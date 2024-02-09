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Çelik bariyerlerle tehlikelere son!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi, köy yollarının güvenliğini artırmak adına önemli bir adım attı. Tehlike arz eden yol kesimlerinde, vatandaşların can güvenliğini öncelik haline getiren Alaplı Özel İdare Müdürlüğü, koruyucu çelik bariyerlerin montajına başladı. Bu çalışmalar, özellikle keskin virajlar, şarampol ve uçurum gibi risk taşıyan bölgelerde yoğunlaştırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Çelik bariyerlerle tehlikelere son! mask
Çelik bariyerlerle tehlikelere son!
Çelik bariyerlerle tehlikelere son!
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Koruma Kalkanı: Çelik Bariyerler

Aşağıdağ Köyü ile Aydınyayla arasındaki yollarda tamamlanan çelik bariyer montajı, bölge sakinleri için büyük bir rahatlık sağladı. 4 mm kalınlığındaki galvanizli dikmeler ve 2.5 mm kalınlığındaki galvanizli raylar, 2 metre aralıklarla ve 1 metre ankraj derinliğinde zemine sabitlenerek yol kenarlarını güvenli hale getirdi. Bu iyileştirmelerle birlikte, Alaplı'nın tehlikeli yolları artık daha güvenli.

Çelik bariyerlerle tehlikelere son!

Yol Güvenliğinde Öncü Adım

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ın belirttiğine göre, Özel İdare tarafından kurulan ekip, bu kritik çalışmayı özveriyle yerine getiriyor. Şu ana kadar 500 metrelik bir alanda oto korkulukların montajını tamamlayan ekip, belirlenen tüm güzergahları kademeli olarak güvenli hale getirmeyi hedefliyor.Çelik bariyerlerle tehlikelere son!

Vatandaşların Güvenliği Öncelikli

Alaplı'da yürütülen çalışmalar, vatandaşların can güvenliğini temin etmeyi amaçlıyor. Tehlikeli olarak nitelendirilen yollarda yapılan iyileştirmelerle, olası kazaların önüne geçilmesi ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor. Alaplı Özel İdare Müdürlüğü'nün bu öncü adımı, bölge sakinlerinden büyük takdir topluyor.Çelik bariyerlerle tehlikelere son!

Güvenli Yollar, Mutlu Yarınlar

Bu çalışmalar, Alaplı'nın köy yollarını daha güvenli hale getirerek, bölge halkının yaşam kalitesini artırma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Alaplı'da hayata geçirilen çelik bariyer montajı, yol güvenliğine yapılan yatırımların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

09 Şub 2024 - 12:57 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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