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Sakaryaspor'da Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Sakaryasporlu futbolcular, Erdi Dikmen ve Ömer Kalebayır'ın doğum gününü un ve yumurta ile kutlayarak takım ruhunu gösterdi. Bu eğlenceli anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı
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Sakaryaspor'da Brezilya usulü doğum günü kutlaması mask
Sakaryaspor'da Brezilya usulü doğum günü kutlaması
Sakaryaspor'da Brezilya usulü doğum günü kutlaması
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Sakaryaspor takımının birlikteliği ve takım ruhu, futbolcular arasındaki özel günlerde kendini gösterdi. Sakarya'nın yeşil-siyahlı ekibi, takım arkadaşları Erdi Dikmen ve Atletik Performans Antrenörü Ömer Kalebayır için unutulmaz bir doğum günü sürprizi hazırladı. Bu özel gün, takım arkadaşlığının ve dayanışmasının en renkli örneklerinden biri oldu.

Sakaryaspor'da Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Sürpriz kutlama

Doğum günü kutlamasında, pastalar ve mumlarla başlayan geleneksel ritüeller, beklenmedik bir anda renkli bir sürprize dönüştü.

Sakaryaspor'da Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Sıra dışı sürpriz

Erdi Dikmen ve Ömer Kalebayır, mumları üfledikten hemen sonra takım arkadaşlarının hazırladığı sıra dışı sürprize maruz kaldı. Futbolcular, kutlama anını unutulmaz kılmak için Dikmen ve Kalebayır'ın kafasında yumurta kırıp, üzerlerine un döktü. Bu eğlenceli anlar, takımın neşe ve kahkahalarıyla dolu oldu.

Sakaryaspor'da Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Takım ruhunun göstergesi

Sakaryasporlu oyuncuların bu eğlenceli sürprizi, takım içindeki birlik ve beraberliğin güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekti. Bu tür etkinlikler, takım oyuncuları arasında karşılıklı saygı ve sevgiyi pekiştirirken, takım ruhunu da güçlendirdi. Sakaryaspor, bu tür kutlamalarla takım içi dinamiklerin neşe ve motivasyonla harmanlandığını gösterdi.

Sakaryaspor'da Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Sosyal medyada büyük ilgi

Erdi Dikmen ve Ömer Kalebayır'ın doğum günü kutlaması, Sakaryaspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşılan video ve fotoğraflar, kısa sürede takipçilerden büyük ilgi ve beğeni topladı. Sakaryaspor taraftarları, takımın bu içten ve eğlenceli yüzünü görmekten büyük mutluluk duydu.

Sakaryaspor'da Brezilya usulü doğum günü kutlaması

 

# Medya, sakarya

09 Şub 2024 - 12:47 Sakarya- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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