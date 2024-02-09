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Bandırmaspor maçının ardından Sakaryaspor'a PFDK'dan sürpriz ceza

Sakaryaspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ettiği maç sonrası yapılan meşaleli kutlama sebebiyle PFDK'ya sevk edildi ve ceza aldı. Sakaryaspor görevlisi de ihtar cezasına çarptırıldı.

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Bandırmaspor maçının ardından Sakaryaspor'a PFDK'dan sürpriz ceza mask
Bandırmaspor maçının ardından Sakaryaspor'a PFDK'dan sürpriz ceza
Bandırmaspor maçının ardından Sakaryaspor'a PFDK'dan sürpriz ceza
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında gerçekleşen ve futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği maçta Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Bu kritik karşılaşmada Sakaryaspor, rakibi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Ancak maçın ardından Sakaryaspor'u bekleyen bir sürpriz vardı.

Bandırmaspor maçının ardından Sakaryaspor'a PFDK'dan sürpriz ceza

Meşaleli kutlama PFDK'ya takıldı

Maçın seyircisiz oynanmasına rağmen, Sakaryaspor'un yeşil-siyahlı futbolcuları galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalar sırasında yakılan meşaleler, "mensuplarının statüye aykırı eylemleri" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dikkatini çekti. Bu eylemler sonucunda Sakaryaspor, Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Bandırmaspor maçının ardından Sakaryaspor'a PFDK'dan sürpriz ceza

Sakaryaspor ve görevliye ihtar cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sakaryaspor'un 02.02.2024 tarihinde oynanan ve Bandırmaspor'u 1-0 yendiği maçta, takım mensuplarının statüye aykırı hareketleri nedeniyle ihtar cezası alması kararlaştırıldı. Ayrıca, Sakaryaspor görevlisi Furkan Akın da, maç sonrası akredite edilmediği bir alanda bulunması ve statüye aykırı davranışları nedeniyle ihtar cezasına çarptırıldı.

Bandırmaspor maçının ardından Sakaryaspor'a PFDK'dan sürpriz ceza

Disiplin kurulu kararları

PFDK'nın aldığı bu kararlar, disiplin kurallarının ne kadar ciddiye alındığını ve takımların bu tür eylemlerden kaçınması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Sakaryaspor ve görevlileri için verilen ihtar cezaları, benzer durumların önüne geçilmesi adına bir uyarı niteliği taşıdı.

Bandırmaspor maçının ardından Sakaryaspor'a PFDK'dan sürpriz ceza

# futbol

09 Şub 2024 - 12:26 Sakarya- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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