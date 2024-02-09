09 Şub 2024 - 11:36- Gündem G:

Karacasu'da yeni dönem, Beydili aday gösterilmedi

Karacasu Belediyesi'nde yeni bir sayfa açılıyor. Bolu’nun Merkez ilçesine bağlı Karacasu’da uzun yıllardır belediye başkanı olarak görev yapan Celal Beydili üç dönem kuralına takıldı.Bolu Karacasu’da AK Parti’nin adayı kim? Karacasu Belediye Başkan Adayı kim oldu? Celal Beydili hangi partiden aday olacak? Beydili, bağımsız aday mı olacak? Haberimizde…

Arzu Sarı
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Karacasu'da yeni dönem, Beydili aday gösterilmedi mask
Karacasu'da yeni dönem, Beydili aday gösterilmedi
Karacasu'da yeni dönem, Beydili aday gösterilmedi
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31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Bolu Merkez İlçe Karacasu Belediye’nin yıllardır görev yapan ismi Celal Beydili bu dönem aday gösterilmedi. Karacasu'nun geleceği için önemli bir dönemeç olan bu seçim, bölgenin kaderini belirleyecek. 

Celal Beydili, aday olacak mı?

Ak Parti'den bu dönem aday gösterilmeyen Celal Beydili'nin hangi partiden aday olacağı merak ediliyor. Beydili'nin bağımsız aday olacağı da konuşulurken Beydili'nin buna ekibiyle birlikte karar vereceği öğrenildi.

Karacasu'da yeni dönem, Beydili aday gösterilmedi

Karacasu'da yeni bir başlangıç

Bolu'nun merkezine bağlı huzurlu ve köklü bir beldesi olan Karacasu’da uzun yıllar boyunca Celal Beydili liderliği konuşulmuştu. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ile yeni bir döneme adım atılıyor. Celal Beydili, MHP'den başladığı siyasi yolculuğuna AK Parti ile devam etmiş ve Karacasu için önemli çalışmalara imza atmıştı. Ancak üç dönemlik görev süresi kuralı nedeniyle bu seçimlerde aday gösterilmedi.
Karacasu'da yeni dönem, Beydili aday gösterilmedi

Celal Beydili'nin mirası

Celal Beydili, Karacasu Belediye Başkanı olarak görev yaptığı süre zarfında birçok başarıya imza attı. İlçenin sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine katkıda bulunan projeleriyle tanınan Beydili, aynı zamanda beldenin kültürel mirasını koruyup geliştirmek için de çaba sarf etti. Onun döneminde Karacasu, daha yaşanabilir bir belde olma yolunda önemli adımlar attı.

Sedat Bozoğlu ile yeni ufuklar

AK Parti, Celal Beydili'nin yerine Karacasu için yeni bir aday belirledi. Karacasu’nun sevilen esnaflarından süreç başında aday adayı olan Ak Parti Bolu Karacasu Beldesi Yönetim Kurulu Üyesi Bozoğlu AK Parti’nin yeni adayı oldu. Bozoğlu'nun adaylığı, beldenin geleceği adına yeni umutlar ve beklentiler yaratıyor. Yenilikçi ve dinamik bir profil çizen Bozoğlu, Karacasu'nun gelişimine katkı sağlayacak projeleri ve vizyonu ile dikkat çekiyor. Onun liderliğinde Karacasu'nun daha ileriye gitmesi bekleniyor.

Karacasu'nun geleceği

Karacasu'nun geleceği, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ile şekillenecek. Sedat Bozoğlu ve AK Parti'nin liderliğinde, beldenin daha modern, yaşanabilir ve gelişmiş bir yer haline gelmesi hedefleniyor.

# belediye, seçim, mhp, ak parti

09 Şub 2024 - 11:36 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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