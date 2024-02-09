Bolu vefat edenler.. 09 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

BİLAL BOYACIOĞLU
Kuzören Nuhlar Köyü halkından, Kadir ve Hamiyet BOYACIOĞLU’nun oğulları, Celal ve Gülşen BOYACIOĞLU’nun ağabeyleri, Kübra ve Ömer Faruk BOYACIOĞLU’nun babaları;
Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Kuzören Nuhlar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
MEHMET KARAKAYA
Paşaköy Mahallesi halkından, merhume Emine KARAKAYA’nın eşi, Fatma ÖZCAN, Nazile KESKİN, Nazmiye ÇAVUŞOĞLU, Neşe TUNUSLİ, Filiz BEYHAN, Ümit KARAKAYA’nın babaları;
Cenazesi bugün Paşaköy Eniştebey Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Paşaköy Mezarlığına defnedilecektir.
MÜRVET YILMAZER
Fevzi ve Nihat YILMAZER, Aysel KOÇ’un anneleri, Vedat, Sedat ve Suat YILMAZER’in babaanneleri, Sibel ve Alper KOÇ’un anneanneleri;
Cenazesi bugün Demirciler Köyü Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Demirciler Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.