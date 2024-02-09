2025 Volvo EX90 geldi! İşte fiyatları!

Performans ve Teknoloji Harikası: Twin Motor Seçenekleri

EX90, dört tekerlekten çekiş özelliğiyle ve iki güçlü motor seçeneğiyle dikkat çekiyor. Twin Motor versiyonu 402 hp, Twin Motor Performance ise 496 hp güç üretiyor. Bu performans seçenekleri, Plus ve Ultra olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sunuluyor.

Karşılaştırmalı Bir Bakış: EX90 ve Rakipleri

Volvo EX90, Kia EV9, Rivian RS1 ve Lucid Gravity gibi rakipleriyle kıyaslandığında, fiyat ve performans açısından rekabetçi bir konumda yer alıyor. Özellikle federal vergi teşvikleriyle birlikte, bu lüks elektrikli SUV, pazarda önemli bir yer edinmeye hazır görünüyor.

Yenilikçi Güvenlik Özellikleri ve Akıllı Kabini

Volvo, EX90 modeliyle sürücü ve yolcuların güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için yeni sensörler ve yazılımlar geliştirdi. Araç, sürücünün dikkat seviyesini ve tercihlerini izleyebilen gelişmiş özelliklere sahip. 14,5 inçlik dev orta ekran, Google Haritalar, "Hey Google" sesli aktivasyonu ve Apple CarPlay gibi teknolojik yeniliklerle donatılmış durumda.

Sürdürülebilir Lüks: Yenilikçi İç Mekan Tasarımı

EX90, Breeze, Mist, Pine ve Indigo gibi doğadan ilham alan temalarla, deri içermeyen döşemeler ve yenilenebilir malzemeler kullanarak çevre dostu bir lüks sunuyor. Ultra donanım paketi, entegre Dolby hoparlörlü ve masajlı koltuklar gibi özelliklerle gerçek bir lüks deneyimi vaat ediyor.

Üretim ve Ön Sipariş Bilgileri

2024'ün ilk yarısında Güney Carolina'daki Volvo fabrikasında üretimine başlanacak olan EX90 için Volvo'nun web sitesi üzerinden ön siparişler alınmaya başlandı. Bu, alıcıların bu heyecan verici yeni elektrikli SUV'ye bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor.



Volvo'nun Yeni Yıldızı: EX90 fiyatı ne olacak?

Volvo'nun elektrikli araç pazarındaki en yeni ve en iddialı girişi olan 2025 Volvo EX90, lüks elektrikli SUV segmentinde çığır açıyor. Yurtdışında 70.000 ila 80.000 dolar arasında değişen fiyat aralığıyla çıkacak olan araç, Türkiye’de 6 milyon TL civarında olacak.

Elektrikli Lüksün Yeni Adı: Volvo EX90

2025 Volvo EX90, lüks, performans ve sürdürülebilirliği bir arada sunarak elektrikli SUV pazarında yeni bir dönem başlatıyor. Volvo'nun bu yeni amiral gemisi, elektrikli araç teknolojisindeki yenilikleri ve çevre dostu lüksü arayan sürücüler için ideal bir seçenek olacak.