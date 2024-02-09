Bandırmaspor maçının ardından Sakaryaspor'a PFDK'dan sürpriz ceza

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında gerçekleşen ve futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği maçta Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Bu kritik karşılaşmada Sakaryaspor, rakibi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Ancak maçın ardından Sakaryaspor'u bekleyen bir sürpriz vardı.

Meşaleli kutlama PFDK'ya takıldı

Maçın seyircisiz oynanmasına rağmen, Sakaryaspor'un yeşil-siyahlı futbolcuları galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalar sırasında yakılan meşaleler, "mensuplarının statüye aykırı eylemleri" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dikkatini çekti. Bu eylemler sonucunda Sakaryaspor, Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Sakaryaspor ve görevliye ihtar cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sakaryaspor'un 02.02.2024 tarihinde oynanan ve Bandırmaspor'u 1-0 yendiği maçta, takım mensuplarının statüye aykırı hareketleri nedeniyle ihtar cezası alması kararlaştırıldı. Ayrıca, Sakaryaspor görevlisi Furkan Akın da, maç sonrası akredite edilmediği bir alanda bulunması ve statüye aykırı davranışları nedeniyle ihtar cezasına çarptırıldı.

Disiplin kurulu kararları

PFDK'nın aldığı bu kararlar, disiplin kurallarının ne kadar ciddiye alındığını ve takımların bu tür eylemlerden kaçınması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Sakaryaspor ve görevlileri için verilen ihtar cezaları, benzer durumların önüne geçilmesi adına bir uyarı niteliği taşıdı.