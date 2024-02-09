Boluspor mu? Kocaelispor mu? Tarihi rekabette kim daha üstün

1966-1967 sezonundan bu yana süregelen rekabette, iki takım birçok ligde mücadele etti. Şimdiye kadar oynadıkları 35 maçta Boluspor 11 kez, Kocaelispor ise 12 kez galip geldi. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Boluspor'un ev sahipliğindeki maçlarda ise 7 kez Boluspor, 3 kez Kocaelispor zafer elde etti ve 8 maçta kazanan çıkmadı.

Ligdeki durumları

Ligde şu anda 32 puanla 9. sırada yer alan Boluspor, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle performans sergiliyor. Kocaelispor ise 42 puanla 3. sırada bulunarak bu sezonki başarısını kanıtlıyor. 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ligin zirvesinde yer alma mücadelesini sürdürüyor.

Formda takımların mücadelesi

Her iki takım da son 3 maçını kazanarak bu karşılaşmaya moralli giriyor. Kocaelispor, deplasmanda oynadığı 10 maçın 7'sini kazanırken, hiç beraberlik almadı. Boluspor ise evinde bu sezon 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberliğe imza attı. İlk yarıda oynanan maçı Kocaelispor, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Gol makinesi Posmac

Boluspor'un Moldovalı savunma oyuncusu Veaceslav Posmac, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Defansif görevlerinin yanı sıra hücumda da etkili olan Posmac, son 3 lig maçında 2 gol atarak takımının skor yükünü omuzladı. 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 3 gol kaydetti.

Maç öncesi analiz

Bu karşılaşma, hem tarihi rekabetin bir yenisini yazacak hem de lig sıralamasında önemli değişikliklere yol açacak. Boluspor'un ev sahipliği avantajı ve Kocaelispor'un deplasman performansı, maçın kırılma noktalarından biri olacak. Futbolseverler, zorlu geçmesi beklenen bu maçta, iki takımın stratejilerini ve oyuncularının performanslarını merakla bekliyor.