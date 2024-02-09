Borsa'da sert yükseliş

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, Gün Ortasında Rekor Kırdı
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında ulaştığı 8.953,08 puanlık değerle tarihindeki en yüksek seviyeyi kaydetti. Öğle saatlerine gelindiğinde, endeks önceki kapanışın 96,71 puan ve %1,09 üzerine çıkarak 8.939,72 puana ulaştı.
İşlem hacmi, toplamda 56,9 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık sektörü endeksi %0,53 artış gösterirken, holding sektörü endeksi %1,1 değer kazandı.Sektörel bazda bakıldığında, gıda sektörü endeksi %2,8 ile en çok yükselen olurken, sigorta sektörü endeksi ise %5,46 düşüşle en çok değer kaybeden sektör oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.