalarda bilanço sevinci

Küresel ekonomi, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak para politikası kararlarının belirsizliğini koruduğu bir dönemde, dünya genelinde açıklanan şirket bilançolarının olumlu sonuçlarıyla nefes alıyor. Şirketlerin karlılıklarının beklentileri aşması, hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırırken, yatırımcıların iyimserliğini de pekiştiriyor.

Disney ve Epic Games'ten dikkat çeken hareketler

Piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Disney, analistlerin tahminlerini aşan bir karlılıkla dikkat çekti ve hisselerinde %11,5'lik bir artış yaşandı. Ayrıca, video oyunu devi Epic Games'ten 1,5 milyar dolarlık hisse alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişmeler, medya ve eğlence sektöründe önemli hareketliliklerin sinyalini veriyor.

PayPal ve Arm'dan karışık sinyaller

Öte yandan, dördüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen, 2024 için zayıf bir görünüm öngören PayPal, hisselerinde %11'e varan düşüşler yaşadı. Birleşik Krallık merkezli çip tasarım şirketi Arm ise, beklentileri aşan kar ve gelir raporlarıyla hisselerinde yaklaşık %48'lik bir artışa imza attı, yapay zekanın satışları artırmasını ve gelecek dönem için güçlü sonuçlar beklediğini açıkladı.

Fed ve makroekonomik verilerin rolü

Fed yetkilileri, faiz indirimleri konusunda acele edilmemesi gerektiğini vurgularken, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında kalması, iş gücü piyasasının güçlü duruşunu gösteriyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ticari gayrimenkul piyasasındaki zayıflığın bankacılık sektöründe stres ve kayıplara yol açabileceğini, ancak bunun sistemi riske atmayacağını belirtti.

Dolar ve altın fiyatlarındaki durum

Dolar endeksi, yatay bir seyir izlerken, altının ons fiyatı 2.033 dolar ile önceki kapanışının hemen üzerinde işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışlarının devam ettiğini gösteriyor.

Küresel piyasalardaki genel görünüm

Küresel piyasalarda, şirket karlılıklarının beklentileri aşması ve makroekonomik verilerin güçlü ekonomik duruşa işaret etmesi, "yumuşak iniş" senaryolarını güçlendiriyor. Bu durum, risk iştahının güçlü seyretmesine neden oluyor ve yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunuyor.