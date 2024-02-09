Bandırmaspor maçının ardından Sakaryaspor'a PFDK'dan sürpriz ceza

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında gerçekleşen ve futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği maçta Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Bu kritik karşılaşmada Sakaryaspor, rakibi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Ancak maçın ardından Sakaryaspor'u bekleyen bir sürpriz vardı.
Meşaleli kutlama PFDK'ya takıldı
Maçın seyircisiz oynanmasına rağmen, Sakaryaspor'un yeşil-siyahlı futbolcuları galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalar sırasında yakılan meşaleler, "mensuplarının statüye aykırı eylemleri" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dikkatini çekti. Bu eylemler sonucunda Sakaryaspor, Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Sakaryaspor ve görevliye ihtar cezası
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sakaryaspor'un 02.02.2024 tarihinde oynanan ve Bandırmaspor'u 1-0 yendiği maçta, takım mensuplarının statüye aykırı hareketleri nedeniyle ihtar cezası alması kararlaştırıldı. Ayrıca, Sakaryaspor görevlisi Furkan Akın da, maç sonrası akredite edilmediği bir alanda bulunması ve statüye aykırı davranışları nedeniyle ihtar cezasına çarptırıldı.
Disiplin kurulu kararları
PFDK'nın aldığı bu kararlar, disiplin kurallarının ne kadar ciddiye alındığını ve takımların bu tür eylemlerden kaçınması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Sakaryaspor ve görevlileri için verilen ihtar cezaları, benzer durumların önüne geçilmesi adına bir uyarı niteliği taşıdı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.