Volkswagen Bora geri dönüyor! Ne zaman çıkacak? Fiyatı ne olacak?

Aerodinamik Tasarım ve Şık Siluet

Theottle'ın yaratıcılığı, Passat B9 Variant'ın pratik yapısını alıp ona bir sedanın zarif siluetini ekleyerek, göz alıcı bir dört kapılı otomobil hayal etti. Bu sanal tasarım, Lamando L'nin karakteristik tam genişlikteki arka lamba tasarımını benimseyerek, aracın arka kısmına modern bir dokunuş katıyor.

Dingil Mesafesi ve Bagaj Kapasitesi

Hayali Volkswagen Bora sedan, Variant'ın 2.841 mm (111.9 inç) dingil mesafesini koruyarak, geniş iç mekan sunmayı vaat ediyor. Ancak, sedanın daha şık profili, Variant'ın 690 litrelik (24,4 cu-ft) geniş bagaj kapasitesinden bir miktar ödün verilmesini gerektirebilir. Bu, sedanın estetik çekiciliğini artırırken, pratiklikten biraz feragat etmek anlamına gelir.

Güç Aktarma Organı Seçenekleri

Eğer gerçek olsaydı, bu dijital Volkswagen Bora, çeşitli güç aktarma organı seçenekleriyle donatılacaktı. Bunlar arasında benzinli, dizel, yarı hibrit ve plug-in hibrit (PHEV) konfigürasyonları bulunur. Özellikle PHEV modeli, 1,5 litrelik turboşarjlı TSI motoru, bir elektrik motoru ve 19,7 kWh'lik büyük bir pil paketiyle birleştirerek, 268 hp (200 kW / 272 PS) güç ve 100 km (62 mil) tamamen elektrikli menzil sunarak teknolojik bir üstünlük sağlar.

Fiyatı Ne Olacak? Piyasaya Ne Zaman Sürülecek?

Henüz fiyatı belli olmayan ve çıkış tarihinde netlik kazanmayan, Volkswagen Bora'nın severleri gelecek haberleri heyecanla bekliyor.

Volkswagen Bora'nın dijital dönüşümü, otomobil tutkunlarına sedanın nasıl bir evrim geçirebileceğine dair heyecan verici bir bakış sunuyor. Theottle'ın sanatı, teknoloji ve tasarımın sınırlarını zorlayarak, hayal gücünün otomobil endüstrisinde nasıl bir etki yaratabileceğini gösteriyor. Bu dijital hayal, belki de Volkswagen'in gelecekteki sedan tasarımları için bir ilham kaynağı olabilir.