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Bolu vefat edenler.. 09 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 09 Şubat 2024 Bugün 3 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 09 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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BİLAL BOYACIOĞLU

Kuzören Nuhlar Köyü halkından, Kadir ve Hamiyet BOYACIOĞLU’nun oğulları, Celal ve Gülşen BOYACIOĞLU’nun ağabeyleri, Kübra ve Ömer Faruk BOYACIOĞLU’nun babaları;

Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Kuzören Nuhlar Köyü mezarlığına defnedilecektir.

MEHMET KARAKAYA

Paşaköy Mahallesi halkından, merhume Emine KARAKAYA’nın eşi, Fatma ÖZCAN, Nazile KESKİN, Nazmiye ÇAVUŞOĞLU, Neşe TUNUSLİ, Filiz BEYHAN, Ümit KARAKAYA’nın babaları;

Cenazesi bugün Paşaköy Eniştebey Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Paşaköy Mezarlığına defnedilecektir.

MÜRVET YILMAZER

Fevzi ve Nihat YILMAZER, Aysel KOÇ’un anneleri, Vedat, Sedat ve Suat YILMAZER’in babaanneleri, Sibel ve Alper KOÇ’un anneanneleri;

Cenazesi bugün Demirciler Köyü Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Demirciler Köyü mezarlığına defnedilecektir.

09 Şub 2024 - 11:18 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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